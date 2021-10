Xbox-sjefen varsler konsollmangel langt inn i 2022

Ingen bedring i nærmeste fremtid.

Sjefen for Xbox, Phil Spencer, bekrefter i et intervju med The Wrap at det høyst trolig vil være mangel på selskapets nye Xbox Series X og Series S langt inn i 2022.

Det nærmer seg snart et år siden selskapet lanserte de to nyeste maskinene, og helt frem til nå har det vært et svært begrenset antall enheter som har kommet for salg. Og nå viser det seg altså at tørken trolig vil vedvare i flere måneder til.

Flere flaskehalser

Det er et skrikende behov etter såkalte halvledere (mikrobrikker) i verden. Og det hjalp trolig ikke på at en av de største fabrikkene i Taiwan av disse komponentene, måtte stenge ned produksjonen tidligere i år på grunn av et covid-utbrudd.

Mange produsenter har fått merke mangelen, hvor blant annet de som vil ha en ny Audi Q4 e-tron, må vente lenge.

Men også alle som ønsker seg en ny konsoll har måtte være tålmodige. Det var helt kaos da forhåndssalget åpnet for rivalen PlayStation 5, samtidig som Microsoft selv allerede rett etter lansering kunne bekrefte at sine konsoller ville være utsolgt til minst våren 2021.

Men Spencer påpeker likevel at mangelen på mikrobrikker ikke har all skylden. Leveringsproblemene er litt mer komplekse enn som så.

Føler med fansen

Spencer sier videre at det verste med at selskapet sliter med å produsere nok konsoller, er alle brukerne de skuffer.

– Folk ønsker seg virkelig denne nye generasjonen av konsollen, og de er meget gode, både fra oss og andre plattformer. Så vi må jobbe hardt for å få disse ut i butikkene.

Mangelen på mikrobrikker vil trolig med andre ord merkes langt inn i 2022. Disse brukes i alt nærmest alt som drives av strøm, være seg om det er konsoller eller biler.

