Spotify får skylden for dårlig batteritid på iPhone

Flere medier melder om at Spotify kan tappe iPhone for batteri hvis brukere har oppgradert til iOS 15 – Apples nyeste programvareoppdatering.

På support-sidene til Spotify rapporteres det om at telefonen samtidig også blir svært varme.

Spotify selv melder at de undersøker saken og at de har «videresendt informasjon til relevant team». De oppfordrer samtidig brukere som har dette problemet til å slette appen fra telefonen og reinstallere den.

Reinstalleringen innebærer å også sørge for at all data lastet ned via appen fjernes. Hvordan man gjennomfører en slik sletting kan du lese her.

Reinstallering fungerer ikke for alle

I en tweet fra forrige uke beskriver en bruker derimot at han har forsøkt alle anbefalte instruksjoner, uten at situasjonen har bedret seg.

Også andre brukere melder at ingenting hjelper og at appen ofte krasjer når iPhonen er låst, skriver AppleInsider.

Hvis du skulle ha dette problemet anbefales likevel å følge Spotify sin support-side for oppdateringer.