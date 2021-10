Dette fant de på innsiden av Apple Watch Series 7

Hva skjuler den større skjermen?

Batteriet er det samme som før.

Apple lanserte tidligere i år en splitter ny versjon av sin Apple Watch, i form av Series 7. Modellen har større skjerm enn forgjengeren, men utenom dette er det tilsynelatende få endringer på utsiden – så da måtte selvsagt også elektronikkgraverne hos iFixit finne ut hva som befant seg på innsiden.

Og denne gangen fikk de dessuten svært kyndig hjelp: tre tidligere Apple-ingeniører deltok i demonteringen av smartklokken.

I vår test av klokken her på Tek sa vi at «du må myse for å se generasjonsforskjellen». Og selv om dette var fra et utvendig perspektiv, hadde Ifixit noen av de samme bemerkningene om innsiden også.

Ett av de mest overraskende funnene var blant annet at batteriet fra Watch Series 6 er fullstendig kompatibelt med den nye modellen. For å sette dette i perspektiv: Apple har stort sett helt bevisst byttet kontaktdesign fra modell til modell i omtrent alle produktene sine, på tross av at batteriene for alle andre formål var fullstendig interkompatible år etter år.

Dette fant vi også ut helt selv her på Tek da vi plukket fra hverandre iPhone 5, iPhone 5S og iPhone SE i sin tid. Batteriene var like, men kontaktene var ulike. Med Apple Watch Series 7 kan du i praksis kjøpe et eldre (og billigere) batteri og bytte uten problemer – så fremt du ikke ødelegger klokka i prosessen.

Du kan se Ifixits egen video om demonteringen av klokka under, der også tidligere Apple-ingeniør «Tobias» (etternavn ikke oppgitt) er til stede:

Små men viktige endringer

Watch Series 7 til venstre; Watch Series 6 til høyre.

Batteriet har riktig nok en liten endring i den mindre varianten av Apple Watch Series 7; man har lagt til en slags metallforsegling. Ifølge Apple-ingeniøren er dette sannsynligvis bare en mer avansert produksjonsmetode som sparer ørlite plass, og som det derfor ikke var grunn til å også putte inn i den større varianten.

Skjermen har også blitt noe tykkere, med en plastramme rundt skjermen. Også dette er en mer avansert produksjonsmetode ifølge «Tobias», som sier at det lar Apple forenkle produksjonen av glasset og dermed kutte kostnadene noe.

Det vil likevel ha ført til større endringer i forsyningskjeden, og dette, sammen med mindre endringer i kablene på innsiden, skal ifølge ingeniøren sannsynligvis være grunnen til at klokken var noe forsinket ut til markedet.

Det er tydelige forskjeller mellom ny og gammel skjerm.

Kablene for skjermen og touch-panelet har blitt slått sammen og forenklet, noe som sparer plass men også krevde omforming av flere av klokkens indre deler og ramme. Det var også denne endringen som gjorde at Apple kunne skrumpe inn rammene rundt skjermen noe i denne generasjonen.

En siste endring det er verdt å merke seg er at Apple har fjernet den Apple-spesifikke diagnostikk-porten. Dette var en «skjult» inngang som før var å finne under armbåndsfestet, og som tillot Apple å laste inn programvare og feilteste klokken under produksjon. Nå som den er borte har ikke lenger Watch noen som helst form for fysisk tilkoblingsmulighet for dataoverføring.

iFixit spekulerer derfor i om dette er første tådypp ut i et farvann mange har spådd en god stund nå: fullstendig trådløse iPhoner.

Apple har tidligere også testet ut teknologier i Apple Watch først, for deretter å putte dem inn i iPhone-modeller. Ett eksempel er OLED-skjerm. Så om de kan produsere en helt trådløs klokke, kan det muligens bare være et spørsmål om tid før vi vil se også iPhone-modeller uten en eneste tilkoblingsport.

