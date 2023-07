En million bilder i sekundet

Øyvind Renberg Publisert 20. juni 2009 Lagre

Det er den japanske produsenten av presisjons- og legemiddelutstyr Shimadzu som produserer Hyper Vision HPV-1 og HPV-2. Førstnevnte kan spille inn film på opp til en million bilder i sekundet, og med to i parallelt opptak kan du lage 3D film. Med versjon to av HPV kan du synkronisere opp til fire kameraer og dermed studere høyhastighetsbevegelser fra flere vinkler. Har du for eksempel behov for å studere funksjonaliteten på en eksplosjonsmotor, effekten av kuler som penetrerer stål, eller sjokkbølger, virker Shimadzu som en fornuftig investering.

Kameraet er Windows-kompatibelt og styres via en computer. Det spiller ikke inn lyd eller farger, og oppløsningen begrenses til 312x260 piksler per bilde, men det er kanskje greit med tanke på lagringsplass.

HPV-kameraene er forøvrig ikke verdens raskeste. Professor Arun Shukla ved University of Rhode Island er i besittelse av et kamera som fanger opp til to millioner bilder i sekundet. Med dette kameraet samarbeider Shukla med ulike industrier, blant annet det amerikanske forsvaret i arbeidet med utbedring av skuddsikre vester. I følge Shimadzus hjemmeside er de likevel enestående, ved at bildestørrelsen holder lik oppløsning på alle opptakshastigheter. Det er uvisst om Shuklas kamera gjør dette. Prisen på professorens kamera ligger uansett langt over Shimadszu, rundt tre millioner kroner kostet det ham, i følge hjemmesidene til Rhode Island-universitetet. Går du for en Shimadzu slipper du unna med litt over en million per enhet. Trenger du flere kan du jo be om kvantumrabatt.

Ellers kan vi jo bare nyte opptakene gjort med disse kameraene for fornøyelsens skyld. Lynraske ting kan ha en merkelig, beroligende effekt, bare de sakkes ned tilstrekkelig. Se flere eksempelvideoer på Shimadzus hjemmeside her.

Publisert 20. juni 2009, 10:13

Mer om Foto