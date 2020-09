Nå er ID.4-datoen klar

23. september vet vi alt om VWs neste elbil.

Slik blir interiøret i nye ID.4 seende ut. Foruten fargene i kupéen likner det veldig på det ID.3-kjøpere får oppleve nå som de første utleveringene starter. Volkswagen

Finn Jarle Kvalheim 4 Sept 2020 11:47

Volkswagen har det med å dryppmate informasjonen om kommende elbiler. For en ukes tid siden var den første ID.4-bilen offisielt på norsk jord , men den gang med strengt forbud mot å ta bilder inni, og fortsatt med kamuflasjestripene på utsiden. Utover at de første bilene blir levert på denne siden av nyttår var det ikke allverdens annet nytt de hadde å dele om bilen.

Før nå. I en pressemelding forklarer de at den får sin offisielle lansering den 23. september, og i samme slengen deler de bilder av interiøret på bilen. Et interiør som formodentlig var på norsk jord bare for noen dager siden.

Fra før vet vi at de første ID.4-modellene vil komme på norske veier mot slutten av året, og at det blir den bakhjulsdrevne varianten som kommer først , før firehjulstrekkerne kommer til neste år.

ID.4 var på besøk hos Volkswagens hovedkvarter i Oslo for få dager siden. Den gang i full kamuflasje, og uten at vi fikk se inn. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Minner mye om lillebror

Interiøret ser ut til å ha mye til felles med det den mindre ID.3 skilter med. Det betyr en liten kjøreskjerm bak rattet, og en større skjerm til underholdningssystemet og andre funksjoner i midten av dasjbordet.

Ut fra bildet er det også tydelig at pedalene får den samme aluminiumsdesignen som ID.3 har, med play-symbol på gassen og pause-symbol på bremsen. Designmessig er det kanskje først og fremst midtkonsollen og fargene på tekstilene som skiller seg fra ID.3. Vi noterer oss også 1st-symbolet på rattet, som betyr at også ID.4 kommer i en tidlig-utgave der utstyrspakker er forhåndsvalgte i et antall nivåer, fremfor fri selvplukk.

Max-utgaven av 1st-modellene vil få massasje i forsetene, skrytes det av, og løsningen skal være godkjent av en rygghelseforening i Tyskland.

Like uferdig som ID.3?

All den stund Volkswagen holder kortene så tett til brystet, er det grunn til å klø seg litt i hodet over hva slags funksjonsnivå elektronikken i ID.4 vil få fra start.

Men med så likt skjermoppsett inni bilen som ID.3 har, er det sannsynlig at svært mye av teknologien som bor i den er den samme som i lillebror. Og vi snakker om en lillebror som leveres med uferdig programvare i disse dager - den har hverken App Connect-støtte, som betyr at du ikke kan koble til iPhonen eller Android-telefonen din for å bruke CarPlay eller Android Audio. Appstyringen av bilens funksjoner vil også komme etter - og det samme vil veivisning gjennom utvidet virkelighet (AR) i form av instruksjoner synlige i vindusruta mens du kjører.

ID.3 er allerede forsinket - den skulle kommet i sommer , og den en leveres altså til de første kundene en smule «halvferdig», og uten noen fastsatt dato for når den vil være helt komplett med alle funksjonene som er lovet. Om det samme gjelder for ID.4 får vi formodentlig vite nærmere salgsstart.

Vår bilmann hadde imidlertid gode ting å si om bilen da han prøvekjørte den i Tyskland i sommer .