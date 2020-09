EA møter hard kritikk etter fullskjermsreklame i nytt slåssespill

– Vi beklager.

Klarer du å se den subtile reklamen for TV-serien The Boys?

Niklas Plikk 7 Sept 2020 07:47

Spillselskapet EA har måttet beklage etter en klagestorm traff dem i helgen. I det nye slåssespillet UFC 4 hadde de nemlig bestemt seg for å putte reklamevideoer som dekket nærmest hele skjermen da det ble vist reprise av kampen.

Det la brukere merke til, og på lørdag la Reddit-brukeren Ydino ut et videoeksempel på hvordan det så ut.

Han påpekte at reklamevideoene ikke var til stede da han kjøpte spillet for en måned siden, men at det nå hadde dukket opp. Han spekulerte i at det kan være fordi EA ville vente til anmeldere var ferdig med å teste spillet, før de la inn reklame.

I løpet av få timer hadde hundretusener sett videoen, og reaksjonene var ikke positive, med kommentarer som «Typisk EA» og «Er noen virkelig overrasket over dette?»

Fjernet reklamen

En dag senere svarte en EA-ansatt i en annen diskusjonstråd på Reddit at reklame ikke var nytt i UFC-spillserien, men at de ville skru av reprisereklamer, slik den brukere klaget på:

– Tidligere denne uken skrudde vi på annonseplasser i EA Sports UFC 4 som ble vist under repriseøyeblikk i spillet. Denne typen reklame er ikke ny i UFC-serien, men vanligvis har vi holdt oss til å ha reklame i noen menyvinduer, samt på gulvet i bokseringen. Det er nå veldig tydelig for oss, basert på tilbakemeldingene deres, at å integrere annonser inn i reprisedelen av spillet ikke er ønsket. Vi har nå skrudd av reklamene og teamet vårt ønsker å beklage for forstyrrelsene spillere kan ha opplevd.

Reprisereklamene som dekket hele skjermen vil altså forsvinne, men uttalelsen sier ingenting om de andre reklameplasseringene.

Ikke første gang

Dette er langt ifra første gang EA møter hard kritikk fra spillere, og er nødt til å justere spillene sine i ettertid.

Mange vil for eksempel huske tilbake til høsten 2017 da EA slapp det lenge etterlengtede spillet Star Wars Battlefront II. Spillet hadde en onlinedel hvor man kunne spille som en rekke ikoniske karakterer fra Star Wars-universet. Problemet var bare at mange av dem måtte bli låst opp, og oppgraderes, noe som bare kunne bli gjort via såkalte lootbokser. Noen kalkulerte at det ville trenges hundrevis, eller tusenvis, av bokser for å kunne låse opp og oppgradere de viktigste karakterene, noe som igjen ville kreve årevis med spilling, eller tusenvis av kroner.

Kort tid etter at spillet ble sluppet skrudde Dice, som lagde spillet for EA, av mikrotransaksjoner , og lovet å finne en bedre måte å løse problemet på.