ZTE avslørte verdens første mobil med frontkamera under skjermen

Dette er Axon 20 5G.

Niklas Plikk 2 Sept 2020 08:08

Helt siden det begynte å bli vanlig med «heldekkende» mobilskjermer har mobilprodusentene forsøkt å finne plass til frontkameraet. De har blitt stadig flinkere, og kameraplassen har blitt stadig mindre. Fra Apples store «busslomme» , til små kamerahull i skjermpanelet , eller rett og slett snurremekanismer som bruker bakkameraet som frontkamera.

Natt til tirsdag avslørte den kinesiske mobilprodusenten ZTE et design som på papiret overgår alle de nevnte variantene. De har nemlig endelig klart å lage et mobilkamera som skjuler seg bak skjermpanelet. Det gjør at kameraobjektivet er helt usynlig når du bruker mobilen til vanlig, men hvis du vil ha en selfie vil du kunne se de selv, selv om du ikke ser kameralinsen.

Kameraet gjør sin debut i den nye mobilen ZTE Axon 20 5G, som i første omgang bare slippes i Kina.

Mellomklasse-ytelse

Til tross for at mobilen altså byr på en helt unik kameraløsning, er resten av spesifikasjonene bare helt greie. Den har en Snapdragon 765G-prosessor, 5G-støtte, 6 eller 8 GB ram, 128 eller 256 GB lagringsplass og støtte for minnekort.

Skjermen er på hele 6,92 tommer, mens batteriet har en kapasitet på 4.220 mAh. Bakkameraene inkluderer et 64-megapiksels hovedkamera og 8 megapiksels ultravidvinkel.

Tar bilder gjennom skjermen

Så det er altså frontkameraet som er stjernen her, selv om det ligger skjult bak skjermen. ZTE sier kameraet er på 32 megapiksler, og at det er resultatet av fem forskjellige teknologier som snakker sammen: Et spesielt skjermpanelmateriale, en duo-kontrollerchip, et unik kretskort, en spesiell pikselmatrise og en selvutviklet algoritme for å ta bilder. Sistnevnte er altså programvaren som skal være spesielt optimalisert for å veie opp for at kameraet ser gjennom en skjerm, noe som vi vil anta vil gjøre utslag på bildekvaliteten.

Vi skal prøve å få inn Axon 20 5G til test så vi kan vurdere hvordan kameraet fungerer, men det kan bli vanskelig hvis de bestemmer seg for å bare slippe den i Kina.

I så fall kan vi håpe at kamerateknologien også kan benyttes av andre. For hvis mobilen fortsatt klarer å ta gode og klare selfiebilder, virker dette som en svært god løsning for å øke skjermarealet på mobilen, uten at man mister selfiekameraet.