Starship og Super Heavy eksploderte i lufta

Men SpaceX regner det som en vellykket oppskyting.

Vegar Jansen 20. april 2023, 15:04

Litt over klokken halv fire torsdag fikk SpaceX sendt opp sin Mars-/månerakett Starship ved hjelp av bæreraketten Super Heavy.

På forhånd uttalte representanter fra selskapet at de regnet oppskytingen for vellykket så lenge rakettduoen lettet fra utskytingsplattformen. Sånn sett var det en fin opplevelse for alle som hadde møtt opp ved Boca Chica i Texas for å se skuet.

Uheldigvis ble ikke gleden langvarig, for da Starship og Super Heavy skulle skille lag et par minutter etter oppskytingen, gikk det åpenbart ikke som planlagt. I stedet for å separeres begynte i stedet hele ekvipasjen å rotere i store sirkler.

Ikke lenge etter eksploderte både Starship og Super Heavy.

Høy som Oslo Plaza

En slik oppskyting, som vi etter planen skal få se ganske mange av etter hvert, er litt av et skue. For mens Starship tidligere kun har operert alene, fikk den denne gangen hjelp av selskapets egen bærerakett Super Heavy.

Høyt: Selve oppskytingstårnet (som også skal kunne ta imot en Super Heavy-rakett ved anledning) er 146 meter høyt. Kamera SpaceX

Kombinasjonen av Super Heavy med Starship på toppen rager hele 120 meter i været og er den største og kraftigste fungerende raketten vi kjenner til.

120 meter er nesten ti meter høyere enn Saturn V-rakettene som ble brukt under det amerikanske månelandingsprogrammet Apollo. Til sammenligning er Oslo Plaza 117 meter høy.

Etter planen var det meningen at Super Heavy skulle dytte Starship drøye 60 kilometer opp. Så skulle de to delene skille lag, men her begynte altså problemene for SpaceX.

Dersom alt hadde gått som det skulle, ville Starship fortsatt ferden oppover ved hjelp av sine egne motorer, mens Super Heavy hadde siktet seg inn mot å treffe vannet et sted i Mexicogolfen.

Nesten en runde rundt jorden

Både Starship og bæreraketten Super Heavy er lagd for gjenbruk, men under denne testen var det ikke meningen at noen av delene skulle lande trygt. Super Heavy hadde tross alt aldri fløyet før, så først ville SpaceX forsikre seg om at den kan kontrolleres og at den er i stand til å bremse opp som designet.

Under neste testflyging kan den gjøre dette ved å simulere en myk landing rett over havoverflaten. Om mulig vil den muligens «henge» stille i luften et øyeblikk før motorene kuttes. Etter det vil fysikk og gravitasjon trolig ta seg av resten, for raketten skal uansett ikke berges.

SpaceX har en plan, og den ser omtrent slik ut. Kamera SpaceX

Starships mål for neste test vil på sin side være separere fra Super Heavy og deretter fortsette under egen maskin til den er i en høyde på omtrent 120 kilometer – dette vil demonstrere at den sammen med bæreraketten får nok høyde og fart til å komme seg i bane.

Men først må SpaceX se om den klarer å bremse. Derfor vil den heller kutte motorene og – etter å ha sust over Atlanteren, Afrika og Indiahavet – prøve seg på en relativt kontrollert krasjlanding ved Hawaii i Stillehavet.

Da har den altså nesten gått en hel runde rundt kloden, og det vil trolig ta omtrent halvannen time.

Bremser med «kroppen»

Konseptbilde av Starship i bruk på Mars. Kamera SpaceX

Som vi så under de første forsøkene med Starship er raketten ment å bruke selve «kroppen» til å bremse og styre med gjennom det meste av atmosfæren, mens motorene først brukes når den nærmer seg landing.

Under kommende testflyginger vil Starship forsøke å gjøre nettopp dette. Etter hvert som den nærmer seg jorden igjen vil den dra nytte av økende luftmotstand for å bremse farten og styre mot et bestemt landingspunkt.

Men SpaceX har ingen snarlige planer om noen trygg landing for Starship. I stedet får vi et skikkelig «mageplask» – og muligens en eksplosjon.

Faktisk er et krasj i sjøen også interessant for SpaceX og andre som forsker på slikt, ettersom det også er viktig å få data om hvordan slike hendelser kan påvirke små og store organismer som lever i havet.

Etter alt å dømme vil vi i tiden fremover få flere Starship som vil krasje i havet. Men etter hvert får vi da håpe at vi får se en skikkelig landing igjen.

Oppdatert: 20. april 2023, 15:04