Nå er Samsungs ekstreme gamingskjerm i butikkene

Heftig størrelse og ditto prislapp.

Kamera Vegar Jansen /Tek.no

Med ujevne mellomrom slippes det monitorer som får selv godt vante journalister til å heve både ett og to øyenbryn. Samsungs nye Odyssey Neo G9 57" (G95NC) er nettopp en slik skjerm.

Ifølge Samsung selv er dette verdens første DUHD-skjerm – Dual Ultra High Definition. Med et bredde-/høydeforhold på 32:9 vil det si at den har en oppløsning som tilsvarer to 4K-paneler side om side – 7680 x 2160 piksler

I praksis vil Samsung G95NC være et mer elegant alternativ enn å anskaffe seg to 32-tommers UHD-skjermer og sette dem ved siden av hverandre. Spesielt med tanke på at skjermen har en krummingsgrad på 1000R, som vil si at vi hadde fått en radius på kun én meter dersom skjermkurven hadde gjort en full sirkel.

Dette fører til at skjermen dekker synsfeltet på en ganske så naturlig måte når man sitter foran den.

Skjermen fikk vi faktisk se allerede i vinter under CES-messen i Las Vegas, men det er først nå den kan forhåndsbestilles. Samsung har satt den veiledende prisen til 29.990 norske kroner. Det er riktignok et beløp som smerter – en enkelt 32-tommers 4K-skjerm kan du få til godt under 5000 kroner – men gode monitorer vil også normalt sett holde koken i mange år.

Krever sitt grafikkort

Kamera Vegar Jansen /Tek.no

Dessuten må vi påpeke at Odyssey Neo G9 57" har det Samsung kaller «Quantum Mini LED-belysning» som betyr mange lokale dimmingsoner og dertil stor forskjell mellom mørke og lyse områder.

Kombinert med VESA Display HDR 1000 (maks lysstyrke på 1000 nits), 240 Hz oppdateringsfrekvens og ned til 1 ms grå-til-grå (GtG) responstid snakker vi uansett om ytelse som ikke kan matches av en hvilken som helst annen 4K-skjerm.

AMD FreeSync Premium Pro står også på spesifikasjonslisten. Tilkobling skjer over DisplayPort 2.1 og/eller HDMI 2.1, og det betyr at du trenger en datamaskin med et anstendig grafikkort for å utnytte skjermen skikkelig – som i skrivende stund betyr noe fra AMDs RX 7900-serie.

Samtidig er det ikke slik at man er nødt til å bruke skjermen med kun én datamaskin heller, da en del av poenget er å åpne for muligheter rundt multitasking med diverse modi for picture-in-picture og picture-by-picture.

Kamera Samsung

En annen nyhet fra Samsung – som skal slippes først i oktober måned – er den oppgraderte utgaven av Odyssey Ark 55" (G97NC). Denne kurvede 4K-skjermen på hele 55 tommer testet vi rett før nyåret, men Samsung skal ha lagt til nye funksjoner for å forbedre tilkobling og ytelse.

Ikke minst har skjermen nå fått en DisplayPort-inngang, noe vi savnet i vår test. Input herfra kan brukes samtidig med input fra HDMI-portene.

I tillegg skal den ha fått en KVM-svitsjfunksjon som gjør at man med litt programvaremagi i tillegg kan styre flere PC-er med samme mus og tastatur. Det er jo kjekt ettersom opptil fire datamaskiner kan være koblet til denne skjermen samtidig.

Nye Odyssey Ark 55" har for øvrig fått en veiledende pris på 31.990 kroner.

Publisert 24. august 2023, 17:28