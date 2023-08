Sommerspalten: «Tek fort, Nerdelandslaget»

En av Norges største spillnerder angrer på å ha kjøpt Red Dead Redemption 2.

Nerdelandslaget er Norges største spillpodkast, som de selv sier er «av nerder for nerder».

Podkasten drives av fem over gjennomsnittet spillinteresserte sjeler, som naturligvis sørger for å ha med seg Nintendo Switch på ferie.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

Andreas Hedemann: - Jeg er helt avhengig av teknologi! I tillegg til å ha en spillkonsoll i hvert rom, støvsuges huset vårt av to robotstøvsugere og hagen klippes av robotgressklipper. Jeg venter bare på robot-sette-inn-og-ta-ut-av-oppvaskmaskin, robot-skifte-på-seng og robot-henge-opp-og-brette-klesvask.

Sebastian Brynestad: - Jeg bruker kun fjærpenn og papyrus. Men unner meg litt WAP på lørdag. Men på en seriøs note, så er det teknologi i omtrent alt jeg gjør, om det er skriving i final-draft på Mac-en eller innspilling av musikk med lydkort og mikrofoner, samt gaming, da. Det et jo som en jernlunge å regne, uten gaming så er det slutt for denne skrotten.

Ida Dorthea Horpestad: Uten teknologi som hjelpemiddel hadde både jobb, privatlivet og hobbylivet vært veldig annerledes. Jeg er helt avhengig av å kunne kommunisere digitalt, kunne spille demoer av låter jeg skriver, utforske nye spillverdener og ha strøm nok på mobilen så jeg får vist frem månedskortet på toget. Støtter Andreas Hedemann, som huseier har kanskje den beste investeringa jeg har gjort i år vært robotgressklipper! Jeg kaller den for Gresla’n (ref Tesla).

Hasse Hope: Fordi året tross alt er 2023, er jeg omgitt av teknologi som blant annet mobiltelefon, TV, og bærbar datamaskin. Uten disse ville livet mitt minnet mer om hvordan verden var før disse ble oppfunnet! Med min mobiltelefon har jeg tilgang til internett, kart, e-post - alle oppfinnelser som ville vært utenkelige i gamle dager.

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

Andreas Hedemann: - Mitt aller verste tek-kjøp er da jeg lot meg friste av Kickstarter-kampanjen for konsollen OUYA i 2012. Den skulle være en spillrevolusjon, men da jeg fikk konsollen hjem på døra 18 måneder etter at jeg betalte, viste det seg å være en konsoll med kraft tilsvarende en halvdårlig Android-telefon med en kontroller som føltes som et leketøy. Jeg spilte på maskinen to ganger før jeg pakket den bort.

Sebastian Brynestad: - Red Dead Redemption 2. Og minidisk.

Ida Dorthea Horpestad: - Jeg ble overtalt av en meget god selger på en tek-butikk i USA da jeg var 16 om at jeg ikke burde kjøpe iPod, når jeg kunne kjøpe den fantastiske mp3-spilleren Zune fra Microsoft! Da jeg kom hjem innså jeg at programvaren til Zune ikke var lansert i Norge, og var dermed i besittelse av en dyr, helt ubrukelig, kloss.

Hasse Hope: - Jeg skaffa meg iPhone 12 Mini fordi jeg tenkte det ville være digg å ha en telefon som tok opp mindre plass og som jeg kunne bruke med bare én hånd. Dette stemte ikke, det jeg endte opp med var en liten drittskjerm som ikke var stor nok til noe formål, og et tastatur hvis knapper ikke kunne treffes presist. Apple innså kjapt feilsteget og har ikke laget flere slike.

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

Andreas Hedemann: - Kärcher WV er en dings som har gjort en grusomt kjedelig aktivitet, vindusvask, levelig. Å vaske vinduene med den er i hvert fall mye morsommere, enklere og gir et bedre resultat enn når jeg prøver å bruke klut og nal!

Sebastian Brynestad: -T-Rex-kompressoren fra Jam. Den gjør en veldig middels bassist, til en middels middels bassist live! «Snakk om dynamisk-kontroll», sier ingen. Kom over denne på ærverdige Myrbråten musikk.

Ida Dorthea Horpestad: - Elektrisk tannbørste. Det er få ting i verden som er så kjedelig som å pusse tenna, men det ble jommen meg ganske mye mer ålreit med elektrisk tannbørste!

Hasse Hope: - Smulestøvsuger. Elendig byggekvalitet fra OBH Nordica, men pokker så deilig det er å slippe å ha smuler på små steder som for eksempel skuffer, mellom sofaputene og i navlen.

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

Andreas Hedemann: - Alle vi i Nerdelandslaget er glade i spill, og bruker mye tid på det. Det er viktig for oss at spill anerkjennes som kulturuttrykk på linje med musikk, litteratur, tv og film. Når det er sagt er jeg veldig interessert i klokker, ironisk nok - som er noe av det mest manuelle som finnes!

– Jeg er superfascinert og nysgjerrig på urverk der hundrevis av små deler fungerer sammen, trekkes opp og drives av naturlig aktivitet. Selv om jeg selvfølgelig bare kan sjekke hva klokka er på mobilen, er det noe mer organisk og historisk med å bære tiden på armen.

Sebastian Brynestad: - HEROES IN A HALF SHELL! Elsker TMNT! Spesielt figurer og klenodier fra 90-tallets live-action-filmer.

Ida Dorthea Horpestad: - Jeg elsker å drive med håndarbeid av forskjellige slag. Det er noe veldig godt med følelsen av å sone helt ut av det digitale, av mas fra omverdenen, å kunne bare slappe av og skape noe. Det kan være brodering, tegning, sy, silketrykk, plastelina.. alt er gøy! I vår/sommer har jeg også funnet mye glede i å dyrke mat og foredle det. Nylig sylta jeg jalapenos som skal sikre gode tacofredager resten av året!

Hasse Hope: - Å finne og spille akkordene til låter jeg hører på piano. Jeg er teknisk elendig, men musikalsk som «Mozart og Beethoven».

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

Andreas Hedemann: - Nintendo Switch. Alltid. Drar ingen steder uten. Og elektrisk tannbørste!

Sebastian Brynestad: - Switchen er med. Drar generelt ingen steder uten Nintendo 3DS heller. For ikke å glemme støydempende øretelefoner av ypperste kvalitet, snikskryt? Jepp! Er jeg audiofil?! Oh yes.

Ida Dorthea Horpestad: - Jeg er heldig og har en samboer som er like glad i å spille som meg. På ferie har vi alltid med oss den spillkonsollen som gjør at vi kan fortsette på det spille vi er helt opphengt i - om det er Switch, Playstation eller noe annet. Er ikke dumt å ta med seg en Apple TV heller!

Hasse Hope: - Chromecast, baby. Mindre enn Apple TV! Så liten som en spurv! Og Kindle for å lese bøker digitalt. Elsker lukten av digitale bøker!

