HBO får nok en gang kritikk for bekmørke scener

House of the Dragon har samme problem som Game of Thrones.

Promomateriell til venstre, offisielt skjermbilde fra Episode 7 til høyre

Niklas Plikk

Natt til mandag slapp HBO den nyeste episoden av Game of Thrones-«spinoffen» House of The Dragon. Uten å avsløre noe om handlingen i tilfelle du ikke har sett episoden allerede, kan vi i hvert fall røpe at mye av handlingen foregår om kvelden og natten, noe som naturligvis gjør at noen scener er mørkere enn andre.

Men i god Game of Thrones-ånd er det ikke bare litt mørkt, men så mørkt at mange seere slet med å få med seg innholdet overhodet.

Vi skrev om nøyaktig det samme problemet da den siste sesongen av Game of Thrones ble vist på TV i 2019, hvor spesielt episoden «The Long Night» var nesten helt umulig for mange å se i sin helhet, fordi alt foregikk om natten.

Nå viser det seg at det er samme regissør – Miguel Sapochnik – som sto bak The Long Night som også regisserte episode 7 som ble sluppet denne uken. De mørke scenene er meningen å være så vanskelige å se, får vi vite:

– Vi setter pris på at dere tar kontakt om at nattscenen i Episode 7 ser mørk ut på skjermene deres. Den dempede belysningen er en villet kreativ avgjørelse, skriver HBO Max på sin Twitter-side.

Forskjell på redigeringsmonitor og TV-skjerm

Som The Verge påpeker er det trolig en ganske enkel forklaring på hvordan dette kan ha skjedd. Nemlig at fargene, lyset og utseendet på serien er finjustert og gradert i et mørkt redigeringsrom, med en perfekt kalibrert monitor, hvor scenene trolig så fantastiske ut.

Klipp fra Episode 7.

Men bildene regissøren og klipperen ser på sine dyre redigeringsmonitorer er noe helt annet enn det som kommer fram til våre TV-er. Vi får en komprimert versjon av videostrømmen, mange har TV-en i en lyst rom og bildet er neppe perfekt kalibrert hos de fleste heller.

Resultatet blir et mørkt og grøtete bilde, som om det ikke er like ille som The Long Night-episoden i 2019. På den tiden måtte vi fortsatt lide oss gjennom HBO-appen som ikke engang støttet 4K-oppløsning og høy bitrate, så videokomprimeringen var et enda større problem enn nå.

Filmen om dagen, gjort mørkt i ettertid

Det som kanskje gjør det hele enda rarere er at de mørke scenene i episode 7 tilsynelatende er filmet om dagen, men gjort mørkere i redigeringsrommet. Vulture peker for eksempel på tidlig sluppet promomateriell som viser nøyaktig samme scene, men på dagtid. Og lyset i kveld/natt-scenene virker utvilsomt litt kunstig, spesielt når man ser de to ved siden av hverandre:

Promomateriell Episode 7

Løsning: Juster TV-en eller be HBO gjøre justeringer

Her følger oppskriften vi tipset om i 2019 for hvordan du kan få med deg detaljene i de mørke scenene:

Vårt vanligste tips til alle som kjøper TV-er er å skru på film-modus eller noe tilsvarende, da det stort sett er blant de mest «riktige» forhåndsinnstillingene på TV-en, med varmere farger og lavere bakbelysning. Vi tar derfor det som utgangspunkt.

Hvis TV-en tillater det kan du skru opp bakbelysningen , for å få frem noen detaljer som ellers har skjult seg i mørket.

, for å få frem noen detaljer som ellers har skjult seg i mørket. Pass på at ingen laster ned noe mens du ser episoden , for å sikre at du ikke forhindrer videostrømmen

, for å sikre at du ikke forhindrer videostrømmen Skru av alle lys i rommet

i rommet Dekk til vinduene i rommet

Hvis ingen av disse tingene hjelper kan det hende du må bite i det sure eplet og gjøre kardinalsynden blant TV-entusiaster: Skru på «dynamisk» modus på TV-en. Dette vil blåse opp kontrastene, skru opp lysstyrken og frese opp fargetonene. Det er ofte denne innstillingen som blir brukt når TV-er vises frem i butikker, for å dra oppmerksomhet.