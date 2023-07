Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Her er nye Galaxy Watch - og Tab S9

Bringer tilbake «Classic»-versjonen.

Galaxy Watch 6 kommer i «vanlig» og «Classic»-versjon, hvor sistnevnte har et mer klassisk klokkedesign og den såkalte funksjonsringen. Kamera Samsung

Samsung avholdt onsdag sitt lenge varslede Galaxy Unpacked-arrangement i Seoul.

Hovednyhetene som ble vist var de nye versjonene av brettetelefonene Galaxy Z Flip og Z Fold, men også Samsungs smartklokker og nettbrett fikk splitter nye versjoner på arrangementet.

Galaxy Watch6

Samsungs Galaxy Watch-klokker er kommet til versjon seks, og med Watch 6 bringer Samsung tilbake «Classic»-versjonen av klokka - med funksjonsringen som Classic-klokkene har vært kjent for.

Nytt er blant annet 20 prosent større skjerm og en 30 prosent slankere ramme, i tillegg til et større batteri og redusert strømforbruk, ifølge Samsung. Maks lysstyrke er også økt til 2000 nits.

Galaxy Watch 6 kommer i enten 40- eller 44 millimeter størrelser, med skjermer på henholdsvis 1,3 (432 x 432 piksler) og 1,5 tommer (480 x 480), mens Watch 6 Classic kommer i 43 eller 47 millimeter størrelse.

Galaxy Watch 6. Kamera Samsung

Innvendig sitter en Exynos W930-prosessor, 2 GB minne og 16 GB lagring, sammen med batterier på enten 300 eller 425 mAh. Det skal gi en typisk batteritid på rundt 30 timer med alltid på-funksjonen for skjermen aktiv, eller 40 timer uten.

Klokkene sporer naturligvis det meste du kan forvente av en moderne smartklokke, som søvn, aktivitet, trening, puls, temperatur, menstruasjon og mer. De skal ha spesielt inngående søvnsporing, sammen med en egen «Sleep Coaching»-funksjon som skal minne deg på de gode søvnvanene.

I tillegg kan de ulike sensorene gi deg et øyeblikksbilde av hvordan kroppen din er satt sammen, med blant annet kroppsvann, fettprosent og hvileforbrenning. Klokkene kan dessuten analysere formen din og sette opp personlige pulssoner tilpasset deg, som kan hjelpe treningen din.

Falldeteksjon er også på plass, som betyr at klokken vil varsle et forhåndsdefinert nummer eller en kontakt om den registrerer at du har falt.

Klokkene er også de første klokkene på markedet med den nyeste versjonen av Googles Wear OS, nemlig Wear OS 4 - riktignok med Samsungs One UI på toppen.

Watch 6 Classic. Kamera Samsung

Galaxy Watch 6 og 6 Classic blir i likhet med telefonene tilgjengelig for forhåndsbestilling fra og med i dag, med butikkdato 11. august. De veiledende prisene er som følger:

Galaxy Watch 6 Bluetooth: 3790 kr

3790 kr Galaxy Watch 6 LTE: 4290 kr

4290 kr Galaxy Watch 6 Classic Bluetooth: 4890 kr

4890 kr Galaxy Watch 6 Classic LTE: 5490 kr

Konkurrenten Apple Watch Series 8 starter til sammenlikning på 4990 kroner, mens den rimeligere SE-modellen koster fra 3190 kroner.

Galaxy Tab S9

Sist ut er en oppdatering til Samsungs nettbrettserie Galaxy Tab, som er kommet til versjon 9. Som tidligere kommer Galaxy Tab i tre versjoner, henholdsvis S9, S9+ og flaggskipet S9 Ultra.

De får alle AMOLED-skjermer i størrelser på henholdsvis 11, 12,4 og 14,6 tommer. Alle kan også justere oppfriskningsraten dynamisk mellom 60 og 120 Hz etter behov, som skviser ut litt ekstra av batteriet versus å kjøre i 120 Hz-modus konstant.

Den nye Galaxy Tab S9-serien. Kamera Samsung

Innvendig sitter den samme Snapdragon 8 Gen 2-brikken som vi omtalte både for Flip og Fold, og Samsung tar også i bruk såkalt dampkammerteknologi for kjøling, noe vi blant annet har sett i Asus’ gamingtelefoner tidligere. Det skal etter sigende gjøre det mulig med lengre økter med krevende bruk før ytelsen reduseres.

Snapdragon-brikken er ellers akkompagnert av 8 GB minne i aller rimeligste versjon av Tab S9, mens øvrige versjoner har 12 GB.

Lagringen varierer fra 128 GB for rimeligste S9, 256 eller 512 GB for S9+ og inntil 1 TB for S9 Ultra. Sistnevnte har også 16 GB minne. Alle støtter microSD-kort på inntil 1 TB.

Alle kommer med Samsungs S-penn som standard, og ifølge Samsung skal skrive- og tegneopplevelsen være som «penn på papir». Både pennen og nettbrettene er nå for øvrig IP68-klassifisert, som betyr at de skal tåle å bli senket i vann.

Batteristørrelsen er for øvrig oppgitt til 8400 mAh for S9, 10.090 mAh for S9+ og 11.200 mAh for S9 Ultra, og Samsung peker på at de er utstyrt med samme kameraoppsett som Galaxy S-telefonene.

Med en skjerm på over 14 tommer, kan Ultra-modellen på mange måter erstatte en bærbar PC. Prisen er deretter. Kamera Samsung

Rimeligste modell er tilgodesett med et 13 megapiksel kamera bak, mens frontkamera er et ultravidvinkelkamera på 12 megapiksler. S9+ og S9 Ultra har i tillegg et 8 megapikslers ultravidvinkelkamera bak, mens Ultra-modellen dessuten har ytterligere ett 12 megapikslers-kamera foran.

Ladekabel følger med, men det gjør ikke selve ladeklossen - slik praksis også er blitt på Samsungs telefoner.

Prisene understreker også at disse er ment å være enheter av et litt annet kaliber enn for eksempel Apples iPad. Rimeligste modell - S9 med 128 GB lagring og uten støtte for mobilnett - koster nemlig 9490 kroner.

Apples «vanlige» iPad koster til sammenlikning 8390 kroner i versjonen med 256 GB lagring, 6290 kroner i innstegsutgaven med 64 GB - riktignok uten penn.

S9+ starter på sin side på 12.290 kroner med 256 GB lagring og wifi, mens du kan legge på 2000 kroner for versjonen med 5G. S9 Ultra starter på 14.790 kroner, mens toppmodellen med 1 TB og 5G koster 22.290 kroner.

Oppdatert 26. juli 2023, 14:36