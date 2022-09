Billeveransene fortsatt lave: Ned 25 prosent fra i fjor

Volkswagens ID.4 var den soleklart mest registrerte nybilen i august. Nå er ID.4 hakk i hæl på Tesla Model Y i kampen om å bli årets mest solgte.

Leveranseproblemene for bilprodusentene fortsetter, og august ble nok en måned med klar nedgang i registreringstallene sammenliknet med samme måned i fjor. Det viser de ferske månedstallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

12.363 førstegangsregistrerte nye personbiler ble fasiten, en nedgang på 24,7 prosent fra august i fjor. OFV peker på at pandemi og krig fortsatt gir leveringsutfordringer, men også på at dyr strøm og mat, renteøkninger og generell økonomisk usikkerhet kan være blant årsakene.

Ned 20 prosent

Nedgangen så langt i år er på drøyt 20 prosent - fra 110.864 biler i samme periode i fjor til 88.115 biler i år.

– Mange forhandlere får ikke det antall nye biler de både kan og vil levere ut. Det betyr at nybilkjøperne, som ofte står på lange ventelister, må vente på bilene de har bestilt for lenge siden. Da går også registreringstallene ned. I tillegg er situasjonen for mange neppe blitt enklere med heftig prisstigning og renteøkning. Det ser vi trolig effekten av nå, og det kan bety at mange tenker seg godt om før de gjør nye investeringer – for eksempel i en ny bil, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en melding.

Nummer to i august: ID.4s «søstermodell» Skoda Enyaq.

Volkswagen topper listen

Den klart mest registrerte bilen i august ble Volkswagens ID.4, og med 1483 biler kom det over dobbelt så mange nye ID.4-er ut på norske veier i august som neste på lista, nemlig Skoda Enyaq (726).

Deretter følger noe så sjelden som to ikke-helelektriske modeller, nærmere bestemt Toyota Yaris (630, fordelt på Yaris og Yaris Cross) og deretter Toyota Rav4.

Også Tesla er inne på topp 10 med begge sine modeller, henholdsvis Model 3 på femteplass med 507 biler og Model Y på tiende med 342 biler.

Så langt i år er det imidlertid fortsatt Model Y som innehar førsteplassen, men marginen ned til ID.4 begynner å bli veldig knapp. Bare 67 biler skiller de to på toppen av lista nå, og modellene var også de som ble pekt oftest på da vi spurte ekspertene om hva som kom til å bli årets mest solgte bil i 2022.

Hele topp 10-listen er for øvrig rene elbiler, og av de 20 mest registrerte bilene er det kun to ikke-elbiler, nemlig nevnte Rav4 (11.-plass) og Yaris (12.-plass).

Elbilmomsen kommer

Solberg Thorsen i OFV tror leveringstakten vil ta seg opp utover året, også med tanke på at det innføres moms på beløpet over 500.000 kroner for elbiler fra nyttår.

– Hvor store ordrereserver bilbransjen har, og hvor mange kunder som står på venteliste, er det kun bransjen selv som vet. Derfor vet vi heller ikke hvor mange nye biler som faktisk vil bli utlevert og registrert i løpet av årets siste måneder. Her kan det komme flere store overraskelser, sier han.

Elbilandelen i august ble på 74,8 prosent, som er en relativ stabil utvikling fra de tidligere månedene. Så langt i år er elbilandelen imidlertid noe høyere, på 77,8 prosent.

Kun 2,3 prosent hadde bensinmotor, 3,8 prosent hadde dieselmotor og 19,1 prosent var ulike former for hybrider. Andelen biler med firehjulstrekk er også på vei opp - i samme periode i fjor var det omtrent femti-femti for to- og firehjulsdrift, mens det i år er nærmere to tredeler som har firehjulstrekk.

Volkswagen er største merke så langt i år, med Tesla på andreplass og Toyota på tredjeplass. Sistnevnte har dog nesten halvert leveransene sine så langt i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Det samme har Volvo og Ford, mens Tesla, Hyundai, BYD og Porsche er blant merkene som har økt.