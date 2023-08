Disney+ setter opp prisene

Og varsler at de vil ta et oppgjør med passorddeling.

Strømmetjenesten Disney+ skal følge i Netflix’ fotspor, og arbeider med å få en stans på passorddeling. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

1. november skjer det endringer på den norske versjonen av Disney+, med introduksjonen av flere abonnementsnivåer. Det melder Disney+ i en pressemelding.

Dagens abonnement til 89 kroner i måneden vil i praksis bli dyrere, siden det omdøpes til Premium og vil koste 119 kroner i måneden. Her vil du kunne strømme på fire enheter samtidig, få 4K-oppløsning og lyd i Dolby Atmos.

Reklamefinansiert - eller dyrere

Et nytt abonnement kalt Standard trer inn til 89 kroner i måneden, med to skjermer samtidig og maks full HD-oppløsning, og til sist kommer det inn et nytt og rimeligere reklamefinansiert abonnement kalt «Standard med reklame».

Det vil koste 59 kroner i måneden, og har ellers de samme betingelsene som Standard, med to unntak: Det vil altså vises annonser, og ikke minst blir det ikke mulig å laste ned innhold til å se offline.

Nåværende brukere bør være obs på at de vil automatisk bli byttet til det dyreste abonnementet, Disney+ Premium, selv om prisen deres i dag er 89 kroner. De vil bli fakturert for den nye prisen ved første faktureringssyklus etter 6. desember, opplyser Disney+.

Det vil også være mulig å bytte til de rimeligere abonnementene, og det er også mulig med årsabonnement på Standard og Premium. Disse vil koste henholdsvis 890 og 1190 kroner, altså ti ganger månedsprisen.

Standard med reklame Standard Premium Pris 59 kr/mnd 89 kr/mnd eller 979 kr/år 119 kr/mnd eller 1190 kr/år Reklamefritt Bytt Krysse av Krysse av Oppløsning Opptil 1080P Opptil 1080P Opptil 4K/HDR Samtidige strømmer 2 2 4 Nedlastinger Bytt Krysse av Krysse av Lyd 5.1 5.1 Dolby Atmos Åpne fullskjerm Mer +

Netflix er dyrere

Til sammenligning varierer prisene på Netflix fra 89 kroner og 159 kroner i måneden. Her tilbyr det rimeligste abonnementet kun bruk av en skjerm om gangen, og støtter ikke HD-oppløsning.

Neste prisplan på 109 kroner i måneden gir deg muligheten for bruk av to skjermer samtidig, og støtter HD-oppløsning. Det dyreste abonnementet på 159 kroner i måneden tilbyr i praksis de samme betingelsene som Disney+, med fire samtidige strømmer, 4K-oppløsning og Dolby Atmos.

HBO Max tar på sin side 99 kroner i måneden (699 kroner for et år), og tillater tre samtidige strømmer. De leverer både 4K-oppløsning og Dolby Atmos.

En stor prioritering

I tillegg til prisøkningene varsler Disney at de jobber aktivt med å forhindre passorddeling Disney+.

I selskapets investorsamtale denne uken fortalte nemlig Disney-sjef Bob Iger at selskapet skal oppdatere abonnementsavtalene med nye vilkår og retningslinjer for deling av kontoer. Dette skal komme senere i år, ifølge The Verge.

Netflix-sjef Bob Iger. Kamera NICHOLAS KAMM / AFP / NTB

Netflix gjorde en lignende endring tidligere i år, da de hindret abonnenter fra å dele kontoene deres med noen utenfor husstanden.

Selskapet har ikke gitt ut hvor mange som deler kontoen med andre på Disney+, men Iger skal ha sagt at det er et «betydelig» antall.

Videre fortalte han at det er ikke sikkert at de vil ha en endelig løsning på passorddelingen i løpet av 2024, men at de ser på det som en stor prioritering som byr på muligheter for inntektsvekst.

De nye reglene for passorddeling har vist seg å være en suksess for Netflix. Fra første kvartal i år, da de startet endringen, til andre kvartal, økte de med nesten seks millioner abonnenter.

Oppdatert 11. august 2023, 15:44

