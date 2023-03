– Spotify Hifi er fortsatt aktuelt

Spotify-sjefen deler flere detaljer.

Spotify har i mange år lovet å lansere tapsfri lyd. Slik at du kan høre musikk i CD-kvalitet. Men enn så lenge har det «blitt med praten» rundt Spotify Hifi, uten at noe bedre kvalitet har kommet.

I et intervju med The Verge-podkasten Decoder, lover imidlertid sjefen i Spotify, Gustav Söderström, at planene om å lansere Spotify HiFI ikke er skrotet.

– Vi kommer til å gjøre det, men vi kommer til å gjøre det der det gir mening for oss og våre lyttere. Industrien har endret seg, og vi må tilpasse oss, sier Söderström.

Skulle være på plass i 2021

At Spotify ønsker å gi deg bedre lydkvalitet er gammelt nytt. Helt tilbake til 2017 har man hørt rykter om at selskapet jobbet med en løsning.

I tillegg lanserte Selskapet sine planer for Spotify Hifi februar 2021, der det ble forespeilet at tjenesten skulle være på plass innen året var omme.

Men som tidligere nevnt så uteble løsningen, og lite skjedde igjennom 2022.

Likevel er altså ikke døren lukket for du en dag skal kunne høre musikk fra tjenesten i bedre kvalitet. Men hittil har det tatt sin tid, og lite tyder på at det er rett rundt hjørnet nå heller.

Mange andre har fått det til

Selv om Spotify åpenbart har sine grunner til å vente med tapsfri lyd, så er det likevel mange som andre tjenester som kan tilby denne kvaliteten.

Både Tidal og Deezers var tidlig ute med dette, hvor bedre kvalitet var på plass lenge før Spotify lanserte sine planer i 2021.

I nyere tid har også flere andre kastet seg på «bølgen», hvor også blant annet Amazon og Apple Music tilbyr deg tapsfri kvalitet.

(Kilde: Decoder)