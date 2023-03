Nå åpner Google dørene for AI-søket «Bard»

Starter utrullingen i USA og Storbritannia.

Tirsdag ettermiddag norsk tid åpnet Google dørene for den nye søketjenesten Bard. Dette vil være en direkte AI-konkurrent til Microsofts ChatGPT-drevne Bing Chat, og Google har mye å bevise.

Selskapet har jobbet i årevis med kunstig intelligens og såkalt Generativ AI, men ble likevel forbigått av ChatGPT og deretter Microsoft med å være først til markedet med en direkte AI-søk.

Nå er forventningene høye for at Bard skal kunne konkurrere i det relativt nye segmentet.

Ikke i Norge ennå

Bard vil i første omgang bare være tilgjengelig for et utvalg brukere i USA og Storbritannia. De som vil melde seg på ventelisten kan gjøre det på bard.google.com.

Google har sagt tydelig i fra om at utrullingen til flere brukere, og en global lansering, vil gå sakte, og de har heller ikke sagt noen konkret dato eller tidsrom de vil åpne dørene helt.

Med tanke på hvor humpete begynnelsen har vært for Bing Chat, som ble nødt til å bli «lobotomert» for å ikke lire av seg altfor mange rariteter, er Googles forsiktighet forståelig.

– Kommer til å gjøre feil

I blogginnlegget hvor hvor de forteller om lanseringen av Bard tydeliggjør de også at det kan hende at AI-assistenten kommer til å gjøre feil. For eksempel at den vil kunne komem med faktafeil eller unøyaktigheter.

De mener også at Bard ikke skal være en erstatning for deres vanlige søk, men et «kompletterende tillegg til søk», som man kan idémyldre med, kickstarte en kreativ sesjon eller bare for å prate litt med.

