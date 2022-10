Nyhet Apples iOS 16.1 og iPadOS 16

Nå kan du oppdatere iPhonen og iPaden din

Nye funksjoner i iOS 16.1.

iOS 16.1 er tilgjengelig å laste ned nå.

For knapt en måned siden ble iOS 16 tilgjengelig for allmennheten. Nå slipper Apple iOS 16.1 til iPhone-brukere overalt, samt iPadOS 16.

Vi har samlet de viktigste nyhetene fra oppdateringen, som inkluderer et felles iCloud bildebibliotek, støtte for smarthjem-funksjonen Matter, samt «Stage Manager» for iPad.

For å oppdatere går du til Innstillinger, velger «Generelt» og deretter «Programvareoppdatering». iOS 16.1 er tilgjengelig for alle IPhoner som kan kjøre iOS 16, hvilket inkluderer iPhone 8 og nyere.

Felles iCloud bildebibliotek

Den kanskje mest etterlengtede nye funksjonen som kommer med iOS 16.1 er det felles bildebiblioteket. Dette skiller seg nemlig betraktelig fra hvordan de «delte albumene» har fungert tidligere, på en rekke området. Først og fremst ved at du ikke behøver å lage og legge til i et album, men at alt legger seg i et - som navnet tilsier - «felles bildebibliotek». På denne måten vil du, og opptil fem andre personer kunne dele bilder og videoer mer sømløst med hverandre.

Det vil også være lik tilgang for alle medlemmene å dele og redigere innholdet i biblioteket.

I tillegg vil du enkelt kunne velge å laste opp bildene direkte til biblioteket via en bryter i Kamera-appen på telefonen. Her kan du velge om du ønsker å aktivere innstillingen om å dele bildene automatisk til det felles bildebiblioteket, eller om du skal dele automatisk når det oppdages via blåtann at de andre medlemmene av biblioteket er i nærheten.

Støtte for smarthjem-standarden Matter

Den nye oppdateringen kommer også med støtte for smarthjem-standarden Matter, som er en standard støttet av «alle» store teknologiselskaper. Eller, som vi skrev da det ble en offisiell standard, «Apple, Google, Samsung og 550 andre».

Funksjonen skal kunne gjøre det enklere å samkjøre de ulike smarthjem-dingsene, uten å måtte ha ørten forskjellige huber.

Smartere widgets

I iOS 16 introduserte Apple en ny låsskjerm med litt mer tilpasningsmuligheter, slik at du blant nanet kunne ha små «widgets» rett under klokken.

I iOS 16 får man nå også tilgang til «Live Activities», som er en widget med sanntidsinformasjon fra en app. For eksempel vil du kunne se en grafisk illustrasjon av at Uber-taxien nærmer seg direkte på hjemskjermen, eller oppdatert informasjon om resultatene i en sportskamp.

Dette blir tilgjengelig for alle nyere iPhoner på låsskjermen, samt for iPhonen 14 Pro-modeller på den «dynamiske øyen».

Apple har også lansert det de beskriver som en mer miljøvennlig lading, kalt «Clean Energy Charging», og skal angivelig tilpasse ladetiden til når nettet anvende renere energikilder. Dette er derimot ikke en funksjon som er tilgjengelig utenfor USA per dags dato.

Apples treningsfunksjon Fitness+ skal også bli mulig å bruke uten en Apple Watch, men norske brukere har dessverre enda ikke tilgang på denne.

iPadOS 16: enda et steg nærmere en PC

Den nok største nye oppdateringen for iPadOS 16, er implementeringen av «Stage Manager». Dette er en funksjon som tar iPadene enda nærmere funksjoner vanligvis forbundet med PC-er, og lar deg se en rekke vinduer på en gang, samt justere størrelsen på vinduene.

For å kunne motta denne oppdateringen, kreves enten 5.generasjons iPad Air, 1.generasjons iPad Pro 11 tommer eller nyere, eller 3. generasjon iPad Pro 12,9 tommer eller nyere.