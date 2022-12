Nå skal det bli lettere å få tilbake en kapret Instagram-konto

Muligheten til å få verifisering fra venner rulles nå ut til alle Instagram-brukere. Blir kontoen kapret, kan du be venner om å bekrefte at du er den rettmessige eieren av kontoen, og dermed få tilgang til å lage et nytt passord. Kamera Instagram

Å miste kontrollen over en Instagram-konto kan fortone seg som et mareritt, og Instagram-eier Meta er som kjent notorisk vanskelige å få tak i om noe går galt. De har ingen ordentlig kundeservice, og du er derfor i stor grad overlatt til deg selv når noe skjer.

Nå vil imidlertid Instagram gjøre det litt lettere å få tilbake kontrollen over en «hacket» Instagram-konto. Instagram lanserer nemlig portalen Instagram.com/hacked, hvor du kan oppgi at kontoen din er hacket og gå gjennom steg for å få den tilbake, inkludert standardmetoden, som er å få tilsendt en kode på epost eller telefon.

Om det ikke fungerer, innfører Instagram også en ny måte å få tilbake kontrollen på, og det er å be to Instagram-venner om å bekrefte at du er den du sier du er og må få tilbake kontoen din. Etter at forespørselen er sendt vil de ha 48 timer til å svare, og begge må svare ja for at du skal få resette passordet ditt.

Om de ikke svarer i tide «kan det være» at du får anledning til å prøve to andre venner. Vennebekreftelsesfunksjonen ble testet tidligere i år, og rulles altså nå ut til alle.

Instagrams nye «hacket»-portal. Kamera Instagram

Flere blå haker på Instagram

I tillegg sier Instagram at de nå tester nye måter for å forebygge kontokapring på tjenesten før den skjer. De vil fjerne kontoer som deres automatiserte systemer vurderer at bryter reglene, for eksempel ved å utgi seg for å være noen andre.

I tillegg tester de å sende advarsler hvis kontoer som mistenkes for å utgi seg for å være noen andre sender deg en følgeforespørsel - og snart også hvis kontoer som utgir seg for å være et selskap sender deg en direktemelding. Sist ruller Instagram ut sine blå «bekreftet»-haker ut på flere flater på tjenesten.

Tidligere har hakene, som er ment å fortelle deg at brukeren er ekte og verifisert, bare vært mulig å se på profilsiden, men dukker fremover opp i stories, direktemeldinger og snart også i den vanlige flyten.

Aktiver totrinnspålogging

Rundt 30 prosent av henvendelsene til tjenesten slettmeg.no kommer fra personer som har opplevd at uvedkommende har tatt kontroll over Facebook- eller Instagram-kontoen deres, meldte tjenesten tidligere denne uka. Mange av disse henvendelsene kunne vært unngått om totrinnspålogging hadde vært skrudd på, påpeker de.

Denne typen henvendelser fra kaprede Instagram-kontoer spør om telefonnummeret ditt, og så ber de deg sende en kode du får på tekstmelding. Koden er egentlig en form for totrinnsbekreftelse, så om du oppgir koden stiller du deg vidåpen for at også dine kontoer kan bli kapret. Kamera NorSIS

I en YouGov-undersøkelse fra september svarte 45 prosent av de som bruker Facebook eller Instagram at de ikke bruker totrinnspålogging. Totrinnspålogging betyr at du må logge inn med både noe du vet (passordet ditt) og noe du har eller får, som kan være en kode tilsendt eller i en autentiseringsapp eller rett og slett en fysisk autentiseringsnøkkel.

– Dette kan tyde på at mange ikke anser sin profil i sosiale medier som noe som har verdi for andre, og at de først etter å ha mistet kontrollen ser hvilken verdi det har for dem selv. Vi ser hvor belastende det er for folk å oppleve at andre opptrer, ofte upassende eller kriminelt, som dem. I tillegg mister de kontaktflaten med sine følgere eller kunder på i sosiale medier og opplever å bli presset til å betale penger for å få kontoen tilbake. Det er også svært tidkrevende å rydde opp i dette, og vanskelig å få kontoen tilbake, sier fungerende leder i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Karoline Hultman Tømte.

Slik gjør du det

For å aktivere totrinnsbekreftelse på Instagram trykker du først på person-ikonet i appen, og derfra går du til hamburger-menyen (de tre strekene i hjørnet) og finner «Innstillinger».

Derfra går du til «Sikkerhet» og «Totrinnsgodkjenning». Instagram tilbyr to muligheter - enten å få tilsendt en tekstmelding med en kode når du forsøker å logge inn fra enheter de ikke kjenner, eventuelt kan du bruke en autentiseringsapp som for eksempel Google Authenticator eller Authy.

Nettvett.no anbefaler app-basert totrinnsbekreftelse, da det er sikrere, men også tekstmelding er langt sikrere enn å ikke ha totrinnspålogging aktivert - og litt mindre «teknisk».

Hvis du velger app vil Instagram-appen sjekke om du har en kompatibel app installert. Herfra vil du enten bli sendt direkte til appen, eller så må du kopiere en lenke og legge den til manuelt. Så vil autentiseringsappen lage en sekssifret kode som du må taste inn i Instagram-appen for å bekrefte.

Om alt har gått som det skal får du til sist et skjermbilde med gjenopprettingskoder. Disse må du ta vare på, for de er din måte å få tilbake kontoen på om du skulle miste totrinnsbekreftelses-muligheten. Skriv dem ned eller ta et skjermbilde og plasser dem i nettskylagring.