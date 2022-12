Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Disse dingsene likte vi best i 2022

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Ole Henrik Johansen og Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her i Tek tester vi hundrevis av produkter i løpet av et år – i mange forskjellige kategorier. Alt fra kjøkkenmaskiner til nuppefjernere, TV-er eller mobiler er blant tingene vi har testet for å finne ut hva som er best.

Og med så mange produkter innom testbenken i løpet av et år, dukker det alltid opp dingser som overrasker eller skaper ekstra engasjement her i redaksjonen.

Vi har derfor samlet de største positive overraskelsene i redaksjonen i løpet av året som har gått.

Anders:

FCC BBQ Grab`N`Grill Gass

Flying Culinary Circus BBQ Grab ’n’ Grill. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Verken jeg eller kollegaen min hadde særlig trua på de små portable «parkgrillene» da vi skulle teste dem før sommeren. Men, «om de klarer å gi to-tre ostepølser en viss lunk» kunne de kanskje være et alternativ for enkelte storforbrukere av de nå forbudte engangsgrillene, tenkte vi.

Men, der vi absolutt hilste på et par skikkelig dårlige griller, måtte vi ganske raskt trekke på smilebåndet av hvor feil vi hadde tatt for sjangeren under ett.

Mange av grillene leverte nemlig skikkelig bra resultat, og mens vi var helt enige om hvilken som burde vinne testen, hadde jeg nok hele tiden en liten personlig favoritt: Grab ’N’ Grill Gass fra FCC.

Deres grill ga god varme, taklet alt fra pølser og biff til fisk, var kompakt, lett å rengjøre og ekstremt grei å ta med seg hvor det skulle være. Både grunnet den kompakte formen, men også fordi den kom med en oppbevaringskoffert.

Grillen bruker standard gassflasker, har en egen «takke» for steking av egg, sveler eller hva det skulle være, og har en høy kant som hindrer at det du tilbereder ramler av. Designet er stilig, byggekvaliteten god, og jeg likte spesielt godt de utfellbare beinene som gir den en betryggende høyde over ofte brennbare underlag.

7.5 Bra fjerne Sammenlign FCC BBQ Grab`N`Grill Gass annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat En god og litt oppgradert "flatgrill" med høyere pris. Fordeler + Utfellbare bein for ujevne overflater

+ Gassboksen låses fast

+ Solid konstruksjon på grillflate

+ Følger med stekeplate

+ God bærekoffert inkludert

+ Grei varme

+ Praktisk størrelse og vekt

+ Lettvint fettoppsamler Ting å tenke på — Hadde ønsket oss mer varme

— Litt høy pris gitt typen grill

— Følsom for vind

Nvidias DLSS 3 med «Frame Generation»

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Nvidia Optical Multi Frame Generation fyller inn ekstra, genererte bilder for høyere bildeflyt. Åpne fullskjerm

Nvidias AI-baserte oppskaleringsteknikk for spillgrafikk er ingen nyhet lenger, men det betyr ikke at selskapet har sluttet å videreutvikler den. Med sin nyeste versjon tar DLSS også et sjumilssteg.

Denne støtter nemlig noe som kalles «Optical Flow Frame Generation», som for første gang gjør det mulig å kunstig skape helt nye bilder, eller «frames», basert på hvordan de forrige enkeltbildene så ut og beveget seg i forhold til hverandre.

Slik kan Nvidias nye grafikkort med stor nøyaktighet forutse hvordan de neste enkeltbildene blir, og så lage disse på en veldig lite ressurskrevende måte. Disse genererte bildene settes inn sammen med bildene fra den «normale» bildeflyten, og resulterer i et voldsomt ytelsesløft.

Det er blant annet takket være DLSS 3 Nvidia tør å ta mer betalt for sine grafikkort enn AMD gjør. Kanskje vil det forbli slik inntil AMD lanserer sin tilsvarende teknikk neste år.

Vi håper AMD skynder seg, for selv om DLSS fortsatt sliter litt med en «halo»-effekt rundt kanter og flimmer for hår og fauna enkelt steder, spiller jeg selv oftere og oftere med teknologien påslått. Den er rett og slett såpass god at jeg sliter med å takke nei til den enorme ytelsesøkningen teknikken tilbyr. Og dette vil nok bare gjelde i enda større grad for deg som vurderer budsjett- eller mellomklassegrafikkortene som lanseres de neste månedene.

DLSS 3 med Frame Generation er kun tilgjengelig for grafikkort fra RTX 40-familien. Teknikken må også støttes av spillet, men er allerede tilgjengelig i titler som Flight Simulator, The Witcher 3 og F1 22. Støtte for Cyberpunk 2077 er rett rundt hjørnet, der vi allerede har testet at ytelsen øker med vel 112(!) prosent med en tidlig testversjon.

Les testen vår av Nvidia-grafikkort med DLSS 3.0-støtte her:

Finn Jarle:

1. Google Chromecast med fjernkontroll

Kamera Finn Jarle Kvalhiem, Tek.no

Chromecast har alltid vært en favoritt. På enkelt og relativt billig vis har den gjort dumme skjermer smarte, og mobilen din til en utvidet fjernkontroll for alle tenkelige former for innhold. I en stadig mer strømmete virkelighet der alle har en mobil gir det tross alt mening.

Samtidig har det også vært litt frustrerende; en Chromecast har aldri hatt den samme friheten som resten av TV-riggen i stua har hatt. Uten mobil - ingen Chromcast-underholdning.

Med årets fjerdegenerasjon av Chromecast-konseptet får du både fjernkontroll og skikkelige menyer. Endelig. Dermed er Chromecast en fullt ut selvstendig underholdningsdings. Vel, så lenge du har skjermen eller projektoren fra før.

Ikke har prisen blitt innmari mye dyrere heller. Men vær obs på at det i tillegg til 4K-versjonen vi har testet, finnes en rimeligere utgave som kun støtter full-HD. Den kan være riktig for deg som har en eldre TV og som uansett kommer til å oppgradere til ny og smartere TV for å få 4K etter hvert.

2. OnePlus Nord Buds

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Er det ikke deilig når billig også er kjempebra? OnePlus Nord Buds er tidvis helt nede i 400 kroner, men ligger vanligvis rundt 600 kroner å kjøpe. Og for det får du noen av de bedre trådløse ørepluggene du kan kjøpe med tanke på passform, og lyden er helt tipp topp.

Pluggene er motstandsdyktige mot fukt, men pass på dekselet. Dekselet er forøvrig solid og greit ellers og har en liten - knapt synlig knapp på baksiden for tilkobling.

Nord Buds er prøvd av flere i redaksjonen, og reaksjonen på den spretne, engasjerende bassen og relativt åpne stereoperspektivet er som regel det samme store smilet.

Her får du lite fiksfakseri, men massevis av lyd. Til tross for at vi som regel har en liten kø av lydprodukter som skal prøves, kommer vi stadig tilbake til Nord Buds, fordi både lyd og brukeropplevelse er så trivelig. Billig kan være skikkelig bra.

9 Imponerende fjerne Sammenlign OnePlus Nord Buds annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + Fin passform for små/vanskelige ører

+ Punchy kraftig lyd

+ Ålreit mellomtone og diskant

+ Gode til mobilsamtaler

+ Lang batteritid

+ Lader raskt Ting å tenke på — Esken er litt stor og kantete

— Plastesken ser fort slitt ut

— Ingen trådløs lading

3. Nothing Phone (1)

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke mange telefoner imponerer fullt så mye som Nothing Phone (1). Da den kom ble den først oppfattet som en «gimmickete» iPhone-etterlikning. Så feil kan man ta.

For joda; baksiden er stappfull av lys som blinker i ulike takter avhengig av hvilke varslinger du får. Lysene kan også være ringlys til videoer eller fungere som blits. Det er uvanlig, men det fungerer faktisk. Er det da en gimmick? Iallfall ikke en negativ en, etter vår mening.

Dessuten er det vanskelig å finne en mobiltelefon med ferskt design noe sted om dagen. Mange likner på hverandre. Stripene fra LED-lysene og den trådløse ladingen utgjør sitt eget designspråk på baksiden av Nothing-telefonen også når de ikke lyser.

Oppå det hele har vi med en lynende rask og velutstyrt telefon å gjøre. Den lever opp til navnet ved å ikke ha noe som helst overflødig i menyene. Ingen reklame. Ikke noe tull.

Kameraet tar supre bilder - veldig lite overgår den til prisen. Det aller meste er til dels vesentlig dårligere. Den er til og med IP-sertifisert som lett vannavstøtende (IP53), som betyr at små væskebaserte uhell eller uvær ikke er krise. Bare ikke senk den i vann, slik du kan med tettere telefoner.

Alt er på plass her, ned til en utmerket brukeropplevelse. Og jo mer vi forsøker å millimetervurdere Nothing Phone (1), desto mer åpenbart blir det at den hører hjemme på toppen av listen over de litt rimeligere telefonene i 2022.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Nothing Phone (1) 8GB RAM 128GB annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 4190 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat Definitivt en av de beste telefonene du kan velge i sin prisklasse. Fordeler + Glyph-lysene er faktisk nyttige

+ Lynrask

+ Gode materialer m. glass foran og bak

+ Flott skjerm

+ Ingen ekstra reklameapper

+ Trådløs lading

+ Sertifisert sprutsikker Ting å tenke på — Ingen lader i esken

— Av og til "colorbanding" i bildene

— Litt irriterende skjermsnu-automatikk

4. Apple Watch Ultra

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen ganger er overraskelsen billig. Andre ganger er den dyr. Watch Ultra havner definitivt i den leie siste kategorien. Den som støvsuger kontoen, og som gjerne har lyst til å selge deg dyre tjenester etter at du er blakk.

Men faktum er at det største som har skjedd for smartklokker i år heter Apple Watch Ultra. Både bokstavelig og i overført betydning; for dette er en diger klokke som ikke er laget etter noen «less is more»-filosofi. Tvert om.

Men har du først en romslig konto og et stort håndledd får du en Apple Watch med alt det innebærer av apper og økosystem. I tillegg får du dobbelt så lang batteritid som i andre epleklokker, og du får større, mer lyssterk skjerm og dybdesensor for dykking.

Du får nattmoduser som gjør det behagelig å se på skjermen når du er ute i skogen etter skumring, og kompassapplikasjonen tar deg roblemfritt tilbake til bilen din med «trackback»-funksjonen. Dermed kan du snorrett følge veien du kom fra, i stedet for å håpe at kartet du ser på fanger opp alle små høydeforskjeller og ufremkommeligheter på veien.

Hver for seg er det ikke noen funksjoner i Apple Watch Ultra som er helt nye. Så du kan også velge å ha flere ulike klokker avhengig av behov. Eller så kan du betale det hvite ut av øyet for å få en med absolutt alt. Og hvor enn uforskammet prisen er, er Watch Ultra vanskelig å ikke elske.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Apple Watch Ultra annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9990 hos Power Sjekk nå 9990 hos Elkjøp Sjekk nå 9990 hos Komplett Sjekk nå 9 Imponerende sitat En smartklokke som kan brukes til nesten alt. Fordeler + Laget i titan med god beskyttelse for skjerm

+ Gir viktige dykkerfunksjoner som dybde og temperatur

+ Veier ikke mye mer enn standard Apple Watch

+ Enkel å bruke med store hansker på - fin til tur og dykk

+ Avslappende batteritid mot den vanlige utgaven

+ Svært veltilpassede reimløsninger for aktiviteter

+ Nattmodusen er finfin for nattsynet

+ Trackback er superpraktisk

+ Gir mye brukstid med kort tids hurtiglading

+ Svært lyssterk under bruk Ting å tenke på — Saktelading fra en gammel lader tar evigheter

— Foreløpig er ikke Oceanic+ klar for dykkere (minuspunkt fjernes etter hvert)

— Nattmodus fungerer ikke på tvers av urskiver

— Mangler luftintegrasjon mot dykkertank

— Kostbart teknologiprodukt med usikker varighet vs. trad klokke

— Fungerer bare med iPhone

Ole Henrik:

1. Samsung The Freestyle

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det er på ingen måte noe nytt at noen har laget en bærbar projektor som man kan ha med på farten.

Men denne lille sjarmøren har vist seg å være en pålitelig dings som er veldig enkel å bruke. Enten man er på reise eller trenger en TV nummer to i huset vil denne lille projektoren få jobben gjort så lenge du ikke har tenkt å bruke den midt på dagen.

Da vil denne, som de aller fleste projektorer, slite med å gi deg noe futt i bildet. Dette er ingen billig dings, og det var en av tingene vi gryntet på nesen over da vi teste den, men denne har etter hvert falt en del i pris, selv om nesten 6000 kroner selvfølgelig er kostbart nok.

fjerne Sammenlign Samsung The Freestyle annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7990 hos Power Sjekk nå 9990 hos Elkjøp Sjekk nå sitat Hendig og velfungerende projektor for deg på farten Fordeler + Rask til å justere og fokusere bildet

+ Enkel å bruke

+ Samme brukergrensesnittet som TV-ene til Samsung

+ Lett og portabel

+ Kraftig lysstyrke og god bildekvalitet til å være så portabel

+ Wi-Fi og Bluetooth innebygd

+ Kan enkelt svinges fra vegg til tak Ting å tenke på — Kostbar

— Litt treg i bruk

— Noe viftestøy

— Ikke like god lysstyrke og oppløsning som en vanlig projektor til samme pris

2. Segway Navimow

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Undertegnede har brukt og testet robotklippere i flere år. Og det samme problemet dukker opp med jevne mellomrom; brudd i kanttråden. Enten det er telen som har røsket litt i den, eller klipperen har kjørt over den eller hundene har gravd den frem og tenkt den var en leke. Uansett årsak gjør det at klipperen står igjen helt fortapt uten noen anelse om hvor den er.

Derfor vakte det stor interesse da Segway lanserte en klipper som ikke trenger denne tråden - som den første for det private markedet (Husqvarna var imidlertid først ute med en modell ment for proffmarkedet).

Skepsisen til produktet var helt klart til stede på forhånd, men ble raskt slukket av et meget velfungerende produkt som ved hjelp av en grei app loset deg raskt igjennom installasjonsprosessen og gjorde roboten klar for dyst. Dette ble i våre øyne en «gamechanger» som forhåpentligvis legger vekk behovet for kanttråd en gang for alle.

10 Fantastisk fjerne Sammenlign Segway Navimow H3000E annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 10 Fantastisk sitat Aldri har det vært enklere å få en robotklipper til å fungere. Fordeler + Du slipper kanttråd

+ Velfungerende app

+ Meget enkel å sette opp

+ Takler store arealer

+ Meget god fremkommelighet

+ Stillegående

+ Lys i mørket gjør den lett synlig Ting å tenke på — Litt spartansk med knapper og display på roboten

— Kun én kan være innlogget i appen av gangen

3: Cube Stereo 140

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Vi har testet mange elsykler i løpet av de siste årene. I de fleste prisklasser. Oftest har vi tatt en kikk på såkalte hybridsykler, altså en praktisk elsykkel som har en demper i fremgaffelen, skjermer, lys og bagasjebærer.

Men undertegnede har alltid hatt en forkjærlighet for skog og natur, og da kommer man ikke nødvendigvis helt til mål med en hybridsykkel, selv om disse kan overraske deg også her.

Til å ta seg opp og rundt overalt på stier og knotete landeveier er en fulldemper helt klart å foretrekke. Det største problemet er likevel at disse er ganske dyre. Likevel ble vi positivt overrasket over de billigste modellene som har demping på både frem- og bakhjul.

Best av alle ble denne modellen fra Cube, og vi må si det var en meget behagelig opplevelse å sykle nokså uanstrengt kilometer etter kilometer rundt om i skog og mark, der rød- og blåmerkede stier ble en fryd å forsere. Samtidig som du kunne nyte naturen fult ut takket være en sterk og stillegående motor som gjorde selv de bratteste motbakkene kurante.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Cube Stereo Hybrid 140 29 HPC Race CX 9.5 Imponerende sitat Her får du virkelig mye fulldemper for pengene. Fordeler + Svært trekkvillig motor

+ Beste tilgjengelige girsystem

+ Påkostet sykkelcomputer

+ Takler alle typer terreng

+ Gode bremser

+ MTB-modus roer ned motoren for vanskelige partier

+ Lås på demperne foran og bak (lock out)

+ Grei å tråkke også forbi der motoren gir seg Ting å tenke på — Mindre batteri enn noen av konkurrentene (625 Wh)

— Slås på dempegaffel av Birk E-Furious LTD

Stein Jarle:

1: AirPods Pro 2. Gen

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Førstegenerasjons AirPods Pro fra Apple var gode, men med den andre generasjonen har Apple virkelig løftet opplevelsen til nye høyder. Selskapet har selv sagt at ambisjonen var å lage en AirPods Max i mindre format, og det er spesielt én faktor som gjør at nye AirPods Pro skiller seg ut: Støydempingen.

Apples støydemping er rett og slett uovertruffen, og i år er det ingen av konkurrentene - verken av ørepropper eller større hodetelefoner, som har vært i stand til å matche AirPods Pro. Apples propper sitter også utmerket i mine ører (og er enda mer fleksible siden Apple har lagt til en XS-størrelse på silikontuppene som følger med), og IPX4-sertifisering gjør at de overlever litt svette eller noen dråper regn på en løpetur.

Apples støydemping skiller seg også fra mange av konkurrentene ved at vindfiltreringen er så god at du faktisk kan ha støydempingen aktiv på løpetur, noe som ikke alltid er tilfelle. Lyden er det fortsatt andre som gjør bedre, men det må sies at AirPods Pro har en nøytral og balansert fremtoning som passer godt til det aller meste - selv om jeg gjerne skulle ønsket meg litt mer bass og moro, eller i alle fall muligheten for å justere lyden selv.

Der jeg tidligere grep etter et Sony- eller Bose-headset for å ta med på flyturen, er det nå gjerne AirPods Pro som blir med i sekken. Til neste generasjon kan vi kanskje ønske oss ytterligere et par timer på batteriet før proppene må tilbake i eska - for seks timer er fortsatt langt fra klasseledende.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Apple Airpods Pro (2nd Generation) annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Komplett Sjekk nå 2990 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Du får ikke bedre støydemping i et par ørepropper. Men du får bedre lyd Fordeler + Den beste støydempingen i noen propper så langt

+ Meget god omgivelsesmodus

+ Veldig lette å betjene; ny volumkontroll er kjekt

+ Smart etui med høyttaler og gjenfinningsfunksjon

+ Nøytral, balansert lyd

+ Seks timers batteri er greit

+ God samtalekvalitet

+ Gode til å bytte kilde om du har flere iCloud-innloggede enheter Ting å tenke på — Litt kjedelig lyd uten mulighet for justering

— Andre har enda bedre batteritid

— Noen av de beste funksjonene er kun tilgjengelige på iOS

— Høy pris

2: JBL Flip 6

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

«Ølboks»-størrelsen på høyttalere er et utmerket kompromiss mellom lydkvalitet, batteritid og fysisk størrelse, og ingen gjør denne typen bluetooth-høyttalere like godt som JBL. Flip 6 er årets oppdatering av Flip-serien, og leverer varm, fyldig og ganske basstung lyd med ålreit batteritid og plenty av volum.

Denne fungerer i det hele tatt veldig godt både inne og ute, og høyttaleren er IPX7-sertifisert, så den kan både være med i dusjen og attpåtil falle i bassenget uten at den tar skade av det. De eksponerte basselementene er en stilig designdetalj, og vi liker også gummibelegget, batteriindikatoren og de store og brukervennlige knappene.

Joda, Sonos Roam er fin og flott, men i det daglige brukes faktisk denne minst like mye hos meg. Et ønske til neste generasjon hadde vært enda litt bedre batteritid.

PS: Storebror JBL Charge 5 er også veldig god!

3: Xbox Game Pass

Både jeg og hele resten av Tek-redaksjonen er glade i spill, og det beste tilbudet til spillglade i dag er utvilsomt Microsofts Game Pass. Du kan få abonnement enten til Xbox eller til PC for 99 kroner i måneden, eller begge deler til 125 kroner i måneden.

Game Pass frister med et spillbibliotek på flere hundre spill både på Xbox og PC, og titlene varierer fra små indiespill til store AAA-produksjoner. En av hovedattraksjonene ved Game Pass er nemlig at du får tilgang til alle spill fra Microsoft og Microsoft-eide studioer samme dag som de lanseres ellers, noe du ikke gjør for eksempel hos Sony.

Et kjekt tillegg er også at Game Pass Ultimate gir deg mulighet til å strømme spill direkte fra nettskyen, slik at du for eksempel kan teste ut om et spill er for deg før du laster det ned og bruker verdifull harddiskplass på PC-en eller konsollen din - eller du kan game fra mobilen. Game Pass Ultimate gir også mulighet til å spille over nett med venner.

Kort fortalt: Den beste dealen innen gaming for tiden, og om du ikke har abonnert før får du første måned for 10 kroner. Abonnementet har heller ingen bindingstid, så du kan abonnere i en måned eller to og så kansellere igjen om du vet at du får lite tid til å spille.

Microsoft Xbox Game Pass Ultimate - 1 Months Card annonse Sjekk prisen

Microsoft Xbox Game Pass Ultimate 3 Months Card annonse Sjekk prisen

Vegar:

Tibber Pulse

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Egentlig er det nærmere to år siden jeg først testet denne dingsen, men 2022 har virkelig vært året da den har gått fra «kjekt å ha» til å nærmest bli en besettelse. Noen ganger lurer jeg på om Tibber Pulse gir meg flere grå hår enn den redder meg fra.

For deg som ikke vet: Tibber Pulse er en sender som kobles til sikringsskapet. Der dytter den ut data om strømforbruket ditt, som du da kan se i nær sanntid via en app. Pene grafer og historikk viser deg forbruket over tid, mens det å se på nåværende og fremtidige kostnader gir et innblikk i hvor mye du kan spare på dusje midt på natten i stedet for på morgenen som folk flest. For eksempel.

Et abonnement hos Tibber er ikke påkrevd for å få mye glede av produktet, men gir deg litt ekstra funksjonalitet som forbruksanalyse, faktiske løpende kostnader og varsling dersom forbruket per time ser ut til å skulle overskrider visse grenser.

(Flere strømleverandører har for øvrig kommet på banen med lignende produkter, men disse er gjerne bundet til deres tjenester.)

Obs: Tek.no er heleid av VG, som igjen er en del av Schibsted-konsernet. Schibsted har også en eierandel i Tibber. Vi testet Pulse lenge før Schibsted kjøpte seg opp i selskapet.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Tibber Pulse annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 999 hos Power Sjekk nå 7.5 Bra sitat En kjekk sak som forteller nøyaktig hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Og mer til, om du er Tibber-kunde. Fordeler + Gir deg strømforbruket i nær sanntid

+ Fin app med smarthusaspirasjoner

+ Fungerer sammen med en del andre smarte enheter Ting å tenke på — Krever Tibber-abonnement for best utnyttelse

— Krever tilgang til internett

— Krever Wi-Fi-signaler til sikringsskapet

AMD Ryzen 7 5800X3D

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

2022 ble året da vi sa hei til AM5-plattformen og vinket farvel til AM4. Sistnevnte plattform hadde da holdt koken i en årrekke og blant annet pumpet liv i Intel-utfordreren AMD Ryzen siden dennes start våren 2017. Mye takket være Ryzen-seriens suksess kan vi i dag nyte godt av stadig mer ytelse for mindre penger.

Men før AMD la AM4-plattformen og tilhørende brikkesett på hylla, snekret de sammen Ryzen 7 5800X3D – en «spesialutgave» i Ryzen 5000-serien. Ikke bare har den en overkommelig pris, den sparket også ekstra godt fra seg i spill.

Videre fikk også mange eldre hovedkort støtte for de nyere prosessorene, slik at til og med de som satt med en førstegenerasjons Ryzen med litt flaks kunne oppgradere BIOS og dytte inn en dobbelt så kjapp CPU fra nyeste generasjon

For deg som ønsker å klemme det siste ut av AM4-plattformen, er Ryzen 7 5800X3D stadig høyt anbefalt og en verdig avslutning på et historisk kapittel.

9 Imponerende fjerne Sammenlign AMD Ryzen 7 5800X3D annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Den ultimate AM4-prosessoren for FPS-sultne gamere. Fordeler + Meget god ytelse i vanlige programmer

+ Særdeles god ytelse i spill

+ Kompatibel med mange eldre AMD-hovedkort Ting å tenke på — Kan ikke over- eller underklokkes

SpaceX Starlink

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Mye og mangt kan sies om Starlink. Konseptet med internett via tusenvis av satellitter i lav jordbane er egentlig latterlig enkelt, men så var det dette med å få et slikt prosjekt til å fly da – bokstavelig talt. Da hjelper det selvsagt å drive rakettbutikk i tillegg.

Dette er langt fra den beste internettløsningen du kan få i Norge. Såfremt du kan få nett på andre måter, vil det faktisk trolig både være rimeligere og raskere. Likevel er det vanskelig å ikke bli imponert over at Starlink faktisk eksisterer, fungerer og er tilgjengelig for helt vanlige folk.

Merk for øvrig at Starlinks dekning har ekspandert betydelig siden vi testet dette i høst. Da var løsningen kun aktuell for den sørlige delen av Norge. Nå inkluderer dekningskartet både hele fastlandet og Svalbard.

fjerne Sammenlign Starlink sitat Internett via satellitt er endelig blitt et godt alternativ. Fordeler + Dishy McFlatface og teknologien

+ Gir en «normal» internettopplevelse

+ Starlink-appen er ganske praktisk (når den virker)

+ Egentlig veldig enkel og kjapp å sette opp

+ Portabel, så lenge man betaler for det

+ Både antenne og ruter tåler litt vær (IP54).

+ Starlink-shopen har mye ekstrautstyr Ting å tenke på — Høy «oppstartspris»

— Starlink-appen må fikses litt på

— Ethernet er ekstrautstyr (761 kr)

— Starlink-ruteren har «kun» Wi-Fi 5

— Antennen må ha fri sikt mot himmelen

Vilde:

Primus Omnifuel II

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den er ikke ny, og den vinner ingen innovasjonspriser for «beste spennende dings i 2022». Men etter flere år fylt med den ene globale krisen etter den andre, ringte en nær venn og spurte – i fullt alvor – «når verden går under, hvilken brenner trenger jeg», så denne går ut til alle dommedagspreppere der ute: Det er denne brenneren du skal ha på lager.

Grunnen er såre enkel. Alle multifuelbrennerne vi tok inn kjører på renset bensin, supert, og alle er faktisk gode. Primus sin Omnifuel fremstår derimot som en brenner som overlever selv apokalypsen. Eller som min kollega uttalte: «Den her er en sånn brenner som du får til konfirmasjonen, og så arver barnebarnet ditt den».

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Primus OmniFuel II w/ Fuel Bottle annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Ingen primus uten Primus - den er solid nok til å gå i arv Fordeler + Flasken har barnesikring

+ Kan brenne på en rekke typer brensel (tre dyser følger med)

+ Pakkposen kommer med instruksjoner

+ Tydelig «på»/«av» merker på flasken

+ Flaske følger med i pakken

+ Dysene sitter fysisk fast på selve brenneren (mindre sannsynlig å miste)

+ Fremstår solid nok til å holde i årevis Ting å tenke på — Mulig irritasjonsmoment å måtte bytte dyser

— Doble ventiler er irriterende

Klymit Insulated Hammock - eller bare lag din egen

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den er jo også langt fra ny, men den som venter på noe godt venter ei forgjeves, og det var vår tanke da vi endelig fikk testet Klymits hengekøye-liggeunderlag. For vi er innmari glad i å henge og dingle mellom trærne - i likhet med veldig mange andre. Derimot foretrekker vi å sove uten kontinuerlige avbrytelser av et liggeunderlag som har mer lyst til å ligge utenfor køyen, hvilket stort sett er tilfellet med vanlige rektangulare liggeunderlag i bananhengekøyer.

Klymits liggeunderlag har derimot vinger som brer seg utover hengekøyen, som både gjør at den ligger mer i ro, men som også gjør det enklere å bevege seg på innsiden av køyen. Og så har den anti-skli-partier som gjør at den rent fysisk sitter godt fast.

Den koster derimot en del, hvilket kanskje er spesielt merkbart nå, når «alle» varer og deres respektive priser tilsynelatende kjemper om å være først opp toppen av Mount Everest. Da kan det være nyttig å vite at vi er flere som elsker billige løsninger man kan fikse selv. Blant dem er Tursøstrene, som laget liggeunderlag med vinger av et helt vanlig, billig liggeunderlag.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Klymit Insulated Hammock V Red annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Underlaget pakker deg inn i hengekøyen og verner mot vinden Fordeler + Behagelig å ligge på

+ Flappene på siden skaper vegg mot vinden

+ Underlaget har antiskli-områder

+ Kan ligge som en ball uten at underlaget stikker av

+ Høy R-verdi - kan brukes året rundt Ting å tenke på — Langt fra det rimeligste alternativet

— Begrenset bruk pga. stor størrelse

Tentsile Connect og Tentsile Stingray

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det skal være gøy å sove ute. Men ikke alle synes det er like kjekt å drasse med seg en tung sekk for å gå X antall mil dit «ingen skulle tru at nokon kunne bu». For noen holder det med en biltur til et passende skogsfylt område sånn cirka midt i landet, hvor man setter opp et telt ikke langt fra hvor man parkerte bilen, og så slår man camp der.

Da hjelper det med et litt ekstra gøyalt telt, som vi bare pent omdøpte til «flygetelt», som er stort nok til flere, og som kan settes sammen til en liten landsby av flygende telt. Kjempegøy for ungene, og like gøy for de voksne.

Prisen er høy, men det kan fort gjort være tidenes investering for familien som ville sove til skogs, men slippe gnagsår og leie barnetårer.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Tentsile Connect ForestGreen annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Friluftsmagi i flygende telt for to Fordeler + Kjempedeilig med teltfølelse i luften

+ Bra med lagringsplass

+ Er del av et større økosystem, kan bygges ut

+ Gøy opplevelse for to personer

+ Tarp følger med

+ Vannavleder følger med Ting å tenke på — Veier en hel del, fungerer dårlig på langtur

— Mange deler som må pakkes ned

— Koster ganske mye

8 Meget bra fjerne Sammenlign Tentsile Stingray ForestGreen annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Fra flygetelt til hoppeslott på få sekunder Fordeler + Kjempedeilig med teltfølelse i luften

+ Ekstra gøy for ungene

+ Blir automagisk til hoppeslott

+ Bra med lagringsplass

+ Er del av et større økosystem, kan bygges ut

+ Tarp følger med

+ Vannavleder følger med Ting å tenke på — Veier en hel del, fungerer dårlig på langtur

— Mange deler som må pakkes ned

— Koster ganske mye

Thermacell Backpacker

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Da min kollega kom drassende med denne lille myggjageren som skulle kobles til en gassboks tenkte jeg at «det her er idiotisk, hvem gidder å kaste bort dyrebar gass på en myggjager?». Jeg slo fra meg kritikken da jeg plutselig husket den delen med at jeg er såpass allergisk mot myggstikk at hvis jeg glemmer medisinene mine (som er regelen heller enn unntaket), så ser jeg ut som en hund som har spist en veps på få minutter.

Hvis vi på korte turer derfor har med denne lille dingsen, sammen med gassen, så er dagen faktisk reddet, da den er innmari god som nødløsning når all medisinen ble liggende igjen på kjøkkenbenken, der den hører hjemme.

Så har mange ropt ut om at Thermacell Backpacker er skadelig. Og til det er det bare å sitere min gode kollega Finn Jarle Kvalheim, som tok seg noen minutter for å svare kommentarfeltet i vår opprinnelige test:

– Virkestoffet i Thermacell-produktene har vært under vurdering i flere år. Det er merket som skadelig på pakken, og det er veldig viktig at putene blir med hjem fra turen - og ikke blir igjen. Spesielt viktig er det at de ikke havner i vannet.

– Flere andre insektmidler har liknende kontroverser rundt seg, inkludert DEET som brukes i myggspray og rollon.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Thermacell Backpacker 9 Imponerende sitat Superkompakt myggjager som bruker gassen du allerede har. Fordeler + Perfekt turstørrelse

+ Passer på vanlig "Primus-kobling"

+ Lett å tenne opp

+ Holder myggen på solid avstand

+ Kommer med bærepose

+ Standard Thermacell-matter gjør pakkingen enkel Ting å tenke på — Ingen arealmessige fordeler over vanlig Thermacell

— Refillene er bare bittelitt billigere uten gass

— Ingen plass for karabinkrok eller liknende til å henge opp

— Mattene er giftige og må kastes/behandles på riktig måte