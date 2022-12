Twitter relanserer abonnementstjenesten Blue

Og Musk åpner for tweets på 4000 tegn.

Abonnementstjenesten Blue relanseres nå etter at Twitter gikk tilbake til tegnebrettet. Nå må kontoer igjen verifiseres før de får den blå haka ved siden av kontonavnet. Kamera Twitter

Twitter relanserer abonnementstjenesten Blue mandag, meldte selskapet selv i helgen.

Foreløpig vil hovedattraksjonen ved Blue være muligheten til å få den blå «verifisert»-haken som mange kjente personer og merker tidligere har hatt gratis på Twitter.

Den første relanseringen av Twitter Blue etter at Elon Musk tok over kontrollen over Twitter ble som kjent kraftig forstyrret av at kontoer betalte for verifisering og så endret navn på kontoen sin og utga seg for å være noen andre.

En konto utga seg for eksempel for å være Nintendo, og la ut et bilde av Mario som viste langfingeren. En konto utga seg for å være insulinprodusenten Eli Lilly, og proklamerte at insulin nå ville være gratis for alle.

Donald Trump, George W. Bush, Tony Blair og McDonalds var også alle blant kontoene som etter sigende kom med svært uvanlige uttalelser på Twitter - med Twitters blå hake ved siden av.

Manuell verifisering

Denne gang hevder Twitter å ha lagt inn tiltak for å forhindre slik oppførsel - blant annet ved at man må oppgi et telefonnummer for å kunne få den blå haken. Kontoen vil også måtte gås gjennom av Twitter før verifiseringen vil vises.

Endringer av kontonavn, visningsnavn eller profilbilde vil dessuten gjøre at man mister verifiseringen frem til kontoen på ny er manuelt gjennomgått.

Senere vil det også dukke opp gullfargede og grå verifiseringsikoner på Twitter - gull for selskaper og grå for myndighets- eller «multilaterale» kontoer.

Utover den blå haken vil Twitter Blue gjøre at man får prioritet på tjenesten, og vil vises høyere opp i svar og søk. I tillegg vil man se halvparten så mange annonser som andre brukere, kunne redigere egne tweets og laste opp videoer i høyere oppløsning (1080p). Alle disse er imidlertid oppgitt som «kommer snart» hos Twitter.

Prisen blir som tidligere åtte dollar om du abonnerer på nett, eventuelt 11 dollar om du abonnerer gjennom Twitter-appen i Apples App Store, hvor Apple tar en andel av det du betaler.

Vil øke til 4000 tegn

I tillegg til Twitter Blue-relanseringen har også Elon Musk bekreftet overfor en bruker på Twitter at de vil utvide maksimalt antall tegn for hver tweet ganske drastisk - fra dagens 280 tegn til 4000 tegn.

Det er foreløpig ikke klart om det bare gjelder Twitter Blue-abonnenter, eller om det vil gjelde for alle.