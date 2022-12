Volkswagen varsler ny ID.3

Vises frem til våren og selges om et år.

Kamera Volkswagen AG

ID.3 var Volkswagens aller første helt rene elbil som ikke hadde et fossilt utgangspunkt. Den kom på sensommeren for litt over to år siden, og nå er en oppdatert utgave av bilen på vei.

I sin første versjon ga ikke ID.3 helt den overgangen til elektrisk som Volkswagen og kundene antakelig håpet på. Bilen ble kraftig forsinket, og det ble rapportert om en del feil med bilene - der én av dem også kunne få bilen til å dugge over i løpet av få sekunder.

I sitt nyhetsrom har bilprodusenten vist frem konsepttegninger og fortalt litt om hva som vil inngå i den nye ID.3-utgaven. Her sier tyskerne de har lyttet til kunder om ting så som interiørmaterialer og design og det loves oppgraderinger.

Større skjerm

Nye ID.3 vil bli lansert med siste versjon av av selskapets infotainment og støtte oppdateringer over internett fra start - en egenskap det har tatt noe tid og flere oppdateringer å gi til dagens ID.3-modeller.

Dagens ID-biler har kun en liten skjerm foran rattet og én stor skjerm i midtkonsollen. For neste ID.3 forteller Volkswagen at den store skjermen blir større. Den vokser fra 10 tommer til 12 tommer.

Enklere lading

Det skal også komme forbedringer i parkeringshjelp og navigasjon for elbiler, slik at det blir lettere å finne og komme frem til ladepunktene før strømmen tar slutt. Det vil også introduseres støtte for «Plug and charge», som går ut på at bilen er sitt eget «ladekort» og bare trenger å kobles til laderen for å starte batterifyllingen.

Her har Tesla vært pionerer, og enkelte konkurrenter så som Ford Mustang Mach-e har tilsvarende teknologi bygget inn. Det hører likevel med at løsningen også må støttes av ladeleverandøren for å fungere.

Kamera Volkswagen AG

Kan forhåndsbestilles allerede

Den nye ID.3-utgaven, som Volkswagen påpeker vil få to koppholdere i midtkonsollen, skal være mulig å bestille allerede fra nå, men en fullstendig avduking av den kommer altså først til våren.

Og de første leveransene av bilen ventes i fjerde kvartal av 2023.

Prismessig vil den ligge på fra 44.000 euro. Dermed blir den neppe berørt av norsk MVA, men vil som alle elbiler berøres av vektavgiften på 12,50 per kilo - antatt et sted rundt 20.000 eller mer for elbiler flest.

Mer om ElbilVolkswagen