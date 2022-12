Fortnite-øya eksploderte: Nå starter «Kapittel 4»

Spillet får besøk av The Witcher.

The Witcher er med i den nye sesongen av Fortnite. Kamera Epic Games

I en onlinetilstelning som varte i tre kvarter før helgen gikk Fortnite ut av sitt tredje kapittel og over i sitt fjerde - som åpnet nå på søndag.

Innloggede spillere ble delt inn i grupper på hver sin lille øy, før de måtte kjempe mot spillfiguren The Herald, som slåss med kromfargede tornadoer. Krom er temafargen for den forrige spillsesongen.

Kampen skal ifølge The Verge ikke ha vart særlig lenge. Ved slutten fikk The Herald spilløyen til å bli forkrommet, før til slutt også virkelighetstreet, Reality Tree, var dekket av krom. Da eksploderte hele øyen.

(Kan noen sjekke om det går bra med drikkevannet hos Epic Games?)

Måtte samle energi

Fordelt på en rekke små øyfragmenter måtte spillerne samle energikuler som lå fordelt i verdenen for å skaffe kraft til Zero Point. Zero Point er energien som holder spillverdenen sammen og som sakte, men sikkert dro fragmenter og spillere sammen til en ny spilløy.

Energikulene ble gitt som belønning for en rekke forskjellige utførte aktiviteter i spillet.

Etter den store finalen hadde Fortnite-universet en liten pause mens neste sesong ble rullet ut, og nå er sesong fire av spillet aktiv. Med den kommer en hel haug nyheter.

Langt bedre grafikk

Blant disse nyhetene er en stor grafisk oppdatering, med støtte for Unreal Engine 5.1. Her ligger en rekke forbedringer som er tilpasset siste generasjon spillkonsoller og Direct X 12.

Som del av oppdateringer slutter spillet forøvrig å støtte Windows 7 og Windows 8 som.

Slik så det ut da GameSpot fløy en høne mellom fragmentene i Fortnite-finalen på jakt etter Zero Point-energi. Kamera Skjermdump, Youtube

Hulken og Mr Beast

I tillegg til de tekniske forbedringene skjer det også ting med historien og karakterene i Fortnite.

En rekke nye karakterer har kommet til - figurer som er kjent fra andre spill og filmer. Blant annet nevnte Geralt av Rivia - kjent som The Witcher, og Doom Slayer fra Doom-spillene. Det vil også bli mulig å spille som Hulken eller som Mr Beast. Det er ikke klart om våpenet ditt blir seddelbunker i sisntnevnte tilfelle.

Tredje kapittel i Fortnite-universet varte et år, fra desember 2021 til denne helgen. Akkurat hvor lenge fjerde kapittel vil vare virker usikkert. De to første kapitlene varte drygt et par år hver.