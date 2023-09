Nå er høstens store Windows-oppdatering her

Lag AI-bilder i Paint og styr RGB-lysene rett fra Windows.

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 15:45 Lagre

Et par ganger i året får Windows 11 en større oppdatering. Nå er Microsoft klare med høstoppdateringen, som byr på flere nyheter.

Både utklippsverktøyet, Paint og Bilder-appen får nye funksjoner. Dessuten blir det mulig å styre RGB-belysningen til maskinen og tilbehør rett fra Windows.

Paint stjeler fra Photoshop

Ringreven Paint får sin største oppdatering noensinne, med nyheter som «lag» og gjennomskinnelighet. Noe brukere av mye kraftigere verktøy som Photoshop vil dra kjensel på.

Microsoft lover også at du snart kan bruke AI-verktøy for å generere bilder i appen. Denne funksjonen skal likevel begrenses til såkalte «Windows Insidere» i første omgang, før den rulles ut til flere brukere.

Microsoft tror tydeligvis dette blir en populær greie, for i tillegg til å begrense bruken har de innført et system der hver bruker bare får lage 50 AI-bilder. Dersom de vil leke seg mer må de kjøpe flere «poeng». Det er ukjent om Microsoft ønsker å ta betalt for bruken av AI i Paint, men poengsystemet tyder på at dette er noe selskapet tenker på.

Fang tekst fra bilder

Mange bruker utklippsverktøyet til å ta skjermbilder, men nå oppdateres det med muligheten til å kopiere tekst fra bilder. Det kan være nyttig om du for eksempel har tatt et bilde av et dokument, og vil kopiere teksten over til en e-post. En automatisk funksjon skal dessuten kunne skjule sensitiv teskt, som mailadresser og telefonnummer, fra bilder.

Av og til glemmer du å slå på «portrett»-funksjonen når du tar bilder. I den oppdaterte Bilder-appen i Windows kan du nå gjøre bakgrunnen uskarp, og skape en slags bokeh-effekt i ettertid.

La Windows styre belysningen

Tastatur, mus, headset, vifter, minne, grafikkort, nesten alt av utstyr og PC-komponenter er i dag utstyrt med en eller annen form for RGB-belysning. Det innebærer dessverre at du trenger et sammensurium av tredjepartsapper for å tilpasse farger og mønstre, og mange av disse er både lite intuitive og spiser systemressurser.

Nå får Windows mulighet til å styre RGB-belysning rett fra innstillinger-panelet. Funksjonen kalles «Dynamisk belysning», og skal fungere med utstyr som støtter den åpne «LampArray»-standarden. Allerede er det klart at utstyr fra Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer og Twinkly vil la seg kontrollere herfra.

Bedre sikkerhet

Ellers sørger den nye oppdateringen for at Windows får støtte for såkalte passnøkler, eller «passkeys», som skal la deg logge på apper og tjenester uten passord, men ved bruk av fingeravtrykk eller ansikt i stedet.

Verktøyet for sikkerhetskopiering blir også bedre, der det skal bli mye smidigere å hente Windows-installasjonene sin over til en ny enhet akkurat som den var, med de samme Store-appene installert (eller ikke installert), de samme appene på startmenyen og de samme innstillingene aktivert.

Norge får ikke «hovedretten»

Microsoft ruller også ut det de kaller for «Windows Copilot», som i praksis integrerer AI-en vi kjenner fra Bing-søket i varslingssenteret i Windows. Slik blir det mulig å «snakke» (eller skrive, da!) med Windows, og be om at den åpner apper, endre innstillinger eller behandler informasjon du har lagret i dokumentene dine for deg. For eksempel lager sammendrag av lengre tekster, eller forklare for deg akkurat hvordan du skal lage den tabellen du trenger i Excel.

Denne tjenesten dukker imidlertid ikke opp for norske brukere nå, ettersom vi er en del av EØS, og EU foreløpig har satt foten ned for noen av de aller bredeste adopsjonene av AI-assistenter.

Mens hovedoppdateringen rulles ut fortløpende gjennom Windows Update, påpeker Microsoft at det kan det ta en stund før alle har fått tilgang til alle de nye funksjonene de har lansert. Det skyldes at også enkelte apper i Windows Store må oppdateres, som gjøres gradvis.