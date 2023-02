Hevder Facebook-appen tømte mobilers batterier med vilje

Tidligere ansatt saksøker Meta.

Facebook-appen skal i hemmelighet ha tappet mobiler for strøm over lengre tid.

Det kommer frem i et søksmål levert av George Hayward, som skal ha vært ansatt i selskapet i perioden 2019 til 2022, hvor han i en periode angivelig skal ha arbeidet spesifikt med batterieffektivitet, skriver The Register.

Batteritømming kan være ulovlig

Hayward skal ha opplyst om at han fikk sparken fra Meta da han nektet å delta i det han beskriver som «negativ testing». Ifølge et bevisdokument skal det fremkomme at selskapet anvender en metode hvor de måler innvirkning hos bruker, ved å forringe brukeropplevelsen.

Denne formen for negativ testing er ulovlig i New York, hvor også søksmålet ble levert. Det blir argumentert for at testingen kan bryte med lokale lover som skal forhindre andre å «tukle» med private eiendeler uten deres samtykke.

Hayward skal ha blitt bedt om å gjennomføre typen testing av sin overordnede, da han arbeid i Messengers gruppe for batterieffektivitet, ifølge The Register. Forespørselen om testing ville i praksis bety å tømme brukernes enheter for batteri, uten deres samtykke.

Haywards advokater hevder at han skal ha blitt bekymret for at brukere i testperioden ville være ute av stand til å ringe etter hjelp i en eventuell nødssituasjon. Ifølge et bevisdokument, gjengitt av The Register, skal det også ha fremkommet i interne meldinger mellom Hayward og hans overordnede, at negative tester ville utsette brukere av Messenger for større risiko.

– Jeg er faktisk ikke engang sikker på om dette er lovlig å gjøre med hensyn til ulike forbrukerlover. Da jeg var i gruppeutvalg, ble jeg fortalt igjen og igjen at vi aldri gjør dette, skriver Hayward i et skjermbilde av meldingsutvekslingen.

Nøyaktig hvordan Meta skal ha tømt telefonene for batteri fremkommer ikke.

Negativ testing kan ha foregått i fem år

Skjermbilde fra notatet som er gjengitt av The Register

Batteritømmingen er derimot ikke den eneste gangen Meta har gjennomført negative tester. Ifølge et av bevisnotatene skal Meta også, blant annet, ha justert tiden det tar for en bruker å trykke på en lenke, til den lastes opp. Dette for å se hvorvidt tidsforsinkelsen gjør at brukeren i mindre eller større grad velger å legge igjen en kommentar.

I det samme notatet finnes også en liste over fordeler og ulemper ved slike negative tester. Her fremkommer det at Meta skal være fornøyd med å kunne kontrollere bildeinnlastingsforsinkelsen, men at brukerfrustrasjon over forringet lastetid også kan ha langsiktige, negative implikasjoner på brukernes engasjement.

– Hvis en eller flere grupper viser bekymringsfulle negative effekter på kritiske engasjementsmålinger, bør vi gjøre gode vurderinger om vi har nok data (fra disse eller andre testgrupper) til å slå dem av før planlagt dato, heter det i dokumentet.

Notatet bekrefter tilsynelatende at Meta skal ha anvendt denne testmetoden flere ganger i løpet av årene for ting som rulle-ytelsen til nyhetsfeeden, berøringsrespons og bildeinnlastingstid.

Den eldste testen som nevnes i dokumentet er en test fra Instagram i 2016, hvilket kan tyde på at brukere kan ha opplevd negativ ytelse i over fem over.

Hayward skal kort tid etter å ha levert søksmålet, også ha trukket den. Dette fordi Meta skal ha vist til at kontrakten hans krever at søksmålet bringes til en voldgiftsrett – altså en slags privat megling fremfor vanlige domstoler.

