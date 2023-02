Musk: Starter Cybertruck-produksjonen i sommer

Men masseproduksjon må vente til 2024.

Cybertruck-produksjonen skal i gang i år, bekrefter Elon Musk. Kamera JEENAH MOON / Reuters

Teslas mye omtalte Cybertruck skal i produksjon i løpet av sommeren, bekreftet Tesla-sjef Elon Musk under en investorsamtale i forbindelse med selskapets resultater for fjerde kvartal 2022.

– Vi forventer at produksjonen starter en gang i løpet av sommeren, men jeg liker alltid å tone ned viktigheten av produksjonsstart, for den er alltid veldig treig, svarte Musk på et spørsmål om Cybertruck.

Han understreket at volumproduksjon ikke ville komme ordentlig i gang før i 2024 - som jo lett kan oppfattes som ytterligere en forsinkelse.

Fjernet spesifikasjoner

Teslas mye omtalte pickup ble først vist frem i 2019, men har senere blitt utsatt flere ganger. Produksjonsstart var først estimert til 2021, men ble den gang utsatt blant annet på grunn av covid-pandemien. Ved lansering estimerte Tesla startprisen for Cybertruck til å være 39.900 dollar, som med dagens priser er mindre enn hva rimeligste Model 3-versjon koster i USA. I tillegg skulle du kunne få versjoner med både to og tre motorer, og med rekkevidde over 800 kilometer.

Siden har Tesla fjernet nærmest alle tall-spesifikasjoner, og Musk erklærte også i fjor at både prisen og spesifikasjonene ville bli endret - som høyst sannsynlig betyr at den vil koste mer enn først estimert.

Bransjeeksperter stiller seg også tvilsomme til om Cybertruck vil få like stor påvirkningskraft som den først så ut til ved lansering.

– Cybertruck kommer inn i en stadig mer folksom del av elbilmarkedet, blant F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T og sannsynligvis med Chevy Silverado EV og Ram 1500 EV like bak. Nedsiden for Tesla er at Cybertruck nesten ser ut som gamle nyheter, sier direktør for «insights» i det amerikanske bruktbilnettstedet Edmunds til The Verge.

Ikke til Europa

Cybertruck er heller ikke ment for det europeiske markedet, har Musk tidligere sagt. Den tilfredsstiller kort fortalt ikke EU-regler, blant annet med krav om myke områder i karosseriet som skal beskytte fotgjengere. Musk har imidlertid sagt at det kan bli aktuelt med en mindre og EU-vennlig versjon i fremtiden.

Tesla meldte for øvrig om en omsetning på 24,3 milliarder dollar i fjerde kvartal, og en bruttomargin på 25,9 prosent. Det var noe ned fra tidligere, hvor Tesla tidligere har ligget opp mot og noen ganger over 30 prosent margin. Samtidig ga Tesla en del rabatter til kunder som ville ta levering før nyttår, blant annet i USA, og det er ventet at bruttomarginen vil falle ytterligere etter den siste tids store priskutt.

For 2022 som helhet noterte Tesla et overskudd på 12 milliarder dollar (cirka 119 milliarder kroner). Selskapet leverte 1,31 millioner biler, og forventer å produsere 1,8 millioner biler i 2023.