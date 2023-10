EU advarer X, Facebook og TikTok

Undersøker spredning av terrorinnhold og feilinformasjon.

X (og Tesla/SpaceX)-sjef Elon Musk. Kamera Patrick Pleul / AP

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 15:22 Lagre

EU-parlamentet annonserte torsdag at de vurderer å åpne tilsynssak mot X, tjenesten som skiftet navn fra Twitter etter overtagelsen av Elon Musk.

Den siste tiden har det kommet beskyldninger om at X tillater, eller ikke gjør nok for å hindre, spredning av feilinformasjon og ulovlig innhold om terrorisme, vold og hatefulle ytringer.

Også Facebook og TikTok har fått brev fra EU, skriver den uavhengige mediaorganisasjonen NPR. Brevene er sendt «for å minne dem om» at de er bundet av DSA-lovgivningen, etter at EU har fått indikasjoner på at det også hos dem spres ulovlig informasjon om Hamas-Israel-situasjonen.

Brudd på DSA-lovgivningen kan blant annet straffes med bøter på opptil seks prosent av selskapets globale inntjening. Milliardbøter er altså langt ifra utenkelig.

EU har tidligere advart Musk om at det er regler som må følges for tjenesten hans, og unionen ønsker nå å forsikre seg om at de nylig vedtatte bestemmelsene om sikkerhet og åpenhet, gjerne omtalt som DSA, følges.

Loven gjelder alle store digitale plattformer i EU, men etter at Hamas i helgen gikk til angrep på Israel og drepte hundrevis av mennesker, har X angivelig likevel flommet over av falsk og ulovlig informasjon om terrorhendelsen.

Kan gi bøter

EU har derfor sendt brev til X, der de ber om en redegjørelse samt utlevering av informasjon slik at de har mulighet til å undersøke saken nærmere.

X må utlevere informasjonen innen slutten av oktober. Basert på dette vil EU vurdere om det skal åpnes en formell sak mot tjenesten.

EU minner om at de kan gi bøter om X leverer fra seg uriktig, villedende eller ufullstendig informasjon.

Etter at Musk overtok X har han sagt opp mange av personene som jobbet med å moderere innholdet på plattformen. Han har også fjernet beskyttelsen mot hatefulle ytringer for enkelte grupper og sluppet tidligere utkastede brukere inn igjen i varmen.

Disse må følge EU-loven

De nye reglene om sikkerhet og åpenhet (DSA) ble vedtatt i august, og er et sett med bestemmelser som gir EU blant verdens kraftigste verktøy for å sikre at innbyggernes personvern, ytringsrett og andre rettigheter blir ivaretatt. De gjør det også mulig å holde plattformer ansvarlig for det som publiseres hos seg, og skal begrense spredning av feilinformasjon og innhold som kan true samfunnet.

19 «internettgiganter» må så langt følge DSA i EU, og på listen finner vi sosiale medier som Facebook, TikTok og X, nettleksikonet Wikipedia og reisetjenesten Booking.com. Også selskaper som Amazon, Google, Meta og Microsoft reguleres av loven.

Felles for disse er at de har over 45 millioner daglige brukere, som utgjør 10 prosent av EUs innbyggere.