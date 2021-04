Instagram skal filtrere uønskede meldinger

Tar grep mot hatprat og spam.

Slik skal menyene se ut etter hvert som de rulles ut. Her har vi jukset og forstørret en av Instagrams skjermdumper for anledningen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no / Instagram(Skjermdump)

Finn Jarle Kvalheim 22 Apr 2021 10:18

I en bloggpost melder Facebook-selskapet Instagram at de tar grep mot uønskede meldinger og hatprat på tjenesten. Selskapet forklarer at de alt har justert straffene mot folk som misbruker den, men at de nå også skal gjøre en innsats for å filtrere ut overtrampene.

Selskapet forklarer at de ikke aktivt ser etter hatprat i meldingsinnboksen siden meldinger i utgangspunktet er private. Men løsningen de nå lanserer er et verktøy du kan skru på selv som ser etter typiske ord som forekommer i hatprat.

– Verktøyet fokuserer på meldingsforespørsler, siden det er det er der folk som regel mottar denne typen meldinger, forklarer Instagram i bloggposten sin. Verktøyet vil altså i utgangspunktet ikke fungere på den vanlige innboksen der du har meldingstrådene du allerede utveksler med venner, bekjente og følgere.

Rulles ut i løpet av de neste ukene

Selskapet forklarer videre at den nye løsningen likner veldig på den de allerede har der du kan velge å skru av støtende ordbruk i kommentarer, og filtrere på selvvalgte ord du ikke ønsker å ha i kommentarfeltene dine.

Filtreringen baserer seg ellers på kjente enkeltord, uttrykk og emojier som Instagram har samlet sammen i samarbeid med organisasjoner som forsøker å motarbeide mobbing.

Instagram forklarer ikke hvordan dette skal skje rent teknisk, og sier ikke om det er statistikkbaserte filter i bakhånd - slike som gjerne filtrerer vekk spam i bakkant av e-postsystemer.

Tjenesten går heller ikke i detalj om utrullingsplanene sine, utover å si at funksjonene vil bli tilgjengelig i en rekke land de nærmeste ukene, mens den vil bli gradvis utvidet til flere land i løpet av de kommende månedene.

Man kan muligens anta at den gradvise utrullingen skyldes at filtere på ulike språk må opprettes, men Instagram selv sier ikke noe om årsaken til tempoet.

Mulighet for å filtrere støtende kommentarer ligger allerede i Instagram. Det er en variasjon over denne muligheten som nå utvides til å fungere med meldingsforespørsler også. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Innhold blir ikke helt borte

Løsningen for skjuling og fjerning av hatprat og meldingsmisbruk skal dukke opp som en egen avdeling i appinnstillingene for personvern kalt «Hidden words», eller «Skjulte ord».

Som Instagrams ordvalg antyder blir ikke meldingene helt vekke; i stedet opprettes enda en skjult innboks der meldingene filtreres ut og blir liggende uten at du varsles om dem. Du kan selv velge å åpne folderen og vise den i utgangspunktet skjulte teksten med de støtende ordene.

Lar deg blokkere personer

En annen utvidelse som skal komme globalt i løpet av de kommende ukene er muligheten til å blokkere personer og ikke bare kontoer. Det betyr at Instagram-brukere som har plaget deg i kommentarfelt eller innboksen også kan blokkeres fra å kontakte deg med eventuelle fremtidige kontoer de oppretter.

Akkurat hvordan dette foregår i praksis går ikke Instagram i detalj om, men det er en kjensgjerning at en del brukere av tjenesten har flere ulike kontoer.

Sier lite om «enkel» spam

Selv om Instagram nå tar grep rundt støtende innhold sier de lite som direkte omhandler de store mengdene ren spam som har dukket opp på tjenesten de siste månedene.

Hva det betyr for håndteringen av de stadige forespørslene fra chatgrupper man legges til i er altså mer uvisst. Det kan hende en del av det i større grad lar seg tøyle ved hjelp av de samme verktøyene som nå rulles ut.

Samtidig er det verdt å merke seg at innboksen for meldingsforespørsler allerede er en separat innboks fra den man vanligvis bruker på Instagram. Dette er altså i praksis en tredeling av innbokser; den du har dine gamle samtaler i, den du har samtaler fra nye kontakter i og den som minner mest om uønsket-innboksen i e-posten din, der de filtrerte beskjedene havner. Det er altså en viss fare for at ute av syn ikke helt er ute av sinn, og at du innimellom vil ta en titt i den tredje innboksen også.

En annen ting Instagram ikke nevner er om noe av dette vil speile tilbake på Facebooks andre tjenester der spam også kan være et problem.