Lytter Instagram og Facebook på deg? Dette sier ekspertene - og Facebook selv

Dado Ruvic, Reuters/Scanpix

Mats Arntzen 9 Mai 2021 13:00

Du har kanskje følt på det selv: At noe du nettopp har snakket om plutselig har dukket opp som reklame i sosiale medier på Facebook eller Instagram rett etterpå.

Den svært populære konspirasjonsteorien om at Facebook lytter til brukerne gjennom smarttelefonen for å kunne sende målrettede reklamer har vart i lengre tid.

Facebook: - Det skjer ikke

I USA har flere kjente personer hevdet seg utsatt for dette, og Facebook og Instagram har gang på gang måttet tilbakevise påstandene.

– Det er jo et spørsmål som dukker opp fra tid til annen, men som har vært grundig tilbakevist mange ganger, både fra oss i Facebook og eksterne aktører som har testet på eget initiativ. Vi har også fyldig informasjon på våre hjemmesider om at dette ikke skjer. Mark Zuckerberg har også vitnet om dette under ed, sier «client partner» i Facebook, Nina K. Hareide-Larsen, til Tek.no.

– Hvorfor tror du folk har denne oppfatningen?

– Det som nok skjer er at siden Facebook og Instagram har blitt veldig gode på å gi folk relevante annonser, oppfatter man ofte at man får en annonse som relateres til noe man er interessert i. Det er ikke vanskelig å forstå at folk som ikke jobber med annonseteknologi og ikke har innsikt i de mekanismene, kan tenke undre seg hvorfor man får annonser om akkurat det man er interessert i, sier hun.

Michael Reynolds, EPA/Scanpix

Derfor får du målrettet reklame

I 2019 ble Instagram-toppen Adam Mosseri grillet av CBS-nyhetsankeret Gayle King, som sa at hun simpelthen ikke trodde på ham da han kom med samme forklaring.

– Det er i alle fall på ingen måte fordi du har sagt det, men hvis du er veldig interessert i sportsbiler, så øker sjansen for at du får se innhold med sportsbiler. Da vil du nok også legge mye mer merke til at du får opp en reklame fra Porsche, enn for eksempel en annonse om en genser. Man legger mer merke til ting man er interessert i og det er nok også mye av årsaken, forklarer Hareide-Larsen.

Medieviter Ida Aalen peker på mye av det samme. Sporene vi legger fra oss gjennom å oppgi kjønn, alder, hjemsted, sivilstatus, yrke og så videre skaper et grunnlag, i tillegg at vi abonnerer eller trykker «liker» på ting.

– Men det som nok gir opphavet til konspirasjonsteoriene er nok det at de sosiale mediene også overvåker aktiviteten vår andre steder for å finne ut hva vi er interessert i. De samler data om hva slags nettsider vi besøker, hvilke nettsøk vi gjør og hvilke apper vi bruker. I tillegg vet de hvem vi er venner med, og hvem vi kommuniserer mest med, sier Aalen.

Ida Aalen er skribent, rådgiver og foredragsholder. Torgeir Rorvik

Barnevogn-eksperiment

I 2018 forsøkte TV 2 hjelper deg å teste ut om det var mulig å få opp målrettede annonser kun ved å gjenta et ord mange ganger.

Med på laget var «Konspirasjonspodden» med programleder Fredrik Sjåstad Næss og komiker Bjørn-Henning Ødegaard, som med fakta og humoristiske skråblikk tar for seg ulike konspirasjoner.

– Vi ble enige om et produkt som vi ikke hadde snakket om eller søkt på. På det tidspunktet var det barnevogn, fordi Bjørn Henning var ferdig med barnevognkjøp og jeg ikke hadde barn, sier Sjåstad Næss til Tek.no.

Med mobilen i nærheten gjentok de ordet rundt 50 ganger hver eneste dag i løpet av en hel uke.

– Hva skjedde da?

– Det kom ikke en eneste annonse om barnevogn, sier Sjåstad Næss lattermildt.

Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard i «Konspirasjonspodden». Helge Brekke

Innrømmet lytting

Han forteller at de ofte får spørsmål fra lytterne om de kan ta for seg konspirasjonsteorien.

– Jeg har stusset over det selv at det har dukket opp, men det som dukker opp er jo som regel ting jeg har interesse for. Det er det at det går så fort. Neste gang man går inn på Facebook eller Instagram så har man søkt på det.

Ida Aalen bruker eksempel hvor du kanskje snakker med en venn som snakker om å dra til ferie på Hellas, og du rett etterpå får en annonse fra et hotell på en gresk øy, er det i dag ingenting som tyder på at det er fordi du har blitt avlyttet.

– Forklaringen er antakelig at vennen din, fordi han har lyst til å dra til Hellas, har researchet Hellas som feriemål. Det sosiale mediet har så kategorisert din venn som interessert i Hellas-ferie, og så har en annonsør målrettet annonser mot folk som er interessert i Hellas-ferier. Der kan du også ende opp, siden du har en nær venn i denne kategorien. Og noen ganger er det helt tilfeldig.

– Bruker store selskaper mikronen til noe i det hele tatt?

– Når du sender lydmeldinger i Messenger eller sender video så da må de ha tilgang til mikrofonen for å kunne sende lyden til noen andre, sier Aalen.

– Og det er helt sant at de teknisk sett har muligheten til å lytte til lyden, og denne tilliten har de misbrukt blant annet når de har brukt lydmeldinger for å trene opp språkgjenkjenningsalgoritmene sine.

Ikke overbevist? Det er mulig å endre innstillingene slik at Facebook ikke har tilgang til mikrofonen din, men da får du ikke kommunisert med andre gjennom lyd.

Slik skrur du av mikrofonen 1. Velg innstillinger på telefonen og gå ned til listen over apper innstallert på telefonen. 2. Velg Facebook/Instagram/Messenger/osv. 3. Skru av mikrofonen med å sveipe fra grønt til grått på knappen til høyre.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

- Lytter ikke overhodet

Samtidig som Facebook tilbakeviste påstandene om at de lyttet til folks samtaler for å selge målrettet reklame, innrømmet de at trente opp språkgjenkjenningsalgoritmene sine ved å lytte.

Aalen legger samtidig til at det ikke er noe som tyder på at de bruker det til annonser, selv om de ofte treffer skremmende godt ved hjelp av algoritmene sine.

– Ofte er annonsene kjemperelevante. Det kommer av de sporene man legger fra seg gjennom hva man klikker på og hva man viser interesse for, sier Nina K. Hareide-Larsen i Facebook.

– Men teoretisk sett er det teknologisk mulig å avlytte via telefon? Det finnes vel tjenester som fanger opp hvilken musikk du hører på for eksempel?

– Hva de andre leverandørene gjør kan ikke jeg svare for, men vi lytter ikke på samtaler overhodet for å bruke informasjonen til annonsering, sier hun.

På oppfølgingsspørsmål om de ikke lytter overhodet eller om det bare er til bruk av annonser de ikke lytter, viser hun til Facebooks egne sider .

Der står det at de bare bruker mikrofonen hvis du har gitt appen tillatelse og aktivt klikker på en tjeneste som trenger mikrofonen, som når du skal sende noen en lydmelding, video eller ringe noen på Messenger.

Hvis du ønsker at Facebook skal identifisere og dele hvilken sang du hører på eller hva som står på TV-en din, kan de også gjøre det.

Nina K. Hareide-Larsen Facebook

Har kjøpt barnevogn

Ida Aalen mener én ting bidrar ekstra godt til å bevise påstanden om at Facebook ikke lytter til samtalene dine.

– Mitt enkleste argument mot konspirasjonsteorien er at min Google Home ikke skjønner et kvekk av hva jeg sier. Hvis Google Home ikke klarer å forstå at jeg ber den sette på en låt, så tror jeg ikke Facebook klarer å forstå norsk godt nok til å rette reklame mot meg.

Noen år etter eksperimentet har Fredrik Sjåstad Næss i «Konspirasjonspodden» gått til innkjøp av barnevogn, men ikke på grunn av målrettet reklame.

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med barnevognen, ler han.