Dette er OnePlus 8T

Et nytt flaggskip har landet.

OnePlus 8T har en 6,55 tommers skjerm. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Torstein Norum Bugge 14 Okt 2020 17:09

Det er ikke bare Apple som lanserer telefoner for tiden, selv om de riktig nok lanserte hele fire stykker her om dagen . Nå er det OnePlus sin tur, og i dag kunne de vise frem sin nyeste toppmodell: OnePlus 8T.

OnePlus 8T er den første toppmodellen fra selskapet på en stund, etter at OnePlus Nord landet med et brak i mellomsegmentet og fikk full skår her oss oss. Der Nord riktig nok hadde kuttet i et par funksjoner, er 8T ikke tilbakeholden omtrent noe sted.

Telefonen får oppgraderinger blant annet på disse områdene sett mot forgjengerne:

Kamera – 48 megapiksler hovedlinse + 16 megapiksler ultravidvinkel, samt svart/hvitt-objektiv og makroobjektiv. Ultravidvinkelen får også nattfoto, nokså likt som Apples nyeste telefoner – og den bytter til nattfotomodus automatisk. Det er også en ny videostabiliseringsalgoritme her, som kombinerer elektronisk og optisk stabilisering.

undefined

Fire kamera på baksiden. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Batteri – Batterikapasitet på 4.500 mAh, og Warp Charge 65-lading som gir fulladet batteri på 39 minutter, og «en hel dags batteri» på 15 minutter. Ladeklossen støtter også PD-lading, hvilket betyr at den fungerer med både MacBooker, iPhoner, Nintendo Switcher og masse annet utstyr. Kan kjøpes separat, men følger med alle OnePlus 8T.

Prosessor – Qualcomm Snapdragon 865 med Snapdragon X55 5G-modem. Det er også UFS 3.1-flashlagring her, som burde bety at du får ekstremt rask lagringshastighet på telefonen.

Skjerm – Skjermen på OnePlus 8T er på 6,55 tommer, og har 120 Hz-oppfriskning. Den er av AMOLED-typen, og har 1080p-oppløsning.

Telefonen er selvsagt bygget i anodisert aluminium og glass, slik OnePlus har hatt vane for de siste årene.

Redesignet menysystem

Bitmoji har et samarbeid med OnePlus. OnePlus

Menysystemet på OnePlus 8T er redesignet for å fungere bedre for både venstre- og høyrehendte, og har rykket mer eller mindre alle menyelementene i Oxygen OS 11 ned slik at du kan nå dem i vanlig holdeposisjon. Dette er selvsagt bare i OnePlus’ eget menyøkosystem, så med en gang du beveger deg over til Googles apper, for eksempel, vil ikke dette designet følge med. Under Oxygen OS 11 er det Android 10 som ligger og surrer, naturligvis.

OnePlus har visstnok også jobbet sammen med Epic Games for å optimisere telefonene sine enda bedre for Fortnite, og spillet skal kjøre i 90 Hz også på OnePlus 8T.

Det skal gå enda raskere å lade opp OnePlus 8T enn med noen annen OnePlus tidligere. OnePlus

Videre har telefonprodusenten også inngått et samarbeid med Bitmoji, selskapet som leverer de små tegnede avatarene du kan bruke i blant annet Snapchat for å putte «deg selv» inn i bildet. Disse vil du nå kunne ha på «Always On Display»-skjermen, slik at du kan se på ditt og dine venners tegnede avatar-tryner når du ikke bruker telefonen. Eller få opp bitmojien til kompisen din når han ringer deg. For eksempel.

Det skal også være ulike nye programvarefunksjoner som skal minne deg på å legge telefonen fra deg om du har hatt veldig mye skjermtid en dag.

Kan forhåndsbestilles nå, i salg 20. oktober

Telefonen kan forhåndsbestilles allerede nå fra en rekke nettbutikker i Norge, men kommer ikke i ordinært salg før 20. oktober. Du vil i starten få et lite knippe ulike konfigurasjoner å velge mellom:

Aquamarine Green m/ 8 GB RAM og 128 GB lagring, til 6.799 kroner

Aquamarine Green m/ 12 GB RAM og 256 GB lagring, til 7.799 kroner

Lunar Silver m/ 8 GB RAM og 128 GB lagring, til 6.799 kroner

Det vil altsåm ikke være noen oppgradert variant av Lunar Silver å finne på det norske markedet med det første, men det kan jo hende at det blir tilgjengelig senere.

Sammen med telefonen lanserer OnePlus også nye, trådløse ørepropper: OnePlus Buds Z. Disse skal visstnok ha nye 10 millimeters drivere og Dolby Atmos-støtte, samt Bluetooth 5.0 og IP55-støtte. Prisen på disse blir 639 kroner, og tilgjengelighetsmessig kan du kjøpe dem i Norge fra og med 4. november.