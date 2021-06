Nå sparkes årets store spillmesse E3 i gang

Dette er tidene du bør følge med på.

Dette er det siste glimtet vi har fått fra oppfølgeren til Zelda: Breath of the Wild. Kanskje får vi noe nyere under Nintendos E3-konferanse? Nintendo

Anders Brattensborg Smedsrud 11 Juni 2021 12:14

For spillere er juni blant årets aller beste måneder. Ikke bare fordi det går mot feriefri og flere muligheter til å bruke tid på hobbyen sin, men fordi verdens største spillmesse, E3, går av stabelen.

Årets E3-messe avholdes digitalt på grunn av pandemien, noe som i grunn bare er en fordel for spillere flest. Digitale presentasjoner er jo som oftest åpne for alle, og ikke bare inviterte journalister og bransjefolk som tidligere.

Er du spillinteressert betyr det at du står foran en haug av potensielt interessante pressekonferanser den neste uken. Pressekonferanser der du kan få lære mer om spill som allerede har vekket interessen din, eller der du overraskes av helt nye spill som ikke er avslørt enda.

Årets E3 sparkes i gang 12. juni. Da kjører enorme Ubisoft i gang sitt show. Deretter går det slag i slag med flere presentasjoner hver dag frem til 15. juni.

Tidene du må følge med på

Her følger en oversikt over når de største pressekonferansene går av stabelen:

12. juni kl. 21: Ubisoft

Ubisoft har allerede bekreftet at de vil snakke om Rainbow Six Extraction, nylig annonserte Far Cry 6, The Division: Heartland, Riders Republic og DLC-er til Assassin’s Creed Valhalla. Vi kan kanskje få nyheter om «rebooten» av Beyond Good and Evil, samt mer om sjørøverspillet Skull and Bones som skal slippes neste år.

12. juni kl. 22:30: Devolver Digital

Selskapet står blant annet bak Hotline Miami, og enkelte holder døren på gløtt for at det tredje spillet i serien kan vises frem.

13. juni kl. 19: Xbox og Bethesda

Etter fjorårets rekordoppkjøp , stiller Microsoft på felles pressekonferanse med Bethesda. Det ventes derfor nyheter om Bethesda-tittelen Starfield, som nå blir Xbox- og PC-eksklusivt.

I tillegg vil nok Microsoft vise frem oppdatert gameplay fra Halo Infinite, som fikk lanseringen sin skjøvet tilbake til høsten 2021 etter blandet mottagelse fra fans ved første visning i fjor. Spillet skulle egentlig blitt lansert for et halvt år siden, sammen med de nye Xbox-konsollene. Andre titler vi kan få se mer til er nye innslag i Forza- og Fable-serien.

Halo Infinite, som demonstrert for omtrent et år siden. Microsoft

13. juni kl. 20: PC Gaming Show

Arrangøren selv skriver at de har forberedt å vise 39 nye videoer og at det vil komme nye spillannonseringer under det 90 minutter lange showet. Som navnet antyder fokuseres det utelukkende på spill som (også) vil komme til PC-plattformen.

Det skal blant annet annonseres nyheter for strategispillet «Humankind» og tas en nærmere titt på «Dying Light 2: Stay Human». I tillegg er det varslet nyheter om EVE Online og Chivalry 2.

13. juni kl. 21:15: Square Enix

Final Fantasy XVI, Dragon Quest XII, Life is Strange: True Colors og Final Fantasy Origin er ryktet vist frem.

14. juni kl. 23:30: Capcom

Capcom har varslet at de blant annet vil snakke om The Great Ace Attorney Chronicles og Monster Hunter Stories 2, samt oppdateringer til Monster Hunter Rise og Resident Evil Village

15. juni kl. 18: Nintendo

Det er ikke kjent hva Nintendo vil vise frem, men de har selv uttalt at visningen skal dreie seg om spill. Ikke maskinvare. Sjansen er altså liten for å få oppdateringer rundt den ryktede nye Switch-konsollen.

Mange venter nok spent på nyheter om etterfølgeren til Zelda: Breath of the Wild, samt nye Pokemon Legends: Arceus. Sistnenvte er et Pokemon-spill i en «full 3D»-verden, nærmest som i den animerte TV-serien, med lansering 28 januar neste år. Det nye Zelda-spillet har foreløpig ingen lanseringsdato.

Et Zelda-spill som nærmer seg lansering er imidlertid en oppdatert utgave av Wii-tittelen Skyward Sword , som har fått penere grafikk i HD-oppløsning og nye kontrollmekanismer for Switch. Spillet slippes 16. juli.

Pokemon Legends: Arceus. Nintendo.

15. juni kl. 23:25: Bandai Namco

Her forventes det at utgiveren vil vise mer fra From Softwares mystiske «Elden Ring», som mange «Souls»-spillere gleder seg til.

I tillegg kan i vente oss nyheter fra Koch Media, som står bak Metro-serien, klokka 21 den 11. juni. Gearbox, som blant annet står bak Boarderlands-serien, inntar på sin side det digitale podiet 12. juni klokka 23.

Disse dropper E3

Mange savner kanskje ett par navn på lista: Sony og EA.

Playstation-skaperen har ikke deltatt på E3 siden 2018, og har ikke annonsert noen planer for deltagelse på årets messe.

De kan imidlertid gjøre en egen såkalt «State of Play»-sending i løpet av sommeren. Det er ikke lenge siden forrige sending, der selskapet delte mer informasjon om Ratchet & Clank: Rift Apart som lanseres fredag, samt Horizon Forbidden West som skal lanseres i løpet av året. Sony fortalte nylig at et annet av deres storspill, God of War 2, er forsinket til neste år.

EA, verdens største spillutgiver, dropper i likhet med Sony hele E3-messen. De har imidlertid akkurat vist frem Battlefield 6 for utvalgte pressefolk og innholdsskapere denne uken, og enkelte av spillene deres kan bli vist frem på andre selskapers E3-pressekonferanser, som den til Microsoft.

I tillegg har EA annonsert at de skal holde en egen presentasjon 22. juli. En kan bare spekulere i hvilke spill EA planlegger å vise da, men de har blant annet lisens til å lage FIFA-spill, så en 2022-versjon er trygg gjetning. Andre navn på blokka kan være Dragon Age 4, og nyheter om Mass Effect-serien eller Star Wars-serien deres.

