Fjerner data fra billigabonnement

Bruken er endret under coronapandemien, skriver sjefen.

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Jan 2021 18:41

Mobilselskapet Happybytes varsler at de fra 1. mars ikke lenger vil inkludere en datapakke i sitt billigste «Flex»-abonnement.

Abonnementet har fri ringetid og SMS for 70 kroner måneden, og er ment for de som ikke surfer særlig på mobilnettet med telefonen, men ønsker seg lav pris. Til nå har likevel kundene også hatt 500 megabyte data inkludert.

– Kan ikke selge med tap

Daglig leder i Happybytes, Thomas Sandaker, begrunner den varslede fjerningen av datapakken med at coronapandemien har endret måten kundene bruker telefonen på og gitt selskapet økte kostnader:

– Vi har siden pandemien traff oss i mars i fjor sett en betydelig økning i både ringeminutter og meldinger og dermed økte kostnader, skriver han til kundene i en e-post.

Sandaker gir uttrykk for at dette er forståelig i en periode der mange ikke har mulighet til å møtes ansikt til ansikt. Han viser imidlertid til at et selskap med Happybytes størrelse ikke kan selge abonnement med tap.

I valget mellom å skru opp prisen eller å fjerne inkluderte tjenester falt da loddet ned på sistnevnte alternativ.

Gir datapakke og fri tale for 9 kroner ekstra

For deg som ønsker det aller rimeligste mobilabonnementet med fri SMS og tale, er Happybytes Flex fremdeles billigst. Om du som Happybytes Flex-kunde faktisk benyttet deg av noe av den inkluderte datakvoten, bør du imidlertid ta en ny vurdering av hvor egnet abonnementet er for deg.

Happybytes fakturerer per megabyte og selger ingen datapakker, slik at du kun betaler for dataen du bruker hver måned. Imidlertid er de første megabytene du bruker svært dyrt priset opp mot konkurrentenes datapakker.

Fra 1. mars vil du med et Flex-abonnement og bruk av 100 megabyte data betale 120 kroner. Med 500 megabyte data vil det koste deg 172,50 kroner. Det tilsvarer en økning på 146 prosent over dagens tilbud.

Vår egen pristjeneste viser at Sky Mobils «Bris-abonnement gir deg 500 megabyte datatrafikk inkludert for 9 kroner ekstra i måneden. Det tilsvarer pakken Happybytes nå går bort fra.

Vår tjeneste mobilabonnement viser at Sky Mobil har inkludert data for 9 kroner mer i måneden. Tek.no

Du kan alltid finne det beste og billigste mobilabonnement med vår tjeneste.