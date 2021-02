Tesla skrur opp Supercharger-prisene med over 50 prosent

Tesla setter opp ladeprisene i Norge med over 50 prosent. Lucy Nicholson, Reuters/Scanpix

Stein Jarle Olsen 29 Jan 2021 16:25

Tesla skrur opp prisene i Supercharger-nettverket fra dagens 1,70 kroner per kilowattime til 2,57 kroner per kilowattime. Det heter det i en pressemelding fredag ettermiddag.

Økningen er på snaue 52 prosent og gjelder fra tirsdag 2. februar.

– Prisendringen gjennomføres for å gjenspeile den betydelige investeringen Tesla gjør for å sikre tilgjengelig, pålitelig og brukervennlig ladeinfrastruktur langs alle viktige reiseruter. Fremover vil Tesla evaluere Supercharger-prisene kvartalsvis for å sørge for rettferdig prising i hele Supercharger-nettverket, skriver Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i meldingen.

Kan variere

Tesla spesifiserer at 2,57 kroner vil være gjennomsnittsprisen videre, og at prisen som i dag vil kunne variere på enkelte steder som følge av «lokale forhold».

– Så vidt jeg husker ble dette introdusert i 2018. De fleste stasjonene ligger på gjennomsnittsprisen eller svært nær, med noen avvik der lokale forhold tilsier det, sier Roland til Tek.no.

Forrige gang Tesla satte opp prisene på lading var for øvrig i starten av 2019. Da økte de først prisene fra 1,40 til 1,86 kroner per kilowattime i Norge, men etter kraftig kritikk valgte de å redusere økningen til det som har vært prisnivået inntil nå , altså 1,70 kr/kWh.

Fortsatt relativt rimelig

Selv med den nye økningen vil Teslas superladere være relativt gunstig priset sammenliknet med konkurrentene. Hos Fortum koster det eksempelvis 2 kroner i minuttet og 2,50 kroner per kilowattime hvis du er registrert bruker og lader med app eller ladebrikke på ladere med over 75 kilowatt effekt.

Konkurrenten Mer (tidligere Grønn Kontakt) tar på sin side 1,25 kroner per minutt pluss 3,20 kroner per kilowattime for all hurtiglading om du er registrert kunde. De har riktignok en viss volumrabatt om du lader mye.

Da vi kjørte elbilversjonen av Volvo XC40 nylig brukte vi eksempelvis like under 51 minutter på å lade fra 5 til 80 prosent på en av Fortums 150 kW-ladere, og da betalte vi 4,15 kroner per kilowattime om vi summerer minutt- og kWh-prisingen. Volkswagens ID.3 lå omtrent på det samme da vi hurtigladet den i høst .

Åpner for andre?

Det har den siste tiden vært snakk om at Tesla skal åpne hurtigladerne sine også for elbiler fra andre merker , etter en Twitter-melding fra Elon Musk nylig.

– Har dette noe som helst å gjøre med ryktene om at Tesla vil åpne for at også andre merker kan lade på Supercharger-nettverket?

– Jeg må henvise til Twitter-meldingen fra Elon Musk. Vi har ikke noe mer informasjon å dele på dette tidspunktet, sier Roland.

Tesla har nå 1006 Supercharger-stolper i Norge, fordelt på 72 stasjoner. 30 nye skal åpnes inneværende år, opplyser de, og det vil kun være såkalte V3-stolper med inntil 250 kilowatt effekt.