Skjermproblemer for iPhone 12

Flere har klaget på grønne skjermer.

Ole Henrik Johansen 19 Nov 2020 07:31

Flere forbrukere skal ha fått problemer med skjermen på de nye Apple iPhone 12-modellene. Skjermen skal blant annet flimre eller ha unøyaktig lys som gjør at svart minner mer om grønt eller grått, melder MacRumors .

Ifølge et dokument fra Apple er selskapet i gang med å sjekke ut hva som gjør at skjermene ikke oppfører seg normalt. Foreløpig er det ikke kjent hvor mange som eventuelt er berørt av problemet.

Problemet skal angivelig forekomme om du setter ned lysstyrken til 90 prosent eller lavere. Og det er et fenomen som kan komme og gå, skal vi tro tilbakemeldingene fra forbrukerne.

Feilen skal angivelig gjelde for alle de fire nye modellene. Altså iPhone 12 mini , iPhone 12 , iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max .

Kan muligens løses med en oppdatering

Likevel virker det ikke å være noen stor grunn til panikk. Ifølge den amerikanske nettsiden så skal Apple ha gitt beskjed til sertifiserte teknikere om at de ikke skal foreta noen reparasjoner.

Med andre ord kan det virke som selskapet ser for seg at problemet ikke er av den fysiske sorten, men at den kan løses med en programvareoppdatering.

Les også Apple gjør App Store rimeligere for små aktører

Ikke første gangen

Om det skulle vise seg at programvaren er synderen til problemene, så er i så fall det ikke første gangen det har skjedd med telefonene fra Apple. Vi trenger ikke spole tiden lenger tilbake enn til fjorårets modeller .

Da var det flere som klaget på et tilsvarende problem med iPhone 11 , iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max .

Her viste det seg at problemet lå i nettopp programvaren, og skal ha blitt rettet med iOS 13.6.1.

Vi opplevde ikke disse problemene da vi testet de fire iPhone-modellene tidligere i høst.

(Kilde: MacRumors )

annonse Apple iPhone 12 Mini 128GB Sjekk prisen

annonse Apple iPhone 12 128GB Sjekk prisen

annonse Apple iPhone 12 Pro Sjekk prisen