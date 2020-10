TV 2 Sumo lanserer Premier League i 4K

Fra 1. november vil skarpheten bedres betydelig.

Manchester United - Arsenal vil være første kamp ut i 4K hos TV 2 Sumo, førstkommende søndag. Deretter følger først én kamp per runde, etter hvert to kamper. Cicilie S. Andersen, VG

Ole Henrik Johansen 27 Okt 2020 11:37

TV 2 Sumo vil fra 1. november sende Premier League i 4K-kvalitet. Første kamp ut blir oppgjøret mellom Manchester United og Arsenal.

Strømmetjenesten har i en periode testet ut å sende kamper i høyere kvalitet, hvor blant annet Europaliga-finalen mellom Sevilla og Inter ble strømmet i 4K for utvalgte testkunder. Nå tar de altså steget videre til å sende minst én kamp i 4K fra Premier League per serierunde.

– Vi sparker i gang kamper fra Premier League i 4K-kvalitet fra 1. november. I starten vil det bli vist én kamp hver runde i 4K, og etter hvert vil dette øke til to kamper hver runde. I tillegg kan det komme inn kamper fra andre ligaer og mesterskap som er tilgjengelig i 4K-kvalitet. Nå får seerne den aller beste billedkvaliteten som er tilgjengelig på utvalgte kamper, forteller digitaldirektør Christian Birkeland i TV 2.

4K-TV-er har vært vanlig i årevis allerede, men direktesendt innhold i 4K er fortsatt sjelden vare. Viasat lanserte en sportskanal i 4K (også kalt ultra-HD) i fjor, og har blant annet sendt Champions League-fotball og La Liga i denne oppløsningen. Viaplay sender også Champions League i 4K på nett. Ellers kan du i praksis kun se 4K hos enkelte strømmetjenester som Netflix, Amazon Prime og Apple TV+.

Vanlig kringkastet TV sendes vanligvis kun i 720P-oppløsning (1280 x 720 piksler) som er langt, langt unna 4K (3840 x 2160).

Christian Birkeland TV 2 Sumo

76 kamper i løpet av sesongen

TV 2 Sumo opplyser at det totalt blir produsert 76 kamper i Premier League denne sesongen. Hvilke kamper som sendes skal opplyses om i god tid før hver serierunde.

Ved å innføre 4K-kvalitet vil dette kort forklart gi deg enda bedre skarphet og detaljer når du ser fotball. Det blir enklere å se detaljer som med dagens vanlige HD-sendinger ikke er så åpenbare å få med seg.

Foruten bedre billedkvalitet vil du også kunne få bedre lyd på enkelte kamper – hvor du kan ta i bruk hjemmekinoanlegget ditt til 5.1-surround. TV2 har tidligere kun tilbydt stereo.

Dette trenger du

For å kunne ta imot kampene i 4K er det flere ulike løsninger som kan brukes.

En av disse er om du har en nyere Apple TV 4K. Da kan du laste ned Sumo-appen og strømme kampen og samtidig ta ut lyd fra samme enhet.

I tillegg vil også nyere smart-TV-er fra Samsung og LG kunne bruke TV 2 Sumo-appen direkte på TV-en. Dette gjelder modeller som er fra 2019 eller nyere.

Utenom disse kan du også bruke nyere projektorer, Android TV eller en nyere Chromecast-enhet som har støtte for 4K.

Bør ha god nettlinje

For å kunne se 4K-kvaliteten fra 1. november trenger du ikke noe ekstra utover det du har i dag for å se Premier League via TV 2 Sumo. Altså enten et Total-abonnement eller «Premier League og sport».

Men om du sitter og gleder deg til å se Solskjær & co. i bedre skarphet, bør du sjekke at nettlinjen de er rask nok. Det anbefales nemlig at du har rundt 50 Mbit/s for å være på den sikre siden. Samtidig så oppfordres du til å bruke kablet nett når du skal se kampen – og ikke en trådløs forbindelse.

Sendingene skal altså sendes i 3840 x 2160 med 50 bilder i sekundet. Bitraten er 20 Mbit/s.