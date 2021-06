Volkswagen vil kompensere ID-kunder etter varmepumpe-påstand

Volkswagen ID.3- og ID.4-kunder vil få noen tusenlapper i retur fra Volkswagen etter at en påstand om effektiviteten til varmepumpa i bilen viste seg ikke å holde mål. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 3 Juni 2021 13:30

Volkswagen har bestemt seg for å betale en kompensasjon til kundene av ID.3 og ID.4 på 285 euro (snaut 2900 kroner), melder tyske Auto Motor und Sport .

Det skjer etter at Volkswagen i markedsføringen av bilene har hevdet at varmepumpa ombord skulle gi en rekkeviddefordel ved 25 minusgrader på 30 prosent.

«Kundefeedback og interne evalueringer» skal ha vist at dette ikke var tilfelle, og at verdiene i praksis avvek fra dette med over ti prosent, ifølge nettstedet.

Verdien på 30 prosent skal ha fremkommet av simuleringer fra da varmepumpa ble godkjent i 2016, før det fantes noen biler å teste dem i. I tillegg skal bilene ha vist seg å ha et mindre rekkeviddetap på vinteren enn først anslått, slik at effekten av varmepumpa har blitt mindre.

160 millioner kroner

I Tyskland har kundene betalt 1250 euro (cirka 12700 kroner) ekstra for å få varmepumpe i bilen, og Auto Motor und Sport skriver at alle 56.230 ID.3- og ID.4-kunder som har bestilt bil så langt (i 2020 eller første halvdel av 2021) altså vil få refundert 285 euro.

Totalt summerer det seg til litt over 16 millioner euro eller litt over 162 millioner kroner. Volkswagen vil også senke prisen på varmepumpa fremover, til 990 euro.

I Norge har imidlertid ikke kundene betalt «ekstra» for varmepumpe, da dette har vært standard på alle ID.3 og ID.4. Det hersker dermed en viss forvirring om også norske kunder vil få kompensasjon.

Kompensasjonen gjelder både for ID.3 og ID.4. Hanne Hattrem, VG

Påstanden har vært på norske nettsider

Kommunikasjonssjef for Volkswagen i Harald A. Møller, Anita Svanes, sier til Bilnytt at påstanden om 30 prosent bedring i rekkevidden ikke har hatt fokus i norsk pressemateriell, men at det har vært referert til på Volkswagens norske nettsider.

– Saken er på agendaen også for det norske markedet, og vi jobber nå med å få avklart hvordan det konkret påvirker oss i Norge, sier Svanes til Bilnytt.

Totalt er det registrert nesten 12.000 samlet av ID.3 og ID.4 i Norge. Sjefredaktør Atle Tuverud i Bilnytt tror også norske kunder vil få kompensasjon.

– Siden det har vært henvist til økt rekkevidde med varmepumpe også i markedsføringen på norske nettsider, og at fabrikken har gått med på betale tilbake en kompensasjon i Tyskland, ser det ut som at det samme kan skje i Norge, sier Tuverud til Tek.no.

Også Polestar og Tesla er for øvrig i prosesser med kunder i disse dager. Polestar for rekkeviddemarkedsføringen av Polestar 2 , mens 30 Tesla-eiere nylig fikk tilkjent 136.000 kroner hver i forliksrådet etter at Tesla ikke møtte opp. De klaget på at rekkevidde og ladehastighet gikk ned etter en oppdatering i 2019. Tesla har bedt om ny behandling av saken .