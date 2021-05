Tesla vil «anke» norsk batteri-dom: - Ikke enige i konklusjonen

30 Tesla-eiere ble tilkjent 136.000 kroner hver etter å ha klaget på Tesla-oppdatering.

Stein Jarle Olsen 26 Mai 2021 20:12

Tesla Norge ble i april dømt i forliksrådet til å betale 30 norske Tesla Model S-eiere 136.000 kroner hver - om de ikke vil reversere en programvareoppdatering fra 2019 som skal ha senket både hurtigladekapasitet og utnyttbar batterikapasitet på bilene deres.

Flere Tesla-eiere fortalte den gang til Tek.no at rekkevidden sank med mellom 10 og 20 prosent etter 2019.16.1.2-oppdateringen, samtidig som bilene ikke lenger ville lade like raskt på selskapets Supercharger-nettverk.

Tesla ønsket den gang aldri å kommentere saken overfor oss, men overfor Electrek sa en talsmann at oppdateringen var laget for «å beskytte batteriet og forbedre levetiden», og at den kun førte til rekkeviddetap for «en liten prosentandel av eiere».

Det skal i hovedsak ha vært Model S solgt mellom 2013 og 2015 som var omfattet av problemet. I den perioden ble det solgt like over 10.000 Model S i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken, men etter det vi kjenner til har en stor andel av disse fått nye oppdateringer i etterkant som gjorde ytterligere justeringer i batteristyringssystemet for de spesifikke batteriene - igjen til det bedre.

Antallet som kunne vært aktuelt for en klage skal derfor være langt mindre enn de 10.000.

Ga ikke tilsvar, møtte ikke opp

Tesla møtte aldri opp i forliksrådet for å forsvare seg mot klagen. Klagen ble derfor behandlet kun av forliksrådets leder, uten at resten av medlemmene var til stede, og resulterte i en såkalt fraværsdom.

– Klagemotparten har ikke gitt tilsvar innen utløpet av fristen. Det er heller ikke opplyst eller sannsynliggjort at klagemotparten har gyldig fravær. Klageren har krevd fraværsdom, heter det i dommen, som vi har sett.

Ifølge politiets nettsider er det slik at hvis man blir innklaget til forliksrådet, så mottar man et brev med tittelen «pålegg om tilsvar», og hvis man ikke besvarer dette innen fristen er det normalt slik at man vil bli dømt til å betale det klageren ber om. I dette tilfellet ba klagerne om en erstatning «utmålt etter forliksrådets skjønn», som altså ble satt til 136.000 kroner per klager.

Før helgen ønsket ikke Tesla å kommentere saken, men nå er kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland noe mer snakkesalig.

– Det som har skjedd, er at vi ikke har vært kjent med forliksklagen eller tilsvarsfristen, og forliksrådet avgjorde derfor dessverre saken i en fraværsdom. Vi er ikke enige i konklusjonen, og har begjært saken oppfrisket for få den behandlet på en ordentlig måte, sier han til Tek.no.

På spørsmål om hvem som har ansvaret for at de ikke har fått med seg forliksklagen, sier Roland at de nå undersøker hva som har skjedd.

At saken blir oppfrisket betyr at den tas opp til ny behandling i rådet. En slik begjæring må begjæres innen én måned fra dommen ble forkynt. Det skjedde 19. mai, og hvis forliksrådet avviser en oppfriskning kan avgjørelsen ankes til tingretten.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla sier fraværsdommen har gitt det som etter deres mening er en unyansert framstilling av saken. Henrik Skolt, Scanpix

Vil ikke kommentere detaljer

– Er det et faktum at 16.1.2-oppdateringen senket batterikapasitet og ladefart på Teslas biler?

– Vi ønsker ikke å kommentere detaljene i saken mens den er i formell behandling, men vi synes det er leit at fraværsdommen har bidratt til å skape et unyansert bilde i media, sier Roland.

– Hvor fritt mener dere Tesla står til å gjøre endringer på bilene etter kjøpstidspunktet?

– En sentral del av produktet vi selger er jo biler som kan motta trådløse programvareoppdateringer som forbedrer og legger til nye funksjoner i bilene. Ellers synes vi det blir feil å kommentere detaljene i saken mens den er under formell behandling.

Roland ønsker heller ikke å si noe om hvilke argumenter Tesla vil fremføre om de får anledning til å komme med et nytt tilsvar til forliksrådet, eller om hva de synes om erstatningssummen. Også i Danmark har for øvrig en rekke Tesla-eiere anlagt sak mot Tesla av samme grunn som den norske klagen.

NAF: – Vil kunne utgjøre en mangel

Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF sier de er kjente med fraværsdommen, men dessverre ikke har fått lest den enda. Han uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Generelt kan man si at utgangspunktet for enhver kjøpsrettslig vurdering er den avtalen du har inngått ved kjøpet. Forbrukerkjøpsloven legger til grunn at gjenstand som er kjøpt skal være i tråd med den inngåtte avtalen med tanke på kvalitet, holdbarhet og andre egenskaper. Dersom det viser seg at gjenstanden ikke er i tråd med avtalen, vil det kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel. I en slik situasjon blir det en vurdering om hvor stor og inngripende mangelen er, om den lar seg utbedre og så videre.

– På moderne biler er det aktuelt med oppdateringer av forskjellige typer software. Oppdateringene vil kunne innvirke på forskjellige ytelser og egenskaper i bilen. Som oftest er endringene positive. Dersom slike oppdateringer gjør at bilens egenskaper endres til det negative, vil dette kunne utgjøre kjøpsrettslige mangler. Her kan det i den konkrete vurderingen av en sak være naturlig å se på hvor stor endringen er, hvilken betydning den har, hvorfor dette skjer og om dette er noe som er varslet eller tatt forbehold om på forhånd, sier Sødal.

Nils Sødal i NAF. NAF

Elbilforeningen: – Ikke rart at forbrukerne reagerer

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen sier det foreløpig er litt vanskelig å ta stilling i denne saken, siden grunnlaget for grepet Tesla gjorde ikke er kjent.

– Men vi synes ikke det er rart at forbrukerne reagerer, ettersom det hittil ikke er kommunisert noe om hvorfor dette er gjort. Vi synes det er på tide at Tesla og andre bilprodusenter gir info om elbilenes batterihelse til forbrukerne. Uten å vite det, vil jeg anta at de har satt ned ladehastigheten på elbiler som har en svekket batterihelse, da rask ladehastighet vil påvirke disse batteriene ekstra negativt, sier Bu.

Hun sier det i utgangspunktet er positivt at man tar grep for å forlenge levetiden til en bil, men at det må kommuniseres tydelig.

– I tillegg melder da spørsmålet seg om de kommer i garantiansvar. Har disse elbilene vært behandlet uvanlig hardt, eller har batterihelsen blitt unormalt dårlig uten at eieren kan belastes? Om svekkelsen er innenfor garantien, så burde Tesla ha fikset batteripakken, sier Bu.

Christina Bu i Elbilforeningen mener det ikke er rart at forbrukerne reagerer på Teslas praksis. Mariam Butt, Scanpix

Også Polestar kan måtte i retten

Tesla er for øvrig ikke de eneste som er i hardt vær på elbilfronten om dagen. Nylig ble det klart at en svensk selskap søker etter interessenter til et gruppesøksmål mot Polestar etter at de endret markedsføringen av rekkevidde på elbilen Polestar 2. Der het det først at Polestar 2-eiere skulle kunne kjøre fra Oslo til Hemsedal og tilbake igjen - med god margin - uten å lade.

Etter hvert viste det seg at rekkevidden ikke var helt i tråd med WLTP-tallet på 470 kilometer, og budskapet i markedsføringen ble endret fra Hemsedal til Norefjell, som er en mye kortere distanse. Det svenske selskapet Kapatens ser for seg å be om en erstatning på 75.000 kroner per bil, og av hva enn de klarer å inndrive vil de ta 34 prosent.

– Det vil være villedende og et brudd på markedsføringsloven å gi uriktige og overdrevne løfter i markedsføringen. Dette gjelder også rekkevidden på elbiler. Hvis påstanden i markedsføringen er basert på visse forutsetninger, f.eks. en standard som bare er riktig under visse forhold, må dette komme klart frem, skrev seksjonssjef Tonje H. Drevland i Forbrukertilsynet til Tek.no i den anledning.