Hevder å ha fikset «driftingen» i Nintendo Switch-kontrollene

Kontroll-fiksen kommer i form av en papirbit.

En Youtuber har kanskje funnet en løsning på Joy-Con driftingen. Anders Brattensborg Smedsrud/ Tek.no

Vilde M. Horvei 15 Juli 2021 21:04

Er du lei av at Nintendo Switch sine kontroller (Joy-Con) drifter, altså at karakteren din beveger seg uten at du er borti analogstikken? I så fall er du langt fra alene, men nå har noen kanskje funnet en latterlig enkel løsning på problemet.

Joy-Con har vært gjenstand for mye kontrovers fordi Nintendo har unnveket å ta ansvar for det som for mange er en tydelig feil på selve kontrollen. Den har også til syvende og sist endt opp i flere rettsinstanser.

Dessverre har løsningen på selve problemet - altså en faktisk fiksing av kontrollen - latt vente på seg fra Nintendo sin side, og det ser også mørkt ut også for deres nylanserte Switch med OLED-skjerm, som ifølge BGR trolig vil videreføre problemet.

Skjermdump fra Victorstk sin video med bilde av den lille papirlappen. Victorstk/ VK Channel, YouTube

YouTuber har funnet løsningen

Det er vanskelig å vite nøyaktig hva denne åpenbare feilen på kontrollene kommer av, men brukere har registrert alt fra støvoppsamling til utslitte kontakter.

Mange har demontert kontrollene i forsøket på å finne feilen, og det er også det den nyeste løsningen i rekken gjør det selv-fiks for Joy-Con forutsetter.

YouTuberen Victorstk la i går ut en video på kanalen VK Channel som har spredd seg på flere teknologiorienterte nettsteder. Her kommer han med den mest usannsynlig enkle løsningen: papir.

Skjermdump fra Victorstk sin video hvor papirlappen vises nederst. Victorstk/ VK Channel, YouTube

Victorstk oppdaget at driftingen sluttet så fort han la press på kontrollens flater, hvilket antyder at metallklammene i Joy-Con løsner over tid. Dette skaper et rom mellom metallklammene og kontaktputene, som igjen gjør avlesningene upresise.

For å kompensere for den unødvendige luften som oppstår mellom klammene og kontrollens overflate, la Victorstk et 1 mm tykt stykke papir på toppen av klammene. Han hevder dette har «permanent» løst driftingen.

Hvorvidt dette latterlig enkle trikset faktisk fungerer har vi enda ikke testet og kan således heller ikke gå god for det. Men den som er lei nok av drifting må gjerne prøve og gi oss en tilbakemelding.