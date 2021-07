Valve lanserer sin egen håndholdte Steam-PC

Steam Deck.

Steam Deck er navnet på Valves nye og Nintendo Switch-aktige håndholdte gaming-PC. Skjermen måler syv tommer og den skal kunne holde i inntil åtte timer spilling på batteri. Valve

Stein Jarle Olsen 16 Juli 2021 08:21

Valve, som står bak den gigantiske spillplattformen Steam, lanserer sin egen håndholdte PC kalt Steam Deck.

De kaller det selv en kraftig, portabel alt-i-ett-PC, og innvendig sitter en skreddersydd AMD-prosessor som skal gi ytelse «sammenliknbart» med en gaminglaptop, ifølge Valve.

Prosessoren er en Zen 2-basert variant med fire kjerner og åtte tråder på opptil 3,5 GHz, mens grafikkytelsen sørges for av åtte RDNA 2-enheter på opptil 1,6 GHz. Totalt kan kombinasjonen av prosessor og grafikkbrikke dra inntil 15 watt.

RDNA 2 er for øvrig den samme plattformen som driver grafikken både i Playstation 5 og Xbox Series X, bare i kraftig nedskalert versjon til Steam Deck. Vil du ha mer ytelse kan du også strømme spill fra en annen lokal maskin med Steam rett til Steam Deck.

Valve

Tre versjoner

Valve-maskinen fåes i tre versjoner, på henholdsvis 64 GB (MMC), 256 og 512 GB (NVMe SSD), og lagringen kan utvides med et microSD-kort. Den har også 16 GB LPDDR5-RAM.

Skjermen er på syv tommer, det samme som Nintendos nye OLED-Switch, har 400 nits lysstyrke og 60 Hz oppfriskningsrate. Oppløsningen er dog ikke større enn 1280 x 800, men en USB-C-port gir mulighet for å koble til ekstern skjerm i opptil 8K-oppløsning i 60 Hz eller 4K i 120 Hz. Skjermen er ellers av LCD-typen, ikke OLED, og med 669 gram er Steam Deck en betydelig tyngre sak enn Nintendo Switch. Den nye syvtommersversjonen der veier 420 gram med Joy-Cons.

Steam Deck kjører en versjon av SteamOS og skal kunne kjøre alle Steam-spill, men Valve fremhever også at den fortsatt er en åpen PC og at man kan installere den programvaren man ønsker. Batteriet er på sin side på 40 wattimer, som Valve sier at skal holde til mellom to og åtte timers spilling. Nintendo Switch holder på sin side ut i inntil ni timer.

Bæreveske følger med i alle versjoner. Valve

Bluetooth-lyd

Wifi og Bluetooth er støttet, sistnevnte blant annet slik at du kan koble til trådløse håndkontrollere, og Steam Deck gjør også noe for eksempel Nintendo Switch ikke kan, nemlig å bruke bluetooth-hodetelefoner til lyd. Det er helt sikkert noe mange vil sette pris på - selv om den også har vanlig minijack-inngang.

Valve har dessuten laget en egen dockingstasjon, slik vi også kjenner fra nettopp Switch. Den har en DisplayPort 1.4-utgang, en HDMI 2.0-utgang, ethernet-port, samt totalt fire USB-porter. Dette er tilleggsutstyr.

Maskinen har touchpad på begge sider. Den har også innebygget gyroskop. Valve

Valve sier leveransene skal starte i desember, og de åpner for reservasjoner allerede i dag. Prisen er satt til 399 dollar (cirka 3500 kroner direkte oversatt, men amerikanske priser inkluderer ikke moms) for den rimeligste utgaven, mens du må ut med 529 (snaut 4700 kroner) og 649 dollar (drøyt 5700 kroner) for de to versjonene med mer og raskere lagring. Toppmodellen har også et mer påkostet glass foran skjermen, som blant annet skal ha mindre gjenskinn.

Norge ser foreløpig ikke ut til å være på lista over land som får tilgang til Steam Deck. Valve oppgir USA, Canada, EU og Storbritannia i 2021. Denne lista skal imidlertid utvides i 2022, heter det.