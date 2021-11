Tek.no-redaksjonen svarte leserne om Black Week

Svarte på over 150 spørsmål.

Vegar Jansen, Niklas Plikk, Anders Brattensborg Smedsrud, Ole Henrik Johansen, Finn Jarle Kvalheim, Stein Jarle Olsen og Vilde Horvei svarer på alle spørsmålene dine!

Black Week er i gang og enten du vandrer nedover handlegaten eller surfer rundt på nettet, kommer du ikke unna alle lovnadene om supergode tilbud.

Som vi vet er bare et lite knippe av tilbudene faktisk gode, og det kan være vanskelig å vite hva man faktisk bør slå til på.

Vi får haugevis av e-poster og forespørsler om tips til hva man bør kjøpe, og om produkt x er bedre enn produkt y, og generelle kjøpetips.

Derfor arrangerer vi et lite nettmøte, for å svare på absolutt alt du lurer på om Black Week, tilbud vi kan anbefale , produkter vi har testet, testmetodikk, tanker om teknologi, rettigheter du har som forbruker eller hva som helst annet du kan tenke deg å spørre oss om!

Oppdatert 15:03: Tusen takk for enormt mange spørsmål! Syv personer i redaksjonen har sittet i tre timer nå for å forsøke å svare så mange som mulig, men det har jammen meg ikke vært en enkel jobb! Vi setter en stopper nå for nye spørsmål, men svarer på noen flere vi fikk inn før dette utover dagen.

Vi prøver å svare så mange som mulig, men kan ikke garantere at vi rekker innom spørsmålet ditt før nettmøtet er over.

