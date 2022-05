Hevder Apple kutter produksjonen av iPhone 14

– Ikke en stor nok oppgradering over iPhone 13, sier analytiker.

Dagens nyeste iPhone, iPhone 13.

Ifølge PhoneArena ser det ut til at Apple har pessimistiske forventninger til salget av neste generasjon iPhone, også kjent som iPhone 14-serien. Ifølge AppleInsider anslår Apple selv at de vil produsere omtrent 20 millioner færre enheter enn forventet av analytikere, og ende opp på rundt 220 millioner enheter totalt i 2022.

I tillegg til dette hevder Mark Gurman, en Bloomberg-analytiker, at Apple selv ikke anser iPhone 14 for å være en stor nok oppgradering over forrige generasjon til at mange vil ønske å kjøpe den.

Det er slett ikke uvanlig at Apple annenhvert år lanserer en ny iPhone-modell som kun har små justeringer over forrige generasjon, som bedre kamera, ny prosessor og en ny sensor eller to. Mer uvanlig er det at salget er forventet å falle, men dette har flere årsaker enn bare oppgraderingspotensialet.

Lavere kjøpekraft og produksjonsproblemer

Apples nåværende toppmodeller.

Gurman sier videre at det i tillegg til manglende oppgraderingspotensial også er lavere kjøpekraft blant forbrukere flest enn vi har sett på mange år, både på grunn av korona-pandemien og på grunn av internasjonale konflikter. Han nevner i særlig grad krigen i Ukraina og nedstengningene i Kina, som begge hindrer produksjonen og distribusjonen av deler og ferdig elektronikk.

Senest i fjor måtte Apple offisielt justere ned iPhone-produksjonen på grunn av brikkemangel, et problem som har vært svært utbredt i nær sagt alle bransjer, fra bilproduksjon til elektronikk.

De har også faset ut eldre modeller tidligere enn forventet på grunn av samme problem, samt forsøkt å dempe investorenes forventninger til etterspørselen etter Apple-produkter.

iPhone 14 er dessuten en telefon i Apples syklus som teknisk sett skal være en større oppgradering enn det iPhone 13 var over iPhone 12, noe som kan være bekymringsfullt for Apple dersom Gurmans tidligere utsagn skulle vise seg å stemme.

Så langt hevder ryktemølla blant annet at iPhone 14 vil få en ny skjerm uten busslomme i toppen, men med et lite kikkhull til kameraet (slik blant annet Samsung har gjort en stund på sine Galaxy-telefoner). Kameraet skal etter sigende også bli bygget inn i resten av telefonkroppen, noe som vil gjøre telefonen noe tykkere enn tidligere generasjoner.

Utover dette er det lite vi vet om neste generasjon iPhone, men Gurman sier at det uansett er «usannsynlig» at iPhone 14 vil bli en stor visuell endring fra iPhone 13. Han sier et nytt iPhone-design høyst sannsynlig først vil komme sent i 2023.

