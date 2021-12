Mercedes vil la deg kjøre uten hendene på rattet

Slår Tesla på målstreken – har fått godkjent nivå tre selvkjøring i Tyskland.

Konseptversjon av den kommende helelektriske Mercedes-Benz EQS.

De siste årene har stadig flere bilprodusenter introdusert selvkjørende egenskaper i bilene sine, og Tesla har lenge vært den mest ambisiøse på dette området.

Men nå melder Gizmodo om at Mercedes slår den amerikanske produsenten på målstreken her i Europa; de har nå fått godkjent et selvkjøringssystem som lar føreren ta hendene helt av rattet mens man kjører.

Med hendene av rattet er det ett skritt nærmere fullstendig selvkjøring, og det havner dermed også på «nivå 3» på autonomistigen. Det er fem grader av autonomi, og Teslas variant er «bare» på nivå to.

De ulike gradene av selvkjøring/autonomi.

Merecedes’ godkjenning kommer likevel med en rekke begrensninger. Deres kommende «Drive Pilot»-system vil i første omgang bare kunne aktiveres på deler av Tysklands Autobahn-nettverk, og er begrenset til en makshastighet på 60 kilometer i timen.

Føreren må også stadig være klar til å ta over dersom behovet melder seg, akkurat som med dagens nivå 2-varianter.

Blir å få i biler fra «tidlig» i 2022

Du kan imidlertid ikke kjøpe Mercedes-biler med nivå tre selvkjøring helt enda, selv ikke i Tyskland. Ifølge Mercedes selv blir dette først tilgjengelig på deres S-Klasse i første halvdel av 2022, i form av deres Drive Pilot-system.

Systemet er basert på LiDAR-teknologi, som bruker lasere til å måle avstanden til omkringliggende objekter, veien og andre biler. Ifølge Markus Schäfer, teknologisjef i Mercedes-Benz AG, vil systemet tilby en «unik, luksuriøs kjøreopplevelse som gir kundene mer av det som betyr mest: tid».

Med dette mener de nok at du nå vil kunne gjøre andre ting enn å styre bilen og fortsatt komme deg fremover, gitt at du er klar til å ta over om nødvendig. Mercedes sier at bilene med det nye systemet både skal kunne håndtere tett trafikk og «unnamanøvere» om nødvendig.

Det er nok likevel fortsatt litt igjen til du vil kunne spille Candy Crush eller ha zoom-møte med god samvittighet samtidig som du kjører, og Mercedes er forsiktige i måten de omtaler selvkjøringen på.

Tesla har lenge vært fremst på selvkjøring, men Mercedes slår dem nå på godkjenningsfronten i Europa.

Tesla har fått mye kritikk for måten de har omtalt selvkjøringen sin på, noe både europeiske myndigheter og en del forbrukere har ment har vært villedende. Spesielt begrepet «autopilot» har vært betent. Ifølge Tesla-sjef Elon Musk er det likevel først og fremst godkjenninger de venter på nå; teknologien er der.

Selskapet tester også ut selvkjøring på nivå tre i betaversjon, men krever at førerne kjører pent i en uke for å få være med.

