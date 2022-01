HTC vil ha VR over 5G

Rendering i nettskyen åpner for høykvalitets VR uten behov for ledninger eller lokal datakraft.

Vive Focus 3 pluss 5G = sant, mener HTC.

Under årets CES-messe har HTC vist fram et par interessante VR-nyheter. Først og fremst er det hodesettet Vive Focus 3 som sammen med 5G har fått oss til å tenke litt nytt rundt mulighetene som ligger i «frittstående VR» – altså en virtuell virkelighet som ikke er avhengig av en sterk PC.

Vive Focus 3 ble lansert i fjor og kan betraktes som en frittstående «businessutgave» av hodesettet Vive Pro 2.

Per i dag finnes det selvsagt allerede gode VR-opplevelser som kan nytes uten at du må ha en datamaskin med kraftig grafikkort tilgjengelig – eksempelvis har vi den ganske så populære Oculus Quest 2. Men kvaliteten på opplevelsen vil av naturlige grunner begrenses av prosessoren et slikt hodesett har innabords.

Sammen med et selskap ved navn Lumen Technologies mener nå HTC at 5G kan være løsningen på dette. De hevder at forsinkelsen med 5G-teknologien er så lav at tung VR-rendering kan gjøres direkte i nettskyen, noe som fører til at ikke begrensningen lenger ligger selve hodesettet – eller for den saks skyld din stasjonære PC.

Hele konseptet med grafikkakselerering som skytjeneste er selvsagt ikke nytt. Det finnes jo allerede en rekke anstendige spillstrømmetjenester, men med VR får vi ekstra stramme krav til overføringshastigheter og forsinkelser for at noe slikt faktisk skal fungere. Og det er her 5G og partnerskapet med Lumen kommer inn, skriver HTC på sin blogg.

Per i dag er hele dette 5G-konseptet – og Vive Focus 3 – svært businessfokusert, men dette kan forhåpentligvis åpne for at også «vanlige folk» kan få tilgang på nettskyakselerert VR i en ikke så altfor fjern fremtid. Gitt at 5G faktisk fungerer så bra til VR som HTC hevder, naturligvis.

Nytt VR-armbånd

Den andre nyheten fra HTC som må nevnes er Vive Wrist Tracker. HTC har bydd på separate sporingsenheter i en rekke år allerede, men dette er den første typen som er ment for håndleddet.

Ifølge HTC er den 85 prosent mindre og med sine 63 gram 50 prosent lettere enn en Focus 3-kontroller. Det er heller ikke slik at den må bæres på håndleddet – det er også mulig å feste den på gjenstander for å spesifikt spore slikt som sportsutstyr eller våpen i forskjellige VR-opplevelser.

Vive Wrist Tracker har fått en anbefalt utsalgspris på 129 euro, og skal etter planen først slippes på det amerikanske markedet «tidlig i 2022».

