Elden Ring samler toppscore fra et hav av anmeldere

Begeistrer så det holder.

En samlet spillpresse hyller Elden Ring.

Det kommende storspillet Elden Ring er nå på alles lepper, og er i ferd med å hanke inn full pott fra anmeldere over hele verden.

På nettstedet Metacritic, som samler sammen karakterer gitt av både anmeldere og spillere, har Elden Ring nå et snitt på imponerende 97 av 100 poeng. Et snitt som i skrivende stund basert på hele 45 anmeldelser.

Det gjør også at det ligger på en delt sjetteplass på nettstedets toppliste over de beste spillene noensinne. Kun slått av klassikere som The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Tony Hawk’s Pro Skater 2, Soul Calibur og Grand Theft Auto IV.

Dette mener norske anmeldere

Også norske spillanmeldere lar seg fascinere, hvor blant annet Gamer.no gir spillet 10/10 mulige poeng, noe nettstedet sjeldent har for vane å gjøre. Under karakteren for spillet mener anmelderen at dette er «et mesterverk av et spill som bare vil bli bedre med tiden».

Det samme mener også Gamereactors norske avdeling, som også gir spillet 10 av 10 mulige poeng. Her påpekes det at et av høydepunktene ved spillet er at du står langt mer fritt til å utforske verden, og belønnes der etter.

Samtidig mener NRKs Rune Fjeld Olsen at spillet gjør seg fortjent til seks øyne på terningen, som er statskanalens måte å si full pott på. Selv om Olsen selv påpeker at terningen ikke har nok øyne til å gi spillet den karakteren det fortjener.

Også Itavisen liker spillet godt, og havner på karakteren 9 / 10, og viser til at spillet blant annet har en meget god spillmekanikk som gjør opplevelsen meget spennende.

Elden Ring kort forklart

Elden Ring er et spill som spesielt tilhengere av Souls-serien har ventet lenge på, utviklet av FromSoftware Inc.

Og likheten mellom Dark Souls og Elden Ring er mange. Spillet skal være minst like utilgivende som spillutviklernes tidligere spill, med fiender og bosser du bare kan glemme å slå på første forsøk. Men i motsetning til deres tidligere spill med relativt begrensede og kontrollerte omgivelser, foregår Elden Ring i en åpen verden, noe som gir en helt ny bevegelsesfrihet.

Det betyr at du ikke nødvendigvis må følge en bestemt rekkefølge på historien du er en del av, men heller står mer fritt til å utforske «The Lands Between» som verden du befinner deg i heter. En gigantisk verden hvor riddere, borger og drager er ting du vil finne mye av.

Du har en rekke type karakterer du kan velge deg. Liker du trolldom vil dette være en mulighet, om du ikke heller foretrekker å svinge sverdet som en tradisjonell kriger.

Alt ettersom hvor nysgjerrig du er, vil du kunne utforske og samle inn kraftigere våpen og utstyr, slik at du står bedre rustet til å ta fatt på sterke motstandere.

Her belønnes du høyere om du for eksempel tør å gå inn i huler og andre områder hvor det lurer skumle og ikke minst potensielt enorme motstandere som kan være en håndfull å beseire.

Grafikken virker å være veldig bra, noe som igjen også nok betyr at du vil trenge en kraftig PC om du vil tyne ut høy oppløsning med maksimalt med detaljer.

Elden Ring har på forhånd hatt skyhøye forventningen fra alle kanter, og hittil virker det som det leverer slik mange hadde håpet.

Spillet slippes 25. februar.

