Apple svarer på skjermklager: - Normalt for LCD-skjermer

I går skrev vi om mulige skjermproblemer til de nye iPad Mini. I dag melder Apple at dette er å anse som helt normalt.

Den nye iPad Mini skal, ifølge flere brukere, ha et skjermproblem kalt «jelly scrolling». Altså, at det virker som skjermen beveger seg i gelé når man skroller, fordi ene delen av skjermen oppdateres saktere enn den andre.

Problemet skal gjelde når iPaden er i portrettmodus, ikke i landskapsmodus, og være mest merkbart når man skroller gjennom teksttunge områder.

Kommer ikke til å reparere eller endre

Naturlig nok har flere stilt spørsmål ved hvorvidt dette er et maskinvare- eller programvare problem som burde fikses fortløpende.

Nå uttaler Apple til Arstechnica, at dette er helt vanlig for LCD-skjermer. De forklarer at skjermene oppdateres linje for linje, og at forsinkelsen således er helt naturlig for denne typen LCD-paneler.

Selskapet mener derfor at dette ikke er å anse som et maskinvare- eller programvareproblem som de trenger å reparere. Dermed vil skjermene forbli slik de er nå.

Dette betyr at de som allerede har kjøpt seg den nyeste iPad Mini og irriterer seg over skjermen, trolig ikke vil kunne be om at skjermen skiftes eller repareres.

Likevel ulikt tidligere

«Jelly scrolling» er ikke uvanlig, og vi oppdaget det samme i første generasjon Samsung Galaxy Fold, når vi hadde den inn til test.

Også den nyeste iPad Air, som ble sluppet i fjor, skal ha samme skjermproblem, ifølge ryktemannen Jon Prosser.

Selv om det derfor kan virke som et ganske vanlig problem, poengterer likevel Arstechnica at de opplever skjermfeilen på iPad Mini som tydeligere enn de andre iPadene de testet på - blant annet fjorårets iPad Air og en nyere iPad.

Vi har som nevnt i tidligere artikler ikke fått iPad Mini inn til test enda, og kan således ikke verifisere feilen, men vil selvsagt komme til å nevne det når den tid kommer.