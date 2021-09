Ikea og Sonos slipper ny versjon av sin lampehøyttaler

Selve høyttaleren og skjermen er nå to forskjellige deler.

Ikea og Sonos’ bordlampehøyttaler er snart klar i ny versjon.

To år etter at den første versjonen kom, kommer Ikea og Sonos nå med en ny utgave av sin Symfonisk-bordlampehøyttaler.

Lampefoten (som inneholder selve høyttaleren) og skjermen er nå i to deler som kjøpes separat. En svart og en hvit fot og to forskjellige skjermer i henholdsvis tekstil eller glass - også der i svart og hvit.

Den nye glasskjermen minner en del om skjermen til den gamle lampehøyttaleren, men er blitt gjennomsiktig og åpen i toppen.

Mindre fot

Selve foten er også blitt mindre enn før, noe Ikea forklarer med at de har sett at mange bruker høyttaleren på nattbordet.

Ikea og Sonos hevder ellers at lyden skal være forbedret fra tidligere, takket være en ny akustisk arkitektur, blant annet med et bredere lydbilde. Den første utgaven var sagt å tilsvare en Sonos One i lydkvalitet, noe som også var inntrykket etter at vi testet den. Lyden var også noe av det vi satte mest pris på ved lampehøyttaleren.

Selve lyspæresokkelen er endret noe i denne omgang, og støtter nå både E26- og E27-pærer, men det ser ikke ut til at lampen har fått dimmer, som vi gjerne skulle sett at den første modellen hadde.

Tekstilskjermen.

Kommer i november

Som tidligere er lampehøyttaleren kompatibel med resten av Sonos-systemet, og to slike kan også brukes som surroundhøyttalere om du har en lydplanke fra Sonos.

Prisen er satt til 1299 kroner for selve høyttaleren, opplyser kommunikasjonsrådgiver Stine Odland i Ikea Norge. I tillegg kommer henholdsvis 200 kroner for tekstilskjerm eller 400 kroner for glasskjerm, altså 1499 eller 1699 kroner samlet.

Det betyr i praksis at prisen går noe ned fra den første utgaven, som kostet 1799 kroner ved lansering og siden ble satt opp til 1899 kroner. Lampehøyttaleren kommer for salg 11. november.