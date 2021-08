Nå blir endelig brettemobilene tette

Samsung har lansert Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Flip 3 vil koste 11500 kroner, og dermed bli ganske «billig» til brettemobil å være - den kan sammenliknes med «vanlige» Galaxy S21-er eller iPhone 12-er. Brettemobilene er altså nede i toppmodellpriser etter et par år som ekstremt dyre. Samsung

Finn Jarle Kvalheim 11 Aug 2021 16:00

På dagens storlansering slapp Samsung endelig to ryktede nye mobiltelefoner. Kritikerne av brettbare mobiltelefoner har gjerne pekt på både pris og holdbarhet, og begge deler får seg en saftig oppdatering i dag.

Samsung har nemlig lansert verdens første tette brettemobiler, og den billigste av dem starter på 11.500 kroner. Det er ikke akkurat billig, men det er heller ikke de 15–16 tusenlappene du måtte opp i for å skaffe deg en brettemobil for ett til to år siden.

Med to så store endringer i løpet av samme lansering kan man lure litt på om dette er Samsungs iPhone-øyeblikk - milepælen der alt som kom før blir seende gammeldags ut. Noen tydelig konklusjon er det imidlertid vanskelig å ende opp med før vi får prøvd produktene.

Galaxy Z Flip brettes på tvers, og foldes ut fra bitteliten til vanlig mobilstørrelse. Samsung

Folkebretteren Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip er sammen med Motorolas nyeste Razr-modell alene om å være en «tvers over»-brettemobil, eller en flipptelefon om du vil. I stedet for å være en stor mobiltelefon som brettes ut på langs for å bli et nettbrett, er den en ganske liten firkant, med fire korte sider, som brettes ut fra midten for å bli en mobil på vanlig størrelse.

Forrige utgave var både i dyreste laget, litt undermotorisert med tanke på prisen og manglet brukbar skjerm på utsiden. Denne gangen løser Samsung så godt som alle de viktigste innvendingene i ett enkelt sveip; telefonen blir billigere ved lansering, den har raskest tilgjengelige prosessor akkurat nå og med en mye større skjerm på utsiden trenger man ikke åpne den hver gang man skal noe heller.

Oppå der kommer altså vanntetthet og IPX8-sertifisering, i tillegg til det lille vellet av brettemobilfunksjoner som Samsung har jobbet med de siste årene - for eksempel muligheten til å ha telefonen halvt utbrettet slik at den er sitt eget stativ for videomøter eller selfier. Denne funksjonen er forøvrig utvidet slik at flere apper skal kunne tåle å bli brettet på midten.

Spesifikasjoner: Samsung Galaxy Z Flip 3 Pris: Fra 11500 kroner Størrelse Dimensjoner: 8,64 x 7,22 x 1,71 cm - lengde går fra 8,64 cm til 16,6 cm ved utbretting Vekt: 183 gram Skjermer: 6,7 tommer, 2640 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz 1,9 tommer, 260 x 512 piksler, OLED Maskinvare Prosessor: Qualcomm Snapdragon 888 RAM og lagring: 8 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 (rask lagring) Kamera bak Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, PDAF, OIS Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2 Selfiekamera Inni: 10 MP, f/2.4 Annet Batteristørrelse: 3300 mAh Lading: Støtte for trådløs lading og vennelading, hverken kablet eller trådløs lader medfølger 5G-støtte er på plass Stereohøyttalere Vanntett

Ytterskjermen er viktigste synlige endring

Oppgraderingen fra 1,1 tommer til 1,9 tommers skjerm på utsiden av Galaxy Z Flip 3 er den synligste enkeltoppgraderingen på telefonen. Ytterskjermen skal være stor nok til å vise flere varsler på samme tid, og til å la deg gjøre vesentlig mer med telefonen. Selv om tallene antyder en relativt moderat størrelsesforskjell fra 1,1 til 1,9 tommer er forskjellen større enn den kan høres ut, siden det er ulikt aspekt på ytterskjermene, og i forrige generasjon utgjorde ytterskjermen kun en smal stripe utenpå Z Flip.

Men selv om skjermen har blitt større er Galaxy Z Flip 3 fortsatt ikke en telefon der du ventes å bruke ytterskjermen veldig aktivt. Det er fortsatt en slags ekstern «always on»-skjerm mer enn en bruksskjerm. Du vil få varslene dine der, og du kan bruke den til foto eller å styre musikken din, for eksempel, men du vil neppe kunne kjøre hele apper på den.

Hvordan den fungerer mer presist får vi vite så fort vi får klørne i et testprodukt - det kan for eksempel bli spennende å se om man kan aktivere at enkeltapper får en viss funksjonalitet på ytterskjermen, slik man kan på Motorolas Razr-mobil. Den har heller ikke noen helt fullfunksjons ytterskjerm, men kan altså til en viss grad veie opp ved at enkeltapper kan tillates å kjøre på den.

Galaxy Z Fold 3 er den første brettemobilen med støtte for digital penn. Samsung

Galaxy Z Fold 3 får pennestøtte

Der prisen og ytterskjermen blir det aller mest spennende med Galaxy Z Flip 3, har den kanskje mest interessante teknologien havnet i Galaxy Z Fold 3. Her legges det blant annet til pennestøtte. En S Pen Fold kan kjøpes til mobilen og passer bare denne modellen. Den blir uten Bluetooth-støtte, og kun med grunnleggende pennefunksjoner. Mer avanserte brukere kan kjøpe S Pen Pro, som får Bluetooth bygget inn og skal fungere med alle enheter som støtter Samsungs digitale penner, inkludert nettbrett, PC-er og vårens Galaxy S21 Ultra.

Verdt å nevne er det at S Pen-støtten kun er på innerskjermen av Galaxy Z Fold 3.

I flere av brettemobilene sine har Samsung lagt vekt på nye måter å bruke telefonene på - gjerne som halvt utbrettet og sine egne stativ på bordet foran eieren. Samsung

Kamera under skjerm

I tillegg blir dette Samsungs aller første telefon med selfiekamera under skjermen. Det er imidlertid et nokså lavoppløst selfiekamera på fire megapiksler det er snakk om, med kraftigere kamera på utsiden av telefonen - både i form av hovedkameraet og enda et selfiekamera. Med skjermer synlige og mulige å bruke som søker nesten hele veien rundt telefonen står du uansett nokså fritt i hvilket øye du sier hei til når du tar bildene.

Det skal sies at pikselstørrelsen for innerkameraet er ganske stor, og det samme er lysinnslippet gjennom linsene foran det - så forhåpentligvis kan det bli ganske god ytelse på de relativt få pikslene.

For øvrig er formfaktoren nokså lik den du kanskje kjenner fra dagens Galaxy Z Fold 2. Det er stadig en telefon som brettes inn i en svak kileform, eller ut til å bli et 7,2 tommer stort nettbrett. Selv om det ikke er veldig synlig fra utsiden er IPX8-sertifiseringen med her også, så igjen snakker vi om en foldemobil som tåler uvær og regn. Men denne bør altså heller ikke utsettes for støv.

Spesifikasjoner: Samsung Galaxy Z Fold 3 Pris: Fra 19500 kroner Størrelse Dimensjoner: 15,82 x 6,71 x 1,4 - 1,6 cm (Telefonen er kileformet og tykkere ved «permen») Vekt: 271 gram Skjermer: 6,2 tommer, 2268 x 832 piksler, OLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 7,6 tommer, 2208 x 1768 piksler, OLED, 120 Hz Maskinvare Prosessor: Qualcomm Snapdragon 888 RAM og lagring: 12 GB RAM, 256 eller 512 GB lagring, UFS3.1 (rask lagring) Kamera bak Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, PDAF, OIS Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2 Telekamera: 12 MP, f/2.4, OIS, 2x optisk - inntil 10x digital zoom Selfiekamera Utenpå: 10 MP, f/2.2 Inni: 4 MP, f/1.8, under skjermen Annet Batteristørrelse: 4400 mAh Lading: Støtte for trådløs lading og vennelading, hverken kablet eller trådløs lader medfølger 5G-støtte er på plass Stereohøyttalere Vanntett

Samsung

Oppgraderinger rund baut

Forøvrig skal aluminiumen som telefonen er bygget i være sterkere i år enn i fjor, og både belegget over skjermen og glasset som brukes utenpå telefonen er oppgradert.

En fin ting med årets modell er at der det kun var innsiden av telefonen som hadde rask 120-hertz-skjerm i fjor, er det nå både den inni og den utenpå som har teknologien. Dermed vil du altså aldri gå fra jevne bevegelser og rolig bilde til et mer flimrete bilde med hakkete panoreringer, slik overgangen mellom 120 og 60 hertz ofte kan fortone seg.

Kamerafeltet på baksiden av telefonen er forøvrig endret og krympet en del sammenliknet med i forgjengeren. Men på spesifikasjonene er det mye som er likt - her er det fortsatt tre kameraer på 12 megapiksler hver - vanlig vidvinkel, ultravidvinkel og tele. Alle kameraene er trygt over midten av mobilprisstigen i spesifikasjoner, men ingen av dem kan skryte av egenskaper som går de aller heftigste tradisjonelle mobilene i næringa.

Samsung lanserte også to nye klokker og et sett øreplugger i dagens Unpacked-slipp. Samsung