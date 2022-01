Lanserte nytt «Fri data»-abonnement til en lav pris

Men helt «fritt» er det ikke.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Mobiloperatøren Chilimobil burde være kjent for mange av våre lesere, da de flere ganger har kommet godt ut i våre tester av mobilabonnement.

Nå rører de om i chiliprisgryta si og lanserer et nytt alternativ innen såkalt «fri data».

Anførselstegnene er ingen tilfeldighet, da helt fri data, uten noen bindinger eller hastighetsbegrensninger, fortsatt ikke er mulig å få tak i hos norske mobiloperatører. Visse begrensninger er det, og det er disse som skiller pakkene og avgjør prisene.

Fri data, men begrenset hastighet

Chilimobil har lansert et nytt abonnement kalt Fri Data Standard. Som navnet tilsier kan du bruke så mye data du vil, men hastigheten er begrenset. Først til 10 Mbit/s, nok til å strømme videoer og lignende, og deretter 3 Mbit/s når du passerer 100 gigabyte i måneden. Med 3 Mbit/s vil du trolig merke litt buffer-problemer på videoer og litt lenger ventetid på ting, men stort sett vil det fungere til vanlig bruk. Men det er altså ingen grenser for mengden.

I hvert fall så lenge du ikke passerer en landegrense – for fri bruk gjelder kun her hjemme. Men skulle du være et eller annet sted i EU/EØS, kan du likevel benytte opptil 33 GB i måneden, pluss gratis tale, SMS og MMS til andre EU/EØS-land og til Norge. Prisen er 349 kroner i måneden.

Den tydeligste konkurrenten til Chilimobils nye abonnement er trolig Happybyte. De tilbyr et ganske likt abonnement til 398 kroner, men farten skal være fri, og settes først ned til 3 Mbit/s ved 108 GB. Samtidig ligger EU/EØS-kvoten lavere med 24 GB. Happybytes skiller seg også ut ved å benytte seg av Telenors mobilnett.

For den som vil ha mer fart, er det Fri Data Max som er greia. Her er hastighetsbegrensningen satt til 200 Mbit/s – frem til du når 100 GB, vel å merke – og i tillegg åpner dette abonnementet for bruk av Tvilling-SIM. Prisen her er 398 kroner, pluss eventuelt 39 kroner for et ekstra SIM-kort.

Og bare for å ha nevnt det – de største aktørene på markedet – Telenor og Telia – krever henholdsvis rundt 700 og 600 kroner for tilsvarende abonnement.

Mer data eller lavere pris?

Noen kunder som ikke har like ubegrensede behov, får likevel også nye grenser å forholde seg til.

Selskapets 8 GB-abonnementspakke forsvinner og erstattes av 10 GB til samme pris, altså 249 kroner i måneden. Trenger du mer enn dette får du nå 20 GB for kun en femtilapp mer. Til gjengjeld utgår det gamle abonnementet med 25 GB til 349 kroner.

Åpenbare konkurrenter til abonnementet på 10 GB kommer fra Release og PlussMobil, men begge disse koster 279 kroner i måneden, altså tretti kroner opp.

Den store jokeren i dette prissegmentet er derfor Happybytes’ abonnementspakke Mye Data, som gir opptil 30 GB i måneden for 248 kroner. Men abonnementet er begrenset til én gigabyte per dag, alt utover dette går i sneglefart eller må betales ekstra for.

Uansett gjør Chilimobil med disse grepene sitt for å holde konkurransen i gang i det norske mobilmarkedet. Men husk å lese det med liten skrift, og benytt deg selvsagt alltid av vår mobilabonnementsvelger.

Les også Kniving blant billigaktørene: Både Chilimobil og Happybytes lanserer nye abonnement