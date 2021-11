Denne trillekofferten skal kunne lade elbilen din

Kan gi inntil seks mil ekstra rekkevidde.

En futuristisk trillekoffert kan gi deg 3–6 mil ekstra rekkevidde på elbilen din.

Du tenkte kanskje ikke på klimatoppmøtet i Glasgow som en produktmesse, men det har tydeligvis folkene i ZipCharge gjort. Produktet deres skal ifølge dem gjøre elbiler lettere å holde oppladet for flere, og er noe så uvanlig som en portabel elbillader.

ZipCharge Go fremstår aller mest som en litt sci-fi-aktig trillekoffert, og den kan dra med seg mellom 4 og 8 kilowattimer strøm i en forholdsvis hendig pakke. Det bruker den så en plass mellom 30 og 60 minutter på å «laste» over på en tilkoblet bil.

Vekten på kofferten er fra 25 kilo, og ifølge Engadget er den ikke nødvendigvis tenkt som noe du kjøper. Snarere en dings du leier for 49 dollar i måneden, eller rundt 500-lappen - eventuelt en sak som hoteller eller arbeidsplasser kan ha stående ferdig oppladet til gjester og ansatte.

Lades fra vanlig kontakt

Produsenten anslår at den vesle kofferten vil gi inntil 32 kilometer ekstra rekkevidde i 4 kWt-variant, mens den største vil gi det dobbelte, altså 62 kilometer. Det er imidlertid maksimalanslag, og forutsetter en bil med svært beskjedent forbruk.

Selve laderen lades opp fra en vanlig husholdningskontakt. Akkurat det kan bli et lite spørsmålstegn for den hvis den rulles ut her til lands - én av årsakene til at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) slett ikke anbefaler jevnlig lading av elbil fra vanlig kontakt er det høye strømforbruket over lang tid. Det kan føre til at svakheter i kontakter og ledningsnett gjør seg gjeldende, og gi varmgang.

Å lade 8 kWt til en trillekoffert er riktig nok ikke 40 kilowattimer eller mer, slik elbiler flest har, men det også vil ta en stund og kreve sitt av kontakten.

Styr ladingen med app

Både lading til bilen og opplading av kofferten styres gjennom en app, og du kan velge når den skal lade. Med andre ord kan den dra nytte av tider på døgnet der strømmen er ekstra billig akkurat som en smartlader ellers kan.

Det er ikke kommet noen konkret informasjon om hva det vil koste å kjøpe boksen i sin helhet, men selskapet skal visstnok sikte på en prislapp rundt den du forventer for en vanlig laderobot med inntil 7,2 kW kapasitet.

Den er ellers ventet å være klar til fjerde kvartal til neste år.

EcoFlow Delta 1300 skal gi inntil 8 kilometer ekstra rekkevidde for elbiler, men den har bare med seg en dryg kilowattime - i motsetning til ZipCharge Gos 4 eller 8.

En pågående utfordring

Å få bygget ladestasjon til elbilen sin er en pågående utfordring for mange som har eller ønsker å bytte til elektrisk kjøretøy.

Enkelte plasser strekker ikke strømnettet til til de mange laderne som trengs for et helt borettslag. Andre plasser er parkeringsplassen upraktisk langt unna sikringsskap og ledningsnett til at man som enkeltperson vil ta en stor og dyr regning for å få lagt den tykke, lange kabelen som skal til. Et typisk sted mange henfaller til skjøteledningen, selv om det absolutt ikke er tilrådelig, er på hytta.

ZipCharge Go kan avhjelpe slike problemer, men den er ikke helt alene om å forsøke. Store, portable batterier finnes allerede, og aktører så som Goal Zero og Ecoflow sine produkter kan fint brukes til å lade elbiler - men de er gjerne både tyngre og mer uhåndterlige - samtidig som de ikke alltid har voldsomt med kapasitet.

Enn om vi bytter hele batteriet?

Andre kreative løsninger på «ladeproblemet» er for eksempel bilprodusenten Nios batteribyttestasjoner, der du potensielt bare leier et batteri og bytter det når du trenger. Også Tesla har spekulert i en slik løsning, men foreløpig virker konseptet å ha kokt bort i kålen fra det holdet.

Det er også flere selskaper som jobber med bittesmå tilhengere som kan fungere som ekstrabatteri når du skal ferdes ekstra langt. Også her er tanken at hengeren kan leies ferdig oppladet fra bensinstasjoner eller hoteller underveis i reisen.

De færreste av disse løsningene kan erstatte en laderobot fullstendig. Det går fem fulle oppladinger av ZipCharge Go på å fylle et vanlig, lite elbilbatteri - siden de fleste biler har innstegskapasitet på rundt 40 kilowattimer i billigste versjon.