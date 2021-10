Intel bekrefter: – Ingen gravesperre for Arc

Vil ikke gjøre noe for å forhindre at selskapets grafikkort brukes til «mining».

Intels Raja Koduri holder en «wafer» med Arc-kretser.

Intels første dedikerte grafikkort med navnet Arc Alchemist – som etter planen skal være å finne i datamaskiner fra neste år av – kommer ikke til å ha noen sperre for utvinning av kryptovaluta. Dette bekreftes av Intels Roger Chandler og Raja Koduri i et intervju med Gadgets 360.

– Når det gjelder slikt som programvaresperrer og lignende, designer vi ikke dette produktet eller legger inn egenskaper nå som retter seg mot minere spesielt, uttalte Roger Chandler.

Dette kan være dårlige nyheter for gamere som hadde håpet på at Intels inntog i grafikkortmarkedet skulle hjelpe på den pågående situasjonen – der normalen nå er mangel på komponenter, stor etterspørsel og ekstremt høye priser.

På den annen side går det an å krysse fingre for at Intel uansett kommer med et produkt som har anstendig spillytelse med av en eller annen grunn ikke er å trakte etter i en krypteringsrigg.

Problemet med «minere»

Grafikkort «printer» kanskje ikke penger helt slik, men kan generere betydelige verdier gjennom «mining».

Å bruke vanlige grafikkort til å «grave» etter kryptovaluta er en taktikk som kan brukes til å tjene penger. Men dette lager altså problemer for alle som ønsker seg et slikt kort til spilling.

For å bøte på dette har Nvidia forsøkt seg på å implementere «fartssperrer» i fastvaren på visse grafikkort. Med varierende hell.

Med et for tiden relativt friskt kryptovalutamarked, kunne spillere håpet på at Intel hadde designet sine grafikkort for å ta hensyn til «miningproblemet». Men det ser altså ikke ut til at grafikkortmarkedet får noen stor hjelp fra den kanten.

På den annen side vet vi ennå ikke hva slags ytelse vi kan forvente fra Intels første dedikerte grafikkort. Det er heller ikke godt å si hvordan markedet vil se ut når disse kortene kommer i butikkene, siden det fort kan skje først nærmere sommeren 2022.

