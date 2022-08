EA la ut «FIFA 23» til en ufattelig pris: – Selvmål

Solgte spillet for under en krone.

SISTE FIFA: «FIFA 23» blir det siste med FIFA-navnet. Fra og med neste år vil EA Sports sine fotballspill hete «EA SPORTS FC».

Når det siste FIFA-spillet fra EA Sports kommer senere i år, må spillere forvente å betale rundt 700 kroner. For de årvåkne og observante, kunne spillet derimot kjøpes for en brøkdel av denne prisen tidligere i sommer.

I det som kanskje er den mest oppsiktsvekkende feilprisingen i historien av spill, la nemlig utgiver EA «FIFA 23» ut til forhåndsbestilling for rundt 50 øre(!) på Epic Games Store.

Nå har EA Sports kommentert hendelsen.

Vanskelig med matte

Det hele var selvfølgelig en feil av EA, som tilsynelatende har slurvet med tall og desimaler, melder PC Gamer.

Det var i den indiske versjonen av Epic Games Store feilen oppsto. «FIFA 23 Ultimate Edition», som nå selges for 4799 indiske rupi (INR), ble originalt lagt ut for 4,80 indiske rupi. Det utgjør 58 øre i norske kroner.

For folk utenfor India, kunne man få tilgang til den indiske versjonen av Epic Games Store gjennom noen relativt enkle grep, og få fatt i det kommende FIFA-spillet til den utrolige prisen. Tidsluken var likevel ekstremt kort, og feilen ble rettet opp på under en times tid.

– For noen uker tilbake scoret vi et ganske spektakulært selvmål da vi uforvarende tilbød forhåndskjøp av «FIFA 23» på Epic Games Store til en feil pris. Det var vår feil, og vi vil gjøre det klart at vi vil respektere alle forhåndskjøp gjort til denne prisen. Det skriver EA.

Det hele er nå rettet opp i, og prisen er nå justert tilbake til den regionale prisen som i Norge ligger på 899 kroner.

Ikke uvanlig

Fenomenet er faktisk ikke veldig uvanlig i spillverdenen.

I et annet tilfelle fra 2020 la Target ut «Yoshi’s Crafted World» som originalt var priset til 60 dollar, til salgs for kun en dollar.

Regionsbasert prising står for brorparten av disse hendelsene, og er også grunnen til at nøkkelbaserte utsalgsplattformer har gjort det mulig å kjøpe spill billig fra utlandet gjennom tredjeparter som G2A.

NORSKE PRISER: Slik ser det ut hvis du vil kjøpe «FIFA 23 Ultimate Edtion» på Epic Games Store nå i Norge. For uker sider kunne du få det på drøye 99 % avslag.

Det som heller er mer uvanlig er at EA har valgt å respektere disse forhåndsbestillingene som ble gjort mens spillet var feilpriset. De heldige der ute som fikk forhåndsbestilt til en halv krone vil altså motta spillet, noe som er uvanlig når slike feilgrep skjer før spillets lansering.

Det er likevel trolig ikke noe stort tap for EA Sports, som får mesteparten av inntektene fra modusen FIFA Ultimate Team uansett. Nylig har Nederland forsøkt å ha gjort lootbokser, som er en sentral del av modusen, ulovlig.

FIFA 23 har lanseringsdato 30. september.

